पुलिस स्मृति दिवस पर वीर शहीदों को श्रद्धांजलि, परिवारों की सुनी गई समस्याएं, सालभर में देश में 154 जवान शहीद, इनमें 6 छत्तीसगढ़ से
शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देने के साथ ही वीर जवानों के परिजनों को शाल-श्रीफल भेंटकर जाना हाल, समस्याओं के निराकरण का दिया आश्वासन
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 21, 2026 at 4:18 PM IST
नारायणपुर/कांकेर/बीजापुर/धमतरी/सुकमा: देशभर में 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है. छत्तीसगढ़ के भी अलग-अलग जिलों में आज प्राणों का सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर जवानों को श्रद्धांजलि दी गई. साथ ही उनके परिवारों के प्रति भी सम्मान व्यक्त किया गया.
नारायणपुर में शहीद परिवारों का सम्मान
नारायणपुर के रक्षित केंद्र स्थित शहीद स्मारक प्रांगण में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया. यहां पुलिस अधीक्षक संदीप कुमार पटेल और कलेक्टर नम्रता जैन सहित पुलिस विभाग के अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों, स्थानीय नागरिकों और शहीद जवानों के परिजनों ने हिस्सा लिया. कार्यक्रम का एक भावनात्मक पक्ष शहीद जवानों के परिजनों के प्रति सम्मान और संवेदना व्यक्त करना भी रहा. श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक और पुलिस विभाग के अधिकारियों ने शहीद परिवारों के सदस्यों को शॉल एवं श्रीफल भेंट कर उनका सम्मान किया. अधिकारियों ने परिवारजनों से औपचारिक मुलाकात कर उनका हालचाल जाना और उनकी समस्याओं के संबंध में जानकारी ली.
- उचित कार्रवाई का आश्वासन
इस दौरान समस्याओं को सुनने के साथ ही निराकरण की दिशा में उचित कार्रवाई किए जाने का आश्वासन दिया गया. इस तरह शहीद स्मृति दिवस केवल एक औपचारिक आयोजन नहीं, बल्कि उन परिवारों के त्याग को याद करने का भी अवसर बना, जिन्होंने अपने प्रियजनों को देश और समाज की सुरक्षा के लिए खोया है. किसी जवान की शहादत के पीछे उसके परिवार का संघर्ष, धैर्य और त्याग भी शामिल होता है.
कांकेर में भी 154 शहीदों के नामों का हुआ वाचन
राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर बुधवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय कांकेर में भी शहीद स्मृति परेड एवं श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया गया. कार्यक्रम में विधायक आशाराम नेताम, पुलिस अधीक्षक निखिल राखेचा और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक योगेश कुमार साहू सहित पुलिस अधिकारी, जनप्रतिनिधि एवं गणमान्य नागरिक मौजूद रहे. जवानों ने विशेष शोक परेड आयोजित कर शहीदों को शस्त्र झुकाकर सलामी दी.
इस दौरान पुलिस अधीक्षक निखिल राखेचा ने 1 सितंबर 2025 से 31 अगस्त 2026 तक देश की सुरक्षा एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के दौरान शहीद हुए 154 पुलिस अधिकारियों और सुरक्षा बलों के जवानों के नामों का सम्मानपूर्वक वाचन किया. उपस्थित लोगों ने शहीद स्मारक पर पुष्पचक्र अर्पित कर वीर जवानों को मौन श्रद्धांजलि दी.
- शहीद जवानों के परिजनों से भी संवाद
कार्यक्रम के दौरान वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने कांकेर जिले के शहीद जवानों के परिजनों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं एवं आवश्यकताओं की जानकारी ली. अधिकारियों ने परिजनों की समस्याओं के निराकरण के लिए हरसंभव सहयोग उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया.
बीजापुर में विशेष पहल, शहीदों के स्कूलों में भी आयोजन
पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर 21 अक्टूबर को जिला मुख्यालय बीजापुर में भी वीर शहीद जवानों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई. शहीद स्मारक पर आयोजित कार्यक्रम में पुलिस अधिकारियों, कर्मचारियों, जनप्रतिनिधियों, जिला प्रशासन के अधिकारियों और शहीद जवानों के परिजनों ने पुष्प अर्पित कर वीर सपूतों के बलिदान को नमन किया. इस दौरान शहीद जवानों की नामावली का वाचन किया गया और सलामी देने के बाद दो मिनट का मौन धारण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई.
