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पुलिस स्मृति दिवस 2026: CM योगी ने यूपी पुलिस को दिए 3 बड़े तोहफे, वर्दी भत्ता 15,000 हुआ

सीएम योगी ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग के लिए तीन बड़े भत्तों की बढ़ोतरी की घोषणा की है. मुख्यमंत्री ने प्रांतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों का वर्दी भत्ता 6,400 से बढ़ाकर 15,000 वार्षिक करने का ऐलान किया है. इसके साथ ही इंस्पेक्टर व सब-इंस्पेक्टर का मासिक मोटरसाइकिल भत्ता 700 से बढ़ाकर 1,000 और पुलिसकर्मियों का मोबाइल रिचार्ज भत्ता 2,000 से बढ़ाकर 2,500 कर दिया गया है. मुख्यमंत्री ने कर्तव्य पथ पर प्राण न्योछावर करने वाले प्रदेश के 6 वीर जवानों के परिजनों को सम्मानित करते हुए कहा कि अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम जारी रहेगा.

सीएम योगी (Video Credit; ETV Bharat) ​भत्तों में ऐतिहासिक बढ़ोतरी, 3 बड़े ऐलान