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बजरी माफिया आगे, पुलिस पीछे: एनएच-123 पर हाईवे पर बजरी खाली कर भागे माफिया, पुलिस ने किया पीछा

धौलपुर: बजरी माफियाओं के खिलाफ जिला पुलिस ने कड़ा रुख अपना लिया है. सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रतिबंधित चंबल बजरी को रोकने के लिए पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है. इसी सिलसिले में गुरुवार मध्यरात्रि को सैपऊ थाना पुलिस ने बजरी माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की. पुलिस की कई टीमें हाईवे पर नाकाबंदी कर रही थीं. इस दौरान आधा दर्जन से अधिक बजरी माफिया पुलिस के दबाव के कारण हाईवे पर बजरी खाली कर फरार हो गए. आरोपियों को दबोचने के लिए पुलिस जगह-जगह छापेमारी कर रही है.

डीएसपी अनूप कुमार ने बताया कि गुरुवार मध्यरात्रि को सर्किल की सैपऊ थाना पुलिस ने बजरी माफिया के विरुद्ध कार्रवाई की. उन्होंने बताया कि पुलिस के भय और दबाव के कारण बजरी माफिया बजरी को हाईवे पर खाली कर अलग-अलग दिशाओं में फरार हो गए. आरोपियों की पहचान सुनिश्चित की जा रही है. उन्हें गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.