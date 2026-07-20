राजसमंद में तस्करों की पुलिस से मुठभेड़, 70 लाख के अफीम-डोडा के साथ आरोपी गिरफ्तार

राजसमंद में तस्करों की पुलिस से मुठभेड़, 70 लाख के अफीम-डोडा के साथ आरोपी गिरफ्तार
पुलिस की टीम गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ करते हुए तस्करी नेटवर्क की परतें खोलने में जुटी है
Published : July 20, 2026 at 7:15 PM IST
राजसमंदः मेवाड़ से मारवाड़ मार्ग पर चारभुजा में झीलवाड़ा के पास अफीम डोडा तस्करों की पुलिस से मुठभेड़ हो गई. पुलिस नाकाबंदी में फंसे एसयूवी सवार युवक ने पुलिस पर फायरिंग कर दी. पुलिस ने भी जवाबी फायर करते हुए एक आरोपी को पकड़ लिया, जबकि दूसरा आरोपी जंगल में फरार हो गया. पुलिस ने करीब 70 लाख के डोडा चूरा सहित एसयूवी को जब्त कर लिया. कार से तीन फर्जी नंबर प्लेटें भी बरामद की है. पुलिस की टीम गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ करते हुए तस्करी नेटवर्क की परतें खोलने में जुटी है, जबकि दूसरी टीम जंगल में फरार बदमाश की तलाश में जुटी है.
राजसमंद जिला पुलिस अधीक्षक हेमंत कलाल ने बताया कि मादक पदार्थ तस्करी की रोकथाम को लेकर ऑपरेशन त्रिनेत्र विशेष अभियान चल रहा है. डीएसटी प्रभारी केशाराम को सूचना मिली की अफीम डोडा से भरी एसयूवी आ रही है. इस पर एएसपी महेंद्र पारीक, कुंभलगढ़ डीएसपी जितेंद्रसिंह के सुपरविजन में जिला विशेष टीम, साइबर शाखा व चारभुजा थाना पुलिस ने झीलवाड़ा से टुंडरा बेरी रोड पर नाकाबंदी की.
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पुलिस पर की फायरिंगः कुछ देर बाद झीलवाड़ा की तरफ से तेज रफ्तार में एसयूवी आई और पुलिस नाकाबंदी देखकर बदमाश रिवर्स लेकर कार भगाने लगे. इस पर पुलिस ने पीछे की तरफ भी रास्ता रोक दिया. पुलिस घेराबंदी में फंसने के बाद कार सवार एक युवक ने पुलिस पर फायरिंग कर दी. इस पर पुलिस ने जवाब में दो राउंड फायर किए और अन्य पुलिस जवानों ने कार चालक को दबोच लिया. फायर करने वाला बदमाश जंगल की तरफ भाग गया. पुलिस ने कार की तलाशी ली तो उसमें करीब 70 लाख का 454 किलो अफीम डोडा चूरा मिला. पुलिस ने बाड़मेर जिले में शिव के भियाड़ निवासी गोविंद उर्फ गोविंदपाल पुत्र जोगाराम जाट को गिरफ्तार कर लिया है. चारभुजा थाना पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है. पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है.
तीन फर्जी नंबर प्लेट बरामदः एसपी हेमंत कलाल ने बताया कि मादक पदार्थ तस्करी के दौरान पुलिस से बचने के लिए बदमाश जगह जगह कार की नंबर प्लेट बदल देते हैं. जिससे कोई सूचना भी दे तो कार पकड़ में नहीं आ सके. कार से 3 फर्जी नंबर प्लेट मिली है, जिसे पुलिस ने जब्त कर ली है. पुलिस एसयूवी के असली मालिक का पता लगाने का प्रयास कर रही है.