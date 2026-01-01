एक्टर नाना पाटेकर के साथ मिलकर यूपी पुलिस ने बनायी शॉर्ट फिल्म, डिजिटल अरेस्ट से बचाने के लिए कैंपेन शुरू
डीजीपी राजीव कृष्ण ने बताया, 11 साइबर वर्कशॉप में 25 जिलों एक लाख छात्रों, व्यापारियों और जनप्रतिनिधियों को साइबर क्राइम के लिए जागरूक किया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : January 1, 2026 at 10:04 PM IST
लखनऊ: उत्तर प्रदेश पुलिस ने साइबर अपराध, विशेषकर डिजिटल अरेस्ट के प्रति लोगों को सचेत करने के लिए अभिनेता नाना पाटेकर के साथ एक लघु फिल्म का निर्माण किया है. ड्रीम गर्ल फेम राज शांडिल्य ने इसका निर्देशन किया है. यह फिल्म कानपुर की एक सच्ची घटना पर आधारित है.
डीजीपी राजीव कृष्ण ने कहा कि इस फिल्म का उद्देश्य नागरिकों को यह समझाना है कि कानून में डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई प्रक्रिया नहीं होती. यूपी पुलिस इससे पहले अजय देवगन, राजकुमार राव और संजय मिश्रा जैसे सितारों के साथ भी जागरूकता अभियान चला चुकी है.
कानपुर की असली घटना पर आधारित है फिल्म: यह फिल्म हाल ही में कानपुर में हुई एक वास्तविक घटना से प्रेरित है, जहां एक जागरूक नागरिक ने अपनी सूझबूझ से साइबर ठगों की डिजिटल अरेस्ट की साजिश को नाकाम कर दिया था. इसमें लीड रोल में नाना पाटेकर हैं. उनके साथ लीना शर्मा, किशोर सोनी और आदिल ईरानी जैसे कलाकारों ने अभिनय किया है. फिल्म का निर्देशन ड्रीम गर्ल फेम मशहूर डायरेक्टर राज शांडिल्य ने किया है, जिन्होंने साइबर ठगी के जटिल खेल को बहुत ही सरल और रोचक ढंग से पर्दे पर उतारा है.
डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता: इस लघु फिल्म के जरिए यूपी पुलिस ने दो टूक संदेश दिया है. कानून में डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई प्रक्रिया अस्तित्व में नहीं है. वीडियो कॉल पर डराने-धमकाने या ऑनलाइन भुगतान की मांग करने वाले लोग ठग हैं. डरे नहीं, बल्कि तुरंत हेल्पलाइन नंबर 1930 पर संपर्क करें.
यूपी पुलिस का स्टार स्टडेड जागरूकता अभियान: यूपी पुलिस ने समय-समय पर बड़े बॉलीवुड सितारों के साथ मिलकर जनता को जागरूक किया है.
- ओटीपी (OTP) शेयर न करने का संदेश.
- अजय देवगन और तापसी पन्नू: इंटरनेट एडिक्शन (लत) के दुष्प्रभावों पर फिल्म.
- संजय मिश्रा: ऑनलाइन ठगी के प्रति जागरूकता.
- शशि वर्मा: महाकुंभ 2025 के दौरान 'होटल एकोमोडेशन स्कैम' से बचाव.
डीजीपी राजीव कृष्ण की पहल: डीजीपी राजीव कृष्ण ने बताया कि 11 साइबर कार्यशालाओं के जरिए 25 जनपदों के 1 लाख से अधिक छात्रों, व्यापारियों और जनप्रतिनिधियों को जागरूक किया गया है. पुलिस की यह नई लघु फिल्म अब सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स (Facebook, X, Instagram) पर प्रसारित की जा रही है, ताकि हर नागरिक सुरक्षित डिजिटल वातावरण का हिस्सा बन सके.
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश और डीजीपी राजीव कृष्ण के मार्गदर्शन में यूपी पुलिस ने साइबर अपराधियों के खिलाफ जंग छेड़ दी है. आम लोगों को डिजिटल अरेस्ट जैसी ठगी से बचाने के लिए यूपी पुलिस ने मशहूर फिल्म अभिनेता नाना पाटेकर के साथ मिलकर शॉर्ट फिल्म तैयार की है.
