ETV Bharat / state

चुनाव बिहार में और तैयारी हजारीबाग में! जानें, आखिर क्या है कारण

बिहार में पहले चरण को लेकर मतदान 6 नवंबर और दूसरे चरण को लेकर 11 नवंबर को होगा. इसका नतीजा 14 नवंबर को आना है. इसे लेकर निर्वाचन आयोग बिहार में तैयारी पूरी कर ली है. दूसरी ओर झारखंड के हजारीबाग में भी चुनाव को लेकर तैयारी चल रही है.

चुनाव बिहार में और तैयारी हजारीबाग में, आखिर क्या है कारण? (ETV Bharat)

हजारीबाग की सीमा पड़ोसी राज्य बिहार से मिलती है. यही कारण है कि इस जिला में भी प्रशासनिक हलचल तेज हो गई है. खासकर के सुरक्षा और आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन ना हो इस पर विशेष रूप से नजर रखा जा रहा है.

हजारीबाग: बिहार में विधानसभा चुनाव है और उसकी तैयारी हजारीबाग में चल रही है. हजारीबाग जिला प्रशासन चुनाव को लेकर विशेष तैयारी कर रही है.

जांच करती पुलिस टीम (ETV Bharat)

हजारीबाग की सीमा बिहार के गया से मिलती है. इसे देखते हुए हजारीबाग में विशेष रूप से जांच चल रही है. सभी गाड़ी जो झारखंड से बिहार प्रवेश कर रहा है उसकी जांच की जा रही है. आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन ना हो इसे लेकर हर एक पहलू पर विशेष रूप से नजर बनाई गई है. दिन तो दिन रात के समय में भी अगर कोई भी गाड़ी गुजरती है तो जांच की जाती है.

10 अक्टूबर को जिला के चौपारण थाना अंतर्गत चोरदाहा स्थित झारखंड-बिहार चेकपोस्ट के पास गुरुवार देर रात वाहन चेकिंग के दौरान एक कार से 16 लाख से अधिक नकद बरामद किए गए. उत्पाद विभाग भी चुनाव के मद्देनजर भारी मात्रा में शराब भी जब्त किया है विभाग ड्रोन के मदद से पूरे इराक पर नजर बनाई हुई है.

हजारीबाग पुलिस का चेकिंग अभियान (ETV Bharat)

इसको लेकर हजारीबाग एसपी अंजनी अंजन ने बताया कि हाल के दिनों में दोनों राज्यों के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक भी की गयी थी. गया प्रशासन के साथ मिलकर काम किया जा रहा है. बिहार में चुनाव को लेकर हजारीबाग में प्रशासन अलर्ट मोड में है. बिहार चुनाव पर पूरे देश की नजर है. चुनाव प्रभावित न हो इसे लेकर हजारीबाग प्रशासन भी सख्ती बरत रही है.

इसे भी पढ़ें- बिहार चुनाव से पहले पलामू पुलिस की बड़ी कार्रवाई, चार महीने में 6.44 करोड़ की अवैध संपत्ति जब्त, नक्सलियों के खिलाफ शुरू होगा बड़ा अभियान

इसे भी पढ़ें- बिहार में शराब खपाने की थी तैयारी, पड़ोसी राज्य के मद्य निषेध इकाई की सूचना पर लोहरदगा में हुई कार्रवाई!