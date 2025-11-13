ETV Bharat / state

सेक्सटॉर्शन और ऑनलाइन ठगी गैंग पर पुलिस का शिकंजा: 12 गिरफ्तार, 3 किशोर निरुद्ध, 13 लाख की ठगी का खुलासा

डीग: जिले में साइबर अपराध पर पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है. डीग और कैथवाड़ा थाना क्षेत्रों में पुलिस ने दो अलग-अलग कार्रवाइयों में सेक्सटॉर्शन और ऑनलाइन ठगी करने वाले दो गिरोहों का पर्दाफाश किया है. पुलिस ने कुल 12 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है, जबकि 3 किशोरों को निरुद्