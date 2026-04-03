बजरी माफिया आगे, पुलिस पीछे: एनएच-123 पर हाईवे पर बजरी खाली कर भागे माफिया, पुलिस ने किया पीछा
पुलिस के डर के मारे माफियाओं ने बजरी सड़क पर ही खाली कर फरार हो गए. पुलिस उनकी तलाश में जुटी है.
Published : April 3, 2026 at 3:06 PM IST
धौलपुर: बजरी माफियाओं के खिलाफ जिला पुलिस ने कड़ा रुख अपना लिया है. सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रतिबंधित चंबल बजरी को रोकने के लिए पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है. इसी सिलसिले में गुरुवार मध्यरात्रि को सैपऊ थाना पुलिस ने बजरी माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की. पुलिस की कई टीमें हाईवे पर नाकाबंदी कर रही थीं. इस दौरान आधा दर्जन से अधिक बजरी माफिया पुलिस के दबाव के कारण हाईवे पर बजरी खाली कर फरार हो गए. आरोपियों को दबोचने के लिए पुलिस जगह-जगह छापेमारी कर रही है.
डीएसपी अनूप कुमार ने बताया कि गुरुवार मध्यरात्रि को सर्किल की सैपऊ थाना पुलिस ने बजरी माफिया के विरुद्ध कार्रवाई की. उन्होंने बताया कि पुलिस के भय और दबाव के कारण बजरी माफिया बजरी को हाईवे पर खाली कर अलग-अलग दिशाओं में फरार हो गए. आरोपियों की पहचान सुनिश्चित की जा रही है. उन्हें गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
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पुलिस ने कई किलोमीटर तक किया पीछा: डीएसपी अनूप कुमार ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर प्रशिक्षु आईपीएस राहुल कुमार के नेतृत्व में स्पेशल पुलिस टीम बजरी माफियाओं को पकड़ने गई थी. हाईवे पर कई किलोमीटर तक पुलिस ने बजरी माफियाओं का पीछा किया. बजरी माफिया भय और दबाव के कारण बजरी को हाईवे पर खाली कर भाग निकले. उन्होंने बताया कि किसी भी सूरत में आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा. पुलिस और बजरी माफियाओं के बीच पीछा करने के एक्सक्लूसिव वीडियो भी वायरल हो रहे हैं.