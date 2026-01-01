ETV Bharat / state

एक्टर नाना पाटेकर के साथ मिलकर यूपी पुलिस ने बनायी शॉर्ट फिल्म, डिजिटल अरेस्ट से बचाने के लिए कैंपेन शुरू

लखनऊ: उत्तर प्रदेश पुलिस ने साइबर अपराध, विशेषकर डिजिटल अरेस्ट के प्रति लोगों को सचेत करने के लिए अभिनेता नाना पाटेकर के साथ एक लघु फिल्म का निर्माण किया है. ड्रीम गर्ल फेम राज शांडिल्य ने इसका निर्देशन किया है. यह फिल्म कानपुर की एक सच्ची घटना पर आधारित है.

डीजीपी राजीव कृष्ण ने कहा कि इस फिल्म का उद्देश्य नागरिकों को यह समझाना है कि कानून में डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई प्रक्रिया नहीं होती. यूपी पुलिस इससे पहले अजय देवगन, राजकुमार राव और संजय मिश्रा जैसे सितारों के साथ भी जागरूकता अभियान चला चुकी है.

कानपुर की असली घटना पर आधारित है फिल्म: ​यह फिल्म हाल ही में कानपुर में हुई एक वास्तविक घटना से प्रेरित है, जहां एक जागरूक नागरिक ने अपनी सूझबूझ से साइबर ठगों की डिजिटल अरेस्ट की साजिश को नाकाम कर दिया था. इसमें लीड रोल में नाना पाटेकर हैं. उनके साथ लीना शर्मा, किशोर सोनी और आदिल ईरानी जैसे कलाकारों ने अभिनय किया है. फिल्म का निर्देशन ड्रीम गर्ल फेम मशहूर डायरेक्टर राज शांडिल्य ने किया है, जिन्होंने साइबर ठगी के जटिल खेल को बहुत ही सरल और रोचक ढंग से पर्दे पर उतारा है.

डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता: ​इस लघु फिल्म के जरिए यूपी पुलिस ने दो टूक संदेश दिया है.​ कानून में डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई प्रक्रिया अस्तित्व में नहीं है. वीडियो कॉल पर डराने-धमकाने या ऑनलाइन भुगतान की मांग करने वाले लोग ठग हैं. डरे नहीं, बल्कि तुरंत हेल्पलाइन नंबर 1930 पर संपर्क करें.

​

यूपी पुलिस का स्टार स्टडेड जागरूकता अभियान: ​यूपी पुलिस ने समय-समय पर बड़े बॉलीवुड सितारों के साथ मिलकर जनता को जागरूक किया है.