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रक्षाबंधन पर महिला से चेन स्नैचिंग, पुलिस ने बदमाश को दौड़ाकर पकड़ा

लखनऊ: रक्षाबंधन के दिन भाई को राखी बांधने जा रही महिला से एक बदमाश ने चेन लूट ली. मामले को देख ट्रैफिक पुलिसकर्मियों ने बदमाश को दौड़ाकर पकड़ लिया. खुद को छुड़ाने के लिए आरोपी ने सिपाही की नाक पर ईंट से दो बार वार किया, इसके बावजूद सिपाही ने उसे छोड़ा नहीं. मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर थाने भेज दिया.

घटना शुक्रवार दोपहर करीब 12:30 बजे की है. रक्षाबंधन के चलते शहर के हर चौक-चौराहे पर पुलिस की अतिरिक्त ड्यूटी लगाई गई थी. खासतौर पर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर संवेदनशील स्थानों पर पुलिसकर्मियों को मुस्तैद किया गया था. इसी दौरान मड़ियांव ढाल पर यातायात व्यवस्था संभाल रहे आरक्षी नवीन चौधरी की नजर चेन स्नैचिंग कर भाग रहे आरोपी पर पड़ी.



सिपाही नवीन चौधरी ने अपनी ड्यूटी और आसपास की भीड़ की परवाह करते हुए आरोपी का पीछा करना शुरू कर दिया. कुछ दूर तक पीछा करने के बाद उसने बदमाश को पकड़ लिया. पुलिस से बचाने के लिए आरोपी ने सिपाही पर पत्थर से हमला कर दिया. जिससे नवीन चौधरी के नाक पर गंभीर चोटें आईं और खून बहने लगा.



घायल होने के बावजूद भी नवीन चौधरी ने आरोपी को अपनी पकड़ से निकलने नही दिया और कुछ देर बाद संबंधित थाना पुलिस को सौंप दिया. घायल आरक्षी को उपचार के लिए हिम सिटी हॉस्पिटल ले जाया गया. डॉक्टरों ने उनकी नाक पर दो टांके लगाए. उपचार के बाद आरक्षी की हालत सामान्य है और वह खतरे से बाहर है.



ट्रैफिक आरक्षी नवीन चौधरी के साहस और कर्तव्य के प्रति उनकी तत्परता को देखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों ने सराहना की है. पुलिस आयुक्त ने उन्हें 10 हजार रुपये का नकद पुरस्कार और प्रशस्ति-पत्र देने की घोषणा की है. इसके साथ ही उनके साहसिक कार्य को देखते हुए कमेंडेशन डिस्क दिए जाने के लिए भी उनका नाम प्रस्तावित किया गया है. चेन स्नैचिंग के आरोपी के खिलाफ संबंधित थाना पुलिस ने विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है.