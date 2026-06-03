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हांसी में सूरज जैन हत्याकांड में 5 दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली, छापेमारी में जुटी हैं 6 टीमें

हांसी जाकी शोरूम मैनेजर हत्याकांड आरोपियों की तलाश में जुटीं पुलिस ने आरोपियों के कुछ फोटो किए सार्वजिक.

SURAJ JAIN MURDER CASE IN HANSI
हांसी में सूरज जैन हत्याकांड के आरोपी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : June 3, 2026 at 2:12 PM IST

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हांसी: एनएच-10 मार्केट स्थित जाकी शोरूम के मैनेजर सूरज जैन हत्याकांड में पांच दिन बाद भी मुख्य आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं, लेकिन पुलिस के अनुसार जांच एजेंसियों को कई अहम सुराग मिले हैं. हांसी एसपी विनोद कुमार ने मीडिया से बातचीत में बताया कि पांच आरोपियों की पहचान हो गई है. हमारी टीमें उनको गिरप्तार करने में बेहद करीब है. जल्द ही पूरे मामले पर खुलासा किया जायेगा. पुलिस ने कुछ संदिग्ध आरोपियों के फोटो भी मीडिया के साथ साझा किए हैं, ताकि उनकी पहचान और गिरफ्तारी में मदद मिल सके. पुलिस का कहना है कि जल्द ही मामले में बड़ी सफलता मिलने की उम्मीद है.

SURAJ JAIN MURDER CASE IN HANSI
हांसी में सूरज जैन हत्याकांड के आरोपी (ETV Bharat)

मुंढाल क्षेत्र स्कॉर्पियो बरामदः आपको बता दें कि हांसी सीआईए की तीनों टीमें समेत कुल छह पुलिस टीमें आरोपियों की तलाश में लगातार दबिश दे रही हैं. पुलिस हत्या में इस्तेमाल की गई काली स्कॉर्पियो तक पहुंच गई है, जिसे आरोपी मुंढाल क्षेत्र में एक होटल के पास छोड़कर फरार हो गए थे. जांच के दौरान पुलिस की नजर उस युवती पर भी है, जिससे मृतक सूरज जैन की हाल ही में दोस्ती हुई थी. पुलिस ने सूरज की कॉल डिटेल रिकॉर्ड भी निकलवाए हैं ताकि वारदात से पहले और बाद में हुई बातचीत और संपर्कों की गहन पड़ताल की जा सके.

हांसी एसपी विनोद कुमार (ETV Bharat)

नामजद पांचों आरोपी हिसार निवासीः हांसी के चर्चित सूरज जैन हत्याकांड की जांच जैसे-जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे-वैसे मामला और अधिक पेचीदा होता जा रहा है. हांसी पुलिस की जांच में सामने आया है कि मुख्य आरोपी साहिल की गर्लफ्रेंड बाद में मृतक सूरज जैन के संपर्क में आ गई थी. जिसके बाद आरोपियों ने इस हत्या को इंतजाम दिया. हत्या के मामले में नामजद पांचों आरोपी हिसार के रहने वाले हैं. पांचों आपराधिक कटेगरी के लोग. हांसी एसपी विनोद कुमार ने बताया कि "आरोपियों के बेहद करीब पहुंच चुकी है और उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही है."

पुलिस का दावा सभी आरोपियों की जल्द होगी गिरफ्तारीः आपको बता दें कि मॉडल टाउन निवासी सूरज जैन की शनिवार रात शोरूम के बाहर बदमाशों ने बेरहमी से हत्या कर दी थी. घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए थे. आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं, जबकि पुलिस अभी तक उन्हें गिरफ्तार करने में सफल नहीं हुई है. फिलहाल पुलिस सभी संभावित पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है और दावा कर रही है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

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