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21 अक्टूबर को झारखंड में गूंजेगा शहीद पुलिसकर्मियों का शौर्यगान, सभी पुलिस प्रतिष्ठानों में परेड का आयोजन

रांची: देश और राज्य की सुरक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर करने वाले वीर पुलिसकर्मियों को 21 अक्टूबर को झारखंड में श्रद्धापूर्वक याद किया जाएगा. पुलिस स्मरण दिवस के अवसर पर राज्यभर के पुलिस प्रतिष्ठानों में सुबह आठ बजे परेड आयोजित की जाएगी. इस दौरान कर्तव्य निर्वहन के दौरान शहीद हुए पुलिस पदाधिकारियों और जवानों के नाम पढ़े जाएंगे तथा उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी. पुलिस मुख्यालय ने कार्यक्रम को लेकर राज्य के सभी संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं.

महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय, झारखंड की ओर से जारी निर्देश के मुताबिक, राज्य के सभी निर्धारित पुलिस प्रतिष्ठानों में सुबह आठ बजे स्मरण दिवस परेड का आयोजन किया जाएगा. परेड के दौरान वर्ष 2025-26 में शहीद हुए पुलिस पदाधिकारियों और कर्मियों के नाम पढ़े जाएंगे. इसके लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय के सूचना ब्यूरो की ओर से उपलब्ध कराई गई शहीद पुलिसकर्मियों की सूची का इस्तेमाल किया जाएगा.

पुलिस स्मरण दिवस केवल एक औपचारिक आयोजन नहीं, बल्कि उन वीर जवानों के प्रति सम्मान व्यक्त करने का अवसर है, जिन्होंने आम लोगों की सुरक्षा, कानून-व्यवस्था बनाए रखने और देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी. इस दिन पुलिस बल के साहस, समर्पण और कर्तव्य के प्रति अटूट प्रतिबद्धता को याद किया जाएगा. कार्यक्रम में शहीदों के बलिदान को याद करते हुए उनके प्रति सम्मान प्रकट किया जाएगा. इसका उद्देश्य पुलिसकर्मियों के त्याग और योगदान को स्मरण करना तथा पुलिस बल में कर्तव्य, साहस और सेवा की भावना को मजबूत करना है.

जिलों से लेकर विशेष पुलिस इकाइयों तक आयोजन

पुलिस मुख्यालय ने झारखंड पुलिस अकादमी, हजारीबाग के निदेशक, रांची, जमशेदपुर और धनबाद के वरीय पुलिस अधीक्षकों सहित राज्य के विभिन्न जिलों के पुलिस अधीक्षकों को कार्यक्रम के आयोजन का निर्देश दिया है. इसके अलावा रेल पुलिस, विशेष शाखा, वायरलेस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, झारखंड सशस्त्र पुलिस (जैप), विशेष कार्य बल (एसटीएफ), भारतीय रिजर्व बटालियन (आईआरबी) और अन्य संबंधित पुलिस इकाइयों को भी निर्देशों का पालन करने को कहा गया है. मुख्यालय ने स्पष्ट किया है कि सभी संबंधित प्रतिष्ठानों में निर्धारित समय पर कार्यक्रम आयोजित किया जाए. आयोजन के दौरान शहीद पुलिसकर्मियों को पूरे सम्मान के साथ याद किया जाए और निर्धारित दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाए.

कार्यक्रम की तस्वीरें और वीडियो मुख्यालय को भेजने होंगे

पुलिस स्मरण दिवस के आयोजन के बाद सभी संबंधित इकाइयों को कार्यक्रम की विस्तृत रिपोर्ट पुलिस मुख्यालय को भेजनी होगी. अधिकारियों से परेड और श्रद्धांजलि कार्यक्रम की वीडियो रिकॉर्डिंग, स्थिर तस्वीरें तथा समाचार पत्रों में प्रकाशित खबरों की प्रतियां उपलब्ध कराने को कहा गया है. इसके साथ ही कार्यक्रम का लिखित विवरण भी भेजना होगा.