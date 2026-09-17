ETV Bharat / state

बर्थडे पार्टी कर रहे युवकों को पुलिस ने खदेड़ा, नाले में डूबे किशोर की मौत

डीसीपी वेस्ट आदित्य सिंह ने बताया कि मामले में जो भी दोषी होगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

नाले में डूबे किशोर की मौत
नाले में डूबे किशोर की मौत (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 17, 2026 at 1:20 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

आगरा: यूपी के आगरा थाना क्षेत्र के धनौली में सोमवार रात बर्थडे पार्टी कर रहे युवकों को पुलिस ने खदेड़ दिया. इस दौरान डरकर भागा एक 17 वर्षीय किशोर पुलिस बूथ से महज 50 मीटर दूर एक नाले में गिर गया था. उस समय किसी ने युवक को नाले से बाहर नहीं निकाला था, जब दो दिन बाद युवक का शव नाले में उतराया तो पुलिस मौके पर पहुंची.

दरअसल परिजन सोमवार से ही किशोर की तलाश में जुट गई थी. जब बेटे का शव मिलने की सूचना बुधवार दोपहर परिजन को मिली तो घर में कोहराम मच गया. आक्रोशित लोगों ने पुलिस बूथ पर करीब चार घंटे तक हंगामा किया. भीड़ सड़क जाम करने का प्रयास किया. पुलिस पर वसूली का आरोप लगाया. मृत किशोर के पिता ने पुलिसकर्मियों पर बेटे की हत्या करने का संदेह जाहिर करके तहरीर दी है.

सदर थाना क्षेत्र के नगला प्यारे निवासी प्रेमपाल ने पुलिस को बताया कि 17 वर्षीय शिवम सविता अपने साथी वरुण कुशवाहा के जन्मदिवस मनाने के लिए सोमवार को मलपुरा थाना में सिरौली मार्ग में गया था. उस दिन बेटा और उसके साथियों ने वरुण कुशवाहा के जन्म दिन का केक सोमवार रात आठ बजे काट कर मनाया, तभी पुलिस मौके पर पहुंची.

पुलिस को देखकर जब सब भागे तो पुलिसकर्मियों ने वरुण समेत आधा दर्जन से अधिक किशोरों को बाइक और ऑटो समेत पकड़ा और पुलिस बूथ पर ले आए. जहां पर सभी से वसूली की और छोड़ दिया. एक युवक का आरोप है कि छह हजार रुपये में सभी को छोड़ा था.

प्रेमपाल का आरोप है कि वरुण के पकड़े जाने की जानकारी मिलने पर सभी साथी भी पुलिस बूथ पर पहुंचे. पुलिसकर्मियों से सभी युवकों को छोड़ने की मांग की, तभी पुलिस बूथ में मौजूद पुलिसकर्मियों ने डंडे उठा लिया, जिससे भगदड़ मच गई, जिस पर सभी जान बचाकर इधर-उधर भागे. पुलिसकर्मी ने सभी को करीब 50 मीटर तक खदेड़ा. पुलिस के डर से भागा बेटा शिवम नाले में गिर गया. शिवम सोमवार देर रात घर नहीं आया तो परिजन उसकी तलाश में जुट गए. सदर में लापता होने की तहरीर दी.

सुबह मिला शव, परिवार में मचा कोहराम: प्रेमपाल सिंह ने बताया कि मलपुरा थाना के धनौली पुलिस बूथ के पास नाले में बुधवार सुबह करीब नौ बजे शिवम शव मिला. सूचना पर परिवार में कोहराम मच गया.

डीसीपी वेस्ट आदित्य सिंह ने बताया कि किशोर के नाले में गिरने की जांच चल रही है. चौकी पर वसूली और छोड़ने की जांच भी कराई है, जिसमें जो भी दोषी होगा. उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. किशोर का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है, जिससे मौत की वजह पता चल सकें.

यह भी पढ़ें: आगरा में निजी हॉस्पिटल पर एक्शन; बिना मानचित्र स्वीकृत कराए निर्माण कराने का आरोप, टीम ने नोटिस की चस्पा

यह भी पढ़ें: आगरा के बापू नगर में 250 परिवारों को सिंचाई विभाग का नोटिस, 60 साल पुराने मकानों पर मंडराया बुलडोजर का खतरा

TAGGED:

AGRA POLICE
DHANAULI AGRA
BIRTHDAY PARTY RUCKUS
TEENAGER DEATH AGRA
AGRA NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.