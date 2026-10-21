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पुलिस शहीद दिवस: एक साल में वीरगति पाने वाले 154 पुलिसकर्मियों को किया नमन, पुलिस बैंड ने दी भावपूर्ण श्रद्धांजलि

जयपुर/बूंदी/झुंझुनू/करौली : बुधवार को पुलिस शहीद दिवस के मौके पर जयपुर, बूंदी, झुंझुनू और करौली सहित अन्य जिलों में भव्य समारोह आयोजन कर शहीदों को याद किया गया. राजस्थान पुलिस अकादमी में बुधवार को पुलिस शहीद दिवस मनाया गया. इस दौरान 1 सितंबर 2025 से 31 अगस्त 2026 तक देशभर में अपने कर्तव्य का पालन करते हुए सर्वोच्च बलिदान देने वाले 154 पुलिसकर्मियों को नमन किया गया. बूंदी के पुलिस परेड ग्राउंड में अमर जवानों की याद में पुलिसकर्मियों ने शस्त्र और शीश दोनों झुका दिए. इसी तरह झुंझुनू पुलिस लाइन में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया. करौली पुलिस महकमे में पुष्पचक्र अर्पण, रक्तदान शिविर और पौधारोपण सहित विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए.

पुलिस बैंड ने दी भावपूर्ण श्रद्धांजलि : जयपुर में डीजीपी राजीव कुमार शर्मा ने इन 154 पुलिसकर्मियों का नाम पढ़ा और उनके परिजनों को भरोसा दिलाया कि देशभर के पुलिस संस्थान उनके साथ खड़े हैं. इससे पहले डीजीपी शर्मा, रिटायर्ड डीजीपी और पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों ने पुष्पचक्र अर्पित कर वीरगति प्राप्त करने वाले पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि दी. डीजीपी राजीव कुमार शर्मा ने शहीद पुलिसकर्मियों को गार्ड ऑफ ऑनर देकर श्रद्धांजलि अर्पित की. पुलिस बैंड ने Last Post की बिगुल ध्वनि के साथ अमर प्रहरियों को भावपूर्ण विदाई दी.

1 साल में वीरगति को हासिल हुए 154 पुलिसकर्मी : उन्होंने कहा कि 1 सितंबर 2025 से 31 अगस्त 2026 तक देशभर में 154 पुलिसकर्मियों ने विषम परिस्थितियों में भी अपने कर्तव्य का पालन करते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया. उन्होंने इन सभी पुलिसकर्मियों के नाम पढ़े और उनकी बहादुरी को याद किया. उनके परिजनों के प्रति संवेदना प्रकट की. इस समारोह में पुलिस के वरिष्ठ एवं सेवानिवृत्त अधिकारियों और पुलिसकर्मियों ने भी शहीदों को नमन किया. पुलिस अकादमी परिसर में डीजीपी और वरिष्ठ अधिकारियों ने पौधारोपण किया. डीजीपी ने रक्तदान शिविर में रक्तदान करने वाले रक्तदाताओं को भी प्रोत्साहित किया.

21 अक्टूबर को मनाया जाता है पुलिस शहीद दिवस : डीजीपी राजीव कुमार शर्मा ने कहा, 21 अक्टूबर 1959 को लद्दाख के दुर्गम क्षेत्र में मातृभूमि की रक्षा करते हुए पुलिस सेवा के जवानों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी. उनकी याद में हर साल देश के सभी पुलिस संस्थानों में पुलिस शहीद दिवस का आयोजन किया जाता है. यह दिन उन बहादुर पुलिसकर्मियों के बलिदान को याद करने का और उनके परिजनों को संबल प्रदान करने का है कि देश उनके साथ खड़ा है. उन्होंने कहा कि यह दिन शहीद जवानों को याद करने और उनसे प्रेरणा लेने का है और पुलिस की उच्चतम परंपराओं और कर्तव्यनिष्ठा का प्रतीक भी है.

डीजीपी बोले- पूरा देश शहीदों के परिजनों के साथ : कार्यक्रम के बाद मीडिया से बातचीत में डीजीपी राजीव कुमार शर्मा ने कहा, गत समय में राष्ट्र की सेवा में सर्वोच्च बलिदान दिया. उन पुलिसकर्मियों की स्मृति में हर साल 21 अक्टूबर को पुलिस शहीद दिवस मनाया जाता है. पिछले एक साल में देशभर में 154 पुलिसकर्मियों ने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते हुए अपने प्राणों की आहुति दी है, जिन्हें आज भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी गई है. आज देशभर के पुलिस संस्थानों में यह आयोजन किया जा रहा है. इस दिन देशभर के पुलिस परिवार अपने उन साथियों को नमन करते हैं, जिन्होंने सर्वोच्च बलिदान दिया. शहीद पुलिसकर्मियों के परिजनों को उन्होंने संबल देते हुए कहा कि उनके परिजनों ने बलिदान दिया है. देश उनका सम्मान करता है और पुलिस परिवार उनके साथ खड़ा है.

पुलिस अधीक्षक अवनीश कुमार शर्मा (ईटीवी भारत, बूंदी.)

बूंदी में भी शहीदों को किया गया याद : बूंदी के पुलिस परेड ग्राउंड में आयोजित भव्य समारोह में शहीदों को नमन किया गया. मातृभूमि की रक्षा में अपने प्राण न्योछावर करने वाले अमर जवानों की याद में पुलिसकर्मियों ने शस्त्र और शीश दोनों झुका दिए. कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पुलिस अधीक्षक अवनीश कुमार शर्मा ने देश के विभिन्न राज्यों और अर्धसैनिक बलों में गत वर्ष कर्तव्य पथ पर शहीद हुए पुलिस अधिकारियों और जवानों के नाम व पदनाम का वाचन किया. उन्होंने कहा कि आज शहीद दिवस पर देशभर में देश की रक्षा करते हुए गत वर्ष शहीद हुए 154 जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की है. यह अवसर उन शहीदों के परिवारों को संबल देने के साथ उनसे प्रेरणा लेने का है.

राइफल और टोप से बने शहीद स्मारक पर पुष्पचक्र अर्पित (ईटीवी भारत, बूंदी.)

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पौधारोपण भी किया गया : पुलिस परेड ग्राउंड में राइफल और टोप से बने शहीद स्मारक पर एसपी शर्मा ने पुष्पचक्र अर्पित किया. सभी अधिकारियों ने पुष्पांजलि अर्पित कर वीर सपूतों को नमन किया. श्रद्धांजलि के साथ-साथ पुलिस विभाग ने सेवा के रूप में स्मरण का संकल्प भी लिया. पुलिस अधीक्षक अवनीश कुमार शर्मा के नेतृत्व में एएसपी जसवीर मीणा, अदिति चौधरी, डीएसपी अनिल जोशी सहित विभिन्न थानों के थाना प्रभारी एवं पुलिस कर्मियों व सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारियों ने शहीदों की स्मृति में पौधारोपण किया.

शहीदों की स्मृति में पौधारोपण (ईटीवी भारत, बूंदी.)

झुंझुनू में श्रद्धांजलि समारोह : झुंझुनू पुलिस लाइन में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया. कार्यक्रम के दौरान देशभर में कर्तव्य निर्वहन करते हुए शहीद हुए 154 पुलिसकर्मियों के नामों का एक-एक कर स्मरण किया गया. उनके नामों का उल्लेख कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई. पुलिस अधिकारियों और जवानों ने शहीदों के अदम्य साहस, कर्तव्यनिष्ठा और देश के प्रति समर्पण को याद करते हुए उनके बलिदान को नमन किया.

दो-दो राउंड फायरिंग कर शहीदों को अंतिम सलामी दी गई (ईटीवी भारत, बूंदी.)

करौली में श्रद्धा और सम्मान के साथ नमन : करौली पुलिस महकमे ने बुधवार को श्रद्धा और सम्मान के साथ शहीदों को नमन किया. पुलिस लाइन में आयोजित पुलिस शहीद दिवस समारोह में शोक परेड, पुष्पचक्र अर्पण, रक्तदान शिविर और पौधारोपण सहित विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए. इस दौरान पुलिस अधिकारियों और जवानों ने शहीदों के सर्वोच्च बलिदान को याद कर उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया. इस दौरान पुलिस लाइन में आयोजित रक्तदान शिविर में पुलिस अधीक्षक लोकेश सोनवाल सहित कुल 11 पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने स्वैच्छिक रक्तदान किया. शिविर में कुल 11 यूनिट रक्त संग्रहित किया गया. श्रद्धांजलि कार्यक्रम के बाद एसपी लोकेश सोनवाल, एएसपी रामकुमार कस्वां सहित पुलिस अधिकारियों ने पौधारोपण किया.