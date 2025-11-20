ETV Bharat / state

राजधानी रांची में बड़ा अभियान, देर रात अड्डेबाजी करने वालों पर गिरी गाज

रांची: सीनियर एसपी राकेश रंजन के निर्देश पर बुधवार की रात रांची के लगभग सभी थाना क्षेत्रों में देर रात तक अड्डेबाजी और जुआ खेलने वाले लोगों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है. इस दौरान 75 से अधिक जगह पर छापेमारी की गई, जिसमें 183 लोगों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की गई.

क्या है पूरा मामला

रांची में बुधवार की रात पुलिस ने अड्डेबाजी, सड़क पर शराब पीने वालों पर अंकुश लगाने के लिए विशेष अभियान चलाया. रांची एसएसपी राकेश रंजन के निर्देश पर जिले के सभी थाना क्षेत्रों में एक साथ यह कार्रवाई की गई. इस अभियान में रांची के अरगोड़ा ,बरियातू , नामकुम, कांके, बिरला मैदान, विद्यानगर, नरकोपी, लालपुर, हरमू समेत करीब 70 स्थानों पर छापेमारी की गई.

इस दौरान दर्जनों लोग सड़क पर बेवजह शराब पीते और अड्डेबाजी करते पकड़े गए. बाद में सभी को सख्त हिदायत देकर छोड़ दिया गया. कई स्थानों पर बेवजह जमा होकर अड्डेबाजी कर रहे युवकों को पुलिस ने खदेड़कर हटाया. पुलिस ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि अगली बार अड्डेबाजी करते पकड़े जाने पर सीधे जेल भेजा जाएगा.

हिरासत में लिए गए कई लोग

राजधानी रांची बुधवार की देर रात शुरू हुए इस अभियान की वजह से देर रात तक बेवजह अड्डेबाजी करने और सड़क पर शराब पीने वालों के बीच खलबली मच गई. कई जगह पर अत्यधिक शराब पीने वाले को हिरासत में लेकर विभिन्न थानों में भी रखा गया. उनका मेडिकल करवा कर ही उन्हें थाने से छोड़ा जाएगा. इससे पहले उनलोगों से बांड भी भरवाया जाएगा.

