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मऊ में डीजल चोर गैंग से पुलिस की मुठभेड़; तीन गिरफ्तार

पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर गिरोह के नेटवर्क और अन्य आपराधिक गतिविधियों की जानकारी जुटा रही है.

मऊ में मुठभेड़
मऊ में मुठभेड़ (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 25, 2026 at 3:13 PM IST

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मऊ: दोहरीघाट थाना क्षेत्र के कुसुमा गांव के पास पुलिस और ट्रकों से डीजल चोरी करने वाले गैंग के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें एक आरोपी घायल हो गया. मुठभेड़ में उपेन्द्र राजभर पुत्र सुभाष राजभर निवासी शत्रुघ्नपुर, थाना चौरी चौरा, जनपद गोरखपुर के पैर में गोली लग गई. घायल आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर उपचार के लिए अस्पताल भेज दिया. उसके कब्जे से एक देशी तमंचा 315 बोर, एक खोखा कारतूस तथा एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया. पुलिस ने मौके से त्रिपेश दूबे पुत्र घनश्याम दूबे निवासी भोपा बाजार, चौरी चौरा, गोरखपुर को भी गिरफ्तार किया, जिसके पास से 12 बोर का कट्टा, एक मिस कारतूस और एक जिंदा कारतूस बरामद किया है.

पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर गिरोह के नेटवर्क और अन्य आपराधिक गतिविधियों की जानकारी जुटा रही है. पुलिस के सीओ घोसी जितेंद्र कुमार सिंह ने इस मामले में अजू, आदित्य जायसवाल और कृष्णा गौंड को वांछित घोषित किया है और उनकी तलाश के लिए अभियान चलाया जा रहा है.

डीजल चोरी करने वाले गैंग से पुलिस की मुठभेड़ (Video Credit; ETV Bharat)

अधिकारियों के अनुसार गिरफ्तार आरोपियों के आपराधिक इतिहास की भी जांच की जा रही है. पुलिस का कहना है कि गिरोह के सभी सदस्यों की गिरफ्तारी तक कार्रवाई जारी रहेगी, जिससे ट्रक चालकों और परिवहन कारोबारियों को राहत मिल सके. पुलिस के इस सफलता पर क्षेत्र के लोगों में प्रसन्न चर्चा का विषय बना हुआ.

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