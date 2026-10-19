ETV Bharat / state

10 साल पहले 9 साल की उम्र में बेची गई बच्ची का खूंटी पुलिस ने लगाया पता, दिल्ली-जयपुर से 4 युवतियां रेस्क्यू

कॉन्सेप्ट इमेज ( Etv Bharat )

रांची/खूंटीः झारखंड के खूंटी जिले में सक्रिय अंतरराज्यीय मानव तस्करी नेटवर्क के खिलाफ पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. पुलिस की विशेष टीम ने दिल्ली और जयपुर में कार्रवाई करते हुए घरेलू काम के नाम पर फंसाई गई चार युवतियों को सकुशल रेस्क्यू किया है. इस पूरे मामले में सबसे चौंकाने वाला खुलासा एक ऐसी युवती को लेकर हुआ, जिसे महज नौ साल की उम्र में कथित तौर पर बेच दिया गया था. करीब दस साल बाद आधार कार्ड के सत्यापन के दौरान उसके बारे में जानकारी मिली, जिसके बाद पुलिस उसे खोजने में सफल रही.

आधार कार्ड के सत्यापन से खुला 10 साल पुराना मामला