पुलिस शहीद दिवस: प्राणों का बलिदान देने वाले पुलिसकर्मियों को डीजीपी ने किया नमन, जवानों ने दी सशस्त्र सलामी
पुलिस शहीद दिवस पर राजस्थान पुलिस अकादमी और पुलिस शहीद स्मारक पर हुए कार्यक्रम.
Published : October 21, 2025 at 10:37 AM IST
जयपुर : देशभर में पुलिस शहीद दिवस मनाया जा रहा है. इसी कड़ी में जयपुर में राजस्थान पुलिस अकादमी परिसर में आज मंगलवार को पुलिस शहीद दिवस के मौके पर पुष्पांजलि कार्यक्रम का आयोजन हुआ. जिसमें देश के विभिन्न राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों की पुलिस और अर्द्धसैनिक बलों के शहीद जवानों सशस्त्र सलामी दी गई. इस मौके पर प्रदेश के डीजीपी राजीव कुमार शर्मा, रिटायर्ड डीजीपी ओपी गिल्होत्रा सहित सीबीआई और आईबी के अधिकारी भी मौजूद रहे. अधिकारियों ने पुष्पचक्र अर्पित कर शहीदों को याद किया. जबकि जवानों ने तीन राउंड फायर कर शहीदों को सलामी दी. इसके साथ ही पुलिस अकादमी में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया. डीजीपी ने पौधरोपण भी किया. इसके बाद त्रिमूर्ति सर्किल पर भी शहीद पुलिसकर्मियों को पुष्पांजलि दी गई.
21 अक्टूबर को मनाया जाता है पुलिस शहीद दिवस : आजाद भारत के इतिहास में 21 अक्टूबर का दिन एक खास महत्व रखता है. साल 1959 में 21 अक्टूबर के ही दिन लद्दाख सीमा पर देश की रक्षा के तैनात भारतीय पुलिस के 20 जवानों पर चीन की सेना ने घात लगाकर हमला किया. सीआरपीएफ के सब इंस्पेक्टर करम सिंह और उनके साथी चीनी सेना का बहादुरी से मुकाबला करते रहे. इस दौरान भारतीय पुलिस के दस जवान मातृभूमि की रक्षा करते हुए शहीद हो गए. उन्हीं शहीदों की शहादत को सलाम करने के लिए हर साल देशभर में 21 अक्टूबर को पुलिस शहीद दिवस मनाया जाता है.
सामाजिक सरोकार से जुड़े कार्यक्रम भी हुए : डीजीपी राजीव कुमार शर्मा ने कहा, 1 सितंबर 2024 से 31 अगस्त 2025 की अवधि में देश के अलग-अलग राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों की पुलिस और अर्द्धसैनिक बलों के 191 अधिकारी और जवानों ने सर्वोच्च बलिदान दिया है. इनमें राजस्थान के सात अधिकारी और जवान शामिल हैं. आयुक्तालय जयपुर के साथ ही आरएसी की चौथी बटालियन और पांचवीं बटालियन की एक-एक प्लाटून ने कार्यक्रम में भागीदारी निभाई. सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी भी कार्यक्रम में शामिल हुए. सामाजिक सरोकार और जागरूकता से जुड़े कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया. आरपीए और जिला पुलिस लाइन में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया. सभी पुलिस कार्यालयों की साफ-सफाई और श्रमदान से जुड़े कार्यक्रम भी हुए.
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी किया नमन : पुलिस शहीद दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी बलिदानी अधिकारियों और जवानों को नमन किया. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, 'पुलिस स्मृति दिवस' के अवसर पर राष्ट्र सेवा के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले सभी वीर पुलिसकर्मियों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं. आपके साहस, कर्तव्यनिष्ठा और राष्ट्रभक्ति की गौरवगाथा देश की भावी पीढ़ियों के लिए सदैव प्रेरणा का स्रोत बनी रहेगी.