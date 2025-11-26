ETV Bharat / state

नोएडा पुलिस ने तस्करों की तोड़ी कमर, तीन सालों में बरामद की 1.46 अरब रुपये से अधिक की ड्रग्स

नोएडा पुलिस ने पिछले तीन वर्षों में बरामद किए 6865 किलो नशीले पदार्थ, कीमत 1 अरब 46 करोड़.. पढ़ें पूरी स्टोरी

नोएडा में नशे के खिलाफ अभियान
नोएडा में नशे के खिलाफ अभियान (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : November 26, 2025 at 9:49 PM IST

|

Updated : November 26, 2025 at 10:02 PM IST

3 Min Read
नई दिल्ली/नोएडा: गौतमबुद्धनगर कमिश्नरेट पुलिस ने तीन वर्षों में विशेष गहन अभियान चलाकर जनपद में मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले गिरोह की कमर तोड़ दी है. पुलिस आयुक्त लक्ष्मी सिंह के निर्देश पर तेज तर्रार टीमों ने तस्करों से एक अरब 46 करोड़ से ज्यादा कीमत का 6865.793 किग्रा मादक पदार्थ बरामद किया है.

पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह के नेतृत्व में नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाते हुए साल 2023, साल 2024 और साल 2025 की अवधि में कुल 6,865.793 किलोग्राम गांजा एवं अन्य मादक पदार्थ बरामद किए गए, जिनकी बाजार में कीमत लगभग 1 अरब 46 करोड़ 70 लाख रुपए आंकी गई है. यह कार्रवाई गौतमबुद्धनगर कमिश्नरेट में नशे के कारोबार के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी सफलता मानी जा रही है. 1 जनवरी 2023 से 31 दिसंबर 2023 के बीच 585 अभियोग पंजीकृत, 667 आरोपी चिन्हित किए गए, जिनमें से 660 को गिरफ्तार किया गया, जबकि शेष के विरुद्ध वारंट, कुर्की तथा अन्य वैधानिक कार्रवाइयां की गईं. इस दौरान 2,777.457 किलोग्राम मादक पदार्थ पकड़े गए, जिनकी कीमत 93 करोड़ 50 लाख रुपए रही. तस्करी में प्रयुक्त वाहनों को भी जब्त किया गया. दो आरोपियों पर रासुका और अवैध संपत्ति जब्तीकरण की कार्रवाई भी की गई.

डीसीपी नारकोटिक्स शैव्या गोयल की बयान (ETV Bharat)

वर्ष 2024 में पुलिस ने 502 अभियोग दर्ज किए और 578 आरोपियों की पहचान की. इनमें से 571 को गिरफ्तार किया गया, जबकि बाकी के खिलाफ कानूनी दबिश जारी रही. कार्रवाई के दौरान 2,791.075 किलोग्राम नशीले पदार्थ की बरामदगी हुई, जिसकी कीमत 40 करोड़ 70 लाख रुपए आंकी गई. 80 व्यक्तियों की हिस्ट्रीशीट खोली गई, जबकि रासुका, पीआईटी-एनडीपीएस और गैंगस्टर अधिनियम सहित कड़े कानून लागू किए गए. सभी 578 मामलों में एनडीपीएस एक्ट की धारा 52(ए) का पूर्ण अनुपालन किया गया.

वर्ष 2025 में 20 नवंबर तक 458 केस दर्ज किए गए और 515 आरोपियों की पहचान हुई, जिनमें दो आरोपी प्रकाश में आए. पुलिस ने विशेष अभियान चलाकर सभी 517 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. कार्रवाई के दौरान 1,297.261 किलोग्राम मादक पदार्थ बरामद हुए, जिनका मूल्य 12 करोड़ 50 लाख रुपए रहा. तस्करी में प्रयोग होने वाले वाहन भी जब्त किए गए.

कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर पुलिस के अनुसार, नशे के खिलाफ इस निरंतर अभियान ने न केवल तस्करी के नेटवर्क को ध्वस्त किया है, बल्कि युवा वर्ग को नशे की गिरफ्त से बचाने में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है. पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने स्पष्ट किया है कि नशीले पदार्थों के अवैध व्यापार के प्रति किसी भी प्रकार की ढिलाई नहीं बरती जाएगी और भविष्य में भी इससे जुड़े अपराधियों के विरुद्ध और अधिक कठोर कार्रवाई जारी रहेगी. डीसीपी नार्कोटिक्स कहती है कि गौतमबुद्धनगर को नशामुक्त बनाने की यह लड़ाई लंबी है, जिसमें पुलिस के साथ-साथ समाज और अभिभावकों की भागीदारी भी जरूरी है.

Last Updated : November 26, 2025 at 10:02 PM IST

