बीजेपी नेता के पुत्र हत्याकांड में पुलिस का एनकाउंटर, दो गिरफ्तार

गया बीजेपी नेता के बेटे हत्याकांड में पुलिस ने एनकाउंटर किया है. मामले में पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार भी किया है.

MURDER CASE OF BJP LEADER SON
बीजेपी नेता के बेटे की हत्या (ईटीवी भारत)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : October 24, 2025 at 2:27 PM IST

2 Min Read
गया: बिहार के गया में बीजेपी नेता के पुत्र की हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस ने एक आरोपियों का एनकाउंटर किया है. इस एनकाउंटर में एक आरोपी को दोनों पैरों में गोली लगी है, जबकि दो अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है. पुलिस इस मामले में गहन जांच और कार्रवाई में जुटी है.

गुरुआ थाना क्षेत्र में हुआ एनकाउंटर: पुलिस के अनुसार, यह मुठभेड़ गया के गुरुआ थाना क्षेत्र में हुई. मुठभेड़ के दौरान मुख्य आरोपी बंटी कुमार के दोनों पैरों में गोलियां लगी. उसे तुरंत मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है. बंटी ने पुलिस पर गोलीबारी की थी, जिसके जवाब में पुलिस ने कार्रवाई की. इस दौरान उसके दो साथी, रोहित उर्फ मुंडी और बिल्ला उर्फ नीतीश, को गिरफ्तार किया गया. दोनों जनता कॉलोनी, बैरागी के निवासी बताए जा रहे हैं.

Murder case of BJP leader son
अस्पताल में घायल आरोपी (ईटीवी भारत)

20 अक्टूबर को हुई थी हत्या: घटना 20 अक्टूबर की है, जब गया के कोतवाली थाना क्षेत्र के बैरागी मुरली हिल मोहल्ले में चार अपराधियों ने बीजेपी नेता उपेंद्र पासवान के पुत्र सुभाष कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी थी. यह पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई थी. मामले में गया के मेयर वीरेंद्र पासवान उर्फ गणेश पासवान पर हत्या की सुपारी देने का आरोप है.

"एक अपराधी के दोनों पैरों में गोलियां लगी हैं और उसका इलाज मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चल रहा है. दो अन्य अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस इस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है. जल्द ही विस्तृत जानकारी जारी की जाएगी." - आनंद कुमार, एसएसपी, गया.

एफएसएल और टेक्निकल सेल की टीम जांच में जुटी: मुठभेड़ स्थल पर पुलिस ने एफएसएल और टेक्निकल सेल की टीम को भेजा है. गया के एसएसपी आनंद कुमार ने बताया कि घायल आरोपी का इलाज मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चल रहा है और दो अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है और जल्द ही विस्तृत जानकारी साझा की जाएगी.

