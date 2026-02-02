ETV Bharat / state

सीमा परिहार के भाई को पुलिस ने हिरासत में लिया, पूर्व डकैत ने हाथ जोड़कर कहा- मेरे भाई को बचा लीजिए

औरैया : अजीतमल कोतवाली पुलिस ने पूर्व डकैत सीमा परिहार के भाई रामवीर सिंह पुत्र शिरोमणि सिंह को गिरफ्तार किया है. 26 साल बाद पुलिस ने सोमवार को रामवीर सिंह को हिरासत में लेकर न्यायालय में पेश किया. रामवीर सिंह पर जालौन समेत जिले के दिबियापुर व अजीतमल कोतवाली में मुकदमे दर्ज थे.

पुलिस की कार्रवाई पर पूर्व डकैत सीमा परिहार ने दो मिनट का एक वीडियो जारी कर भाई की सुरक्षा के लिए सरकार और जनता से मदद की गुहार लगाई है. वीडियो में सीमा परिहार ने कहा, अजीतमल कोतवाली पुलिस ने बिना किसी वारंट या पूर्व सूचना के मेरे छोटे भाई रामवीर सिंह परिहार को उठा लिया है. पुलिस की इस कार्रवाई से पूरा परिवार भय और मानसिक तनाव में है.

उन्होंने कहा, आखिर किसी कानून के तहत ऐसी कार्रवाई कैसे की जा सकती है. 1999 से जुड़े एक पुराने मुकदमे का हवाला देकर मेरे भाई को पकड़ा गया है. मैंने 2000 में आत्मसमर्पण कर दिया था और तब से सामान्य नागरिक की तरह जीवन यापन कर रही हूं. बावजूद पुलिस द्वारा मेरे और मेरे परिवार को बार-बार परेशान किया जा रहा है.