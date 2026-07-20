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राजसमंद में तस्करों की पुलिस से मुठभेड़, 70 लाख के अफीम-डोडा के साथ आरोपी गिरफ्तार

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी. ( Source: Rajsamand Police )

राजसमंदः मेवाड़ से मारवाड़ मार्ग पर चारभुजा में झीलवाड़ा के पास अफीम डोडा तस्करों की पुलिस से मुठभेड़ हो गई. पुलिस नाकाबंदी में फंसे एसयूवी सवार युवक ने पुलिस पर फायरिंग कर दी. पुलिस ने भी जवाबी फायर करते हुए एक आरोपी को पकड़ लिया, जबकि दूसरा आरोपी जंगल में फरार हो गया. पुलिस ने करीब 70 लाख के डोडा चूरा सहित एसयूवी को जब्त कर लिया. कार से तीन फर्जी नंबर प्लेटें भी बरामद की है. पुलिस की टीम गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ करते हुए तस्करी नेटवर्क की परतें खोलने में जुटी है, जबकि दूसरी टीम जंगल में फरार बदमाश की तलाश में जुटी है. राजसमंद जिला पुलिस अधीक्षक हेमंत कलाल ने बताया कि मादक पदार्थ तस्करी की रोकथाम को लेकर ऑपरेशन त्रिनेत्र विशेष अभियान चल रहा है. डीएसटी प्रभारी केशाराम को सूचना मिली की अफीम डोडा से भरी एसयूवी आ रही है. इस पर एएसपी महेंद्र पारीक, कुंभलगढ़ डीएसपी जितेंद्रसिंह के सुपरविजन में जिला विशेष टीम, साइबर शाखा व चारभुजा थाना पुलिस ने झीलवाड़ा से टुंडरा बेरी रोड पर नाकाबंदी की. पढ़ेंः CBN की कार्रवाई, कार से 136 किलो डोडा चूरा जब्त, आरोपी गिरफ्तार