एक विशेष पहल के तहत उन विद्यालयों में भी शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी गई, जहां उन्होंने अपनी शिक्षा ग्रहण की थी. जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में निवासरत शहीद जवानों के पूर्व विद्यालयों में उनके योगदान और बलिदान को याद किया गया.
- 154 शहीदों में 6 छत्तीसगढ़ से
पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर बताया गया कि 1 सितंबर 2025 से 31 अगस्त 2026 तक की अवधि में देशभर में आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था के दौरान सशस्त्र बलों एवं अर्द्धसैनिक बलों के कुल 154 जवानों ने अपने प्राण न्यौछावर किए. इनमें छत्तीसगढ़ के 6 जवान शामिल हैं. वहीं, जिला बीजापुर में नक्सली घटना के दौरान जिला बल के दो जवान शहीद हुए. इनमें थाना नैमेड़ के कचिलवार के जंगल में हुई मुठभेड़ में शहीद प्रधान आरक्षक बड़दी मोहन और आरक्षक दुकारू राम गोंदे शामिल हैं.
श्रद्धांजलि कार्यक्रम के अवसर पर पुलिस अधीक्षक उमेश प्रसाद गुप्ता, इंद्रावती टाइगर रिजर्व बीजापुर के वनमंडलाधिकारी सुमेद सुरवाड़े, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ऑप्स रविंद्र कुमार मीणा, जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी नम्रता चौबे, एसडीएम राकेश साहू तथा जिला भाजपा अध्यक्ष घासीराम नाग सहित अन्य अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों ने शहीद परिवारों से मुलाकात की. उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुना.
धमतरी के रूद्री में आयोजन
धमतरी के रक्षित केंद्र रूद्री में भी पुलिस स्मृति दिवस मनाया गया. कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक भावना पांडेय ने शहीद जवानों के नामों का वाचन किया. इसके बाद पुलिस जवानों ने शोक शस्त्र के साथ शहीद परेड कर वीर सपूतों को सलामी दी. उपस्थित अधिकारियों और कर्मचारियों ने मौन धारण कर शहीदों के प्रति सम्मान व्यक्त किया. एसपी भावना पांडेय ने कहा कि देश की सुरक्षा के लिए अपने प्राण न्योछावर करने वाले जवान हमेशा प्रेरणा देते रहेंगे.
- शहीद परिवारों से मिले अधिकारी, जाना कुशलक्षेम
श्रद्धांजलि कार्यक्रम के बाद एसपी भावना पांडेय, महापौर रामू रोहरा, अपर कलेक्टर इंदिरा सिंह और एसडीएम कल्पना ध्रुव सहित अन्य अधिकारियों ने शहीद जवानों के परिजनों से मुलाकात की. उन्होंने परिजनों का हालचाल जाना और उनकी समस्याओं एवं जरूरतों के संबंध में चर्चा की. इस दौरान शहीद परिवारों के त्याग और देश के प्रति उनके योगदान के लिए सम्मान व्यक्त किया गया.
सुकमा में शोक परेड और गार्ड ऑफ ऑनर
देश की आंतरिक सुरक्षा और नागरिकों की रक्षा के लिए बलिदान देने वाले पुलिसकर्मियों के सम्मान में पुलिस लाइन सुकमा में पुलिस स्मृति दिवस मनाया गया. कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक मयंक गुर्जर ने परेड की सलामी ली. प्रशिक्षु सूबेदार वीरेंद्र कुमार मरकाम के नेतृत्व में आयोजित शोक परेड के दौरान जवानों ने शहीद पुलिसकर्मियों को जनरल सैल्यूट और गार्ड ऑफ ऑनर दिया.
- शहीदों का बलिदान आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा: एसपी
सलामी के बाद सुकमा में भी शहीद परिवारों से संवाद कर उनकी समस्याओं के निराकरण का आश्वासन दिया गया. पुलिस अधीक्षक मयंक गुर्जर ने कहा कि वीर पुलिसकर्मियों का सर्वोच्च बलिदान, वर्दी के पीछे छिपा त्याग, संघर्ष और कर्तव्यनिष्ठा समाज को सुरक्षित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. उन्होंने कहा कि शहीद परिवारों की देखभाल, सहायता और सम्मान सुनिश्चित करना पुलिस विभाग का सर्वोच्च कर्तव्य है.
दंतेवाड़ा में परिवार के सदस्य हुए भावुक
दंतेवाड़ा के कारली स्थित 9वीं वाहिनी छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल के मुख्यालय परिसर शहीद स्मारक मैदान में वीर बलिदानियों को नमन किया गया. इस दौरान सशस्त्र जवानों ने शस्त्र झुकाकर सलामी दी और गार्ड ऑफ ऑनर के साथ शहीदों के प्रति सम्मान प्रकट किया.
इस दौरान परिवार के सदस्य श्रद्धांजलि देते हुए भावुक होते दिखे. शहीद स्मारक पर पुलिस उपमहानिरीक्षक अभिषेक मीणा, पुलिस अधीक्षक चंद्रमोहन सिंह, जिला मजिस्ट्रेट संतोष कुमार आदित्य और जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी एम. भार्गव ने भी पुष्पगुच्छ अर्पित कर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी.
इस अवसर पर विधायक चैतराम अटामी, जनपद अध्यक्ष सुनीता भास्कर, नगरपालिका अध्यक्ष पायल गुप्ता, नगरपालिका उपाध्यक्ष कैलाश मिश्रा, ओजस्वी मंडावी, लता मरकाम और विनोद साहू सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने भी शहीद स्मारक पर पुष्प अर्पित कर वीर जवानों के बलिदान को याद किया.
जशपुर में भी परिजनों का सम्मान
पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर जशपुर स्थित रक्षित केंद्र में शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि दी गई. इस अवसर पर देशभर में 1 सितंबर 2025 से 31 अगस्त 2026 तक कर्तव्य निर्वहन के दौरान शहीद हुए 154 पुलिसकर्मियों के नामों का स्मरण किया गया. वहीं, जशपुर जिले के 56 शहीद परिवारों को कार्यक्रम में आमंत्रित कर सम्मानित किया गया. जनप्रतिनिधियों, कलेक्टर और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने शहीदों के परिजनों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना और उनकी समस्याओं के निराकरण के लिए हरसंभव सहयोग का भरोसा दिलाया.
डीआईजी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. लाल उमेद सिंह ने कहा कि शहीद पुलिसकर्मियों ने देश की सुरक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है. उनकी वीरता, कर्तव्यनिष्ठा और राष्ट्र के प्रति समर्पण हम सभी के लिए सदैव प्रेरणास्रोत रहेंगे. उन्होंने शहीद परिवारों के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए कहा कि जशपुर पुलिस उनके साथ सदैव खड़ी है.
बलरामपुर में पुनर्वास राशि दी गई
पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर बलरामपुर जिले के पुलिस लाइन में परेड का आयोजन किया गया. शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी गई. इस दौरान कलेक्टर चंदन त्रिपाठी, एसपी वैभव बैंकर समेत कई अधिकारी रहे. शहीद स्मारक में शहीदों को सलामी के बाद शहीदों के परिजनों को शाल और श्रीफल देकर सम्मानित किया गया. इसके साथ ही पुलिस स्मृति दिवस के मौके पर आत्मसमर्पित 24 पूर्व नक्सलियों को शासन की तरफ से पुनर्वास राशि के तौर पर साढे तीन लाख रुपए का चेक सौंपा गया.
जितने भी शहीद परिवार हैं उन शहीद परिवारों को हम लोगों ने आज सम्मानित किया, उनकी समस्या को सुना और हरसंभव निराकरण का आश्वासन दिया और एक्शन भी किया जा रहा है.- वैभव बैंकर, SP बलरामपुर
क्यों मनाया जाता है पुलिस स्मृति दिवस?
राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस प्रत्येक वर्ष 21 अक्टूबर को मनाया जाता है. यह दिवस वर्ष 1959 में लद्दाख के हॉट स्प्रिंग्स में चीनी सैनिकों के हमले का बहादुरी से मुकाबला करते हुए शहीद हुए केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के 10 वीर जवानों की स्मृति में समर्पित है. कांकेर पुलिस ने शहीद जवानों के सर्वोच्च बलिदान को नमन करते हुए कहा कि उनका साहस, समर्पण और कर्तव्यनिष्ठा पुलिस बल के लिए सदैव प्रेरणास्रोत रहेंगे.