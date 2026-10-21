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पुलिस स्मृति दिवस पर वीर शहीदों को श्रद्धांजलि, परिवारों की सुनी गई समस्याएं, सालभर में देश में 154 जवान शहीद, इनमें 6 छत्तीसगढ़ से

पुलिस स्मृति दिवस पर वीर शहीदों को श्रद्धांजलि ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

नारायणपुर/कांकेर/बीजापुर/धमतरी/सुकमा: देशभर में 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है. छत्तीसगढ़ के भी अलग-अलग जिलों में आज प्राणों का सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर जवानों को श्रद्धांजलि दी गई. साथ ही उनके परिवारों के प्रति भी सम्मान व्यक्त किया गया.

नारायणपुर में शहीद परिवारों का सम्मान नारायणपुर के रक्षित केंद्र स्थित शहीद स्मारक प्रांगण में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया. यहां पुलिस अधीक्षक संदीप कुमार पटेल और कलेक्टर नम्रता जैन सहित पुलिस विभाग के अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों, स्थानीय नागरिकों और शहीद जवानों के परिजनों ने हिस्सा लिया. कार्यक्रम का एक भावनात्मक पक्ष शहीद जवानों के परिजनों के प्रति सम्मान और संवेदना व्यक्त करना भी रहा. श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक और पुलिस विभाग के अधिकारियों ने शहीद परिवारों के सदस्यों को शॉल एवं श्रीफल भेंट कर उनका सम्मान किया. अधिकारियों ने परिवारजनों से औपचारिक मुलाकात कर उनका हालचाल जाना और उनकी समस्याओं के संबंध में जानकारी ली.