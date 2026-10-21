पुलिस स्मृति दिवस 2026: CM योगी ने यूपी पुलिस को दिए 3 बड़े तोहफे, वर्दी भत्ता 15,000 हुआ
मुख्यमंत्री ने प्रदेश के 6 वीर जवानों के परिजनों को सम्मानित किया
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 21, 2026 at 7:21 PM IST
लखनऊ: पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग के लिए तीन बड़े भत्तों की बढ़ोतरी की घोषणा की है. मुख्यमंत्री ने प्रांतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों का वर्दी भत्ता 6,400 से बढ़ाकर 15,000 वार्षिक करने का ऐलान किया है. इसके साथ ही इंस्पेक्टर व सब-इंस्पेक्टर का मासिक मोटरसाइकिल भत्ता 700 से बढ़ाकर 1,000 और पुलिसकर्मियों का मोबाइल रिचार्ज भत्ता 2,000 से बढ़ाकर 2,500 कर दिया गया है. मुख्यमंत्री ने कर्तव्य पथ पर प्राण न्योछावर करने वाले प्रदेश के 6 वीर जवानों के परिजनों को सम्मानित करते हुए कहा कि अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम जारी रहेगा.
भत्तों में ऐतिहासिक बढ़ोतरी, 3 बड़े ऐलान
- प्रांतीय पुलिस सेवा के अफसरों को वर्दी भत्ते के रूप में अब 6,400 की जगह 15,000 मिलेंगे (8,600 की सीधी बढ़ोतरी).
- इंस्पेक्टर और सब-इंस्पेक्टर को मिलने वाला मासिक मोटरसाइकिल भत्ता 700 से बढ़ाकर 1,000 किया गया.
- पुलिसकर्मियों के सीयूजी/मोबाइल रिचार्ज के लिए तय राशि 2,000 से बढ़ाकर 2,500 कर दी गई है.
अपराधियों पर बिना राजनीतिक दबाव के कार्रवाई
मुख्यमंत्री ने कहा कि 2017 से पहले पुलिस कार्रवाई करने से हिचकती थी, लेकिन अब यूपी पुलिस को पूरी छूट और राजनीतिक दबाव से मुक्त माहौल दिया गया है. राज्य में आज 60 हजार से अधिक जवानों को एक साथ प्रशिक्षित करने की क्षमता विकसित हो चुकी है, हर जिले में साइबर थाने और महिला पीएसी की बटालियनें सुरक्षा को सशक्त कर रही हैं.
पुलिस स्मृति दिवस-2026 के अवसर पर वीर अमर शहीदों के सम्मान में लखनऊ में आयोजित स्मृति परेड कार्यक्रम में... https://t.co/2O2YjGCU5S— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) October 21, 2026
ड्यूटी पर बलिदान देने वाले 6 पुलिसकर्मियों को नमन
समारोह के दौरान सीएम ने ड्यूटी पर जान गंवाने वाले 6 पुलिसकर्मियों के परिजनों को सम्मानित किया इलेक्ट्रॉनिक फैक्ट्री में 450 कर्मचारियों की जान बचाते हुए मलबा गिरने से फायरमैन रोहित यादव और ड्राइवर तीर्थपाल सिंह शहीद हुए थे. अगवा कारोबारी की तलाश में हरियाणा दबिश देने जा रहे एसआई सत्यभान सिंह, एसआई मोहित कुमार यादव, सिपाही अशोक कुमार और सिपाही प्रदीप कुमार सड़क हादसे में शहीद हुए थे.
मुख्यमंत्री ने कहा कि शहीद परिवारों का कल्याण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और अब तक शहीदों के आश्रितों को 425 करोड़ से अधिक की आर्थिक मदद पहुंचाई जा चुकी है.
सीएम योगी आदित्यनाथ ने पुलिस स्मृति दिवस पर पीपीएस अधिकारियों का वर्दी भत्ता बढ़ाकर 15,000 और मोबाइल रिचार्ज भत्ता 2,500 किया. साथ ही ड्यूटी पर सर्वोच्च बलिदान देने वाले 6 जांबाज पुलिसकर्मियों के परिजनों को मंच पर सम्मानित किया.
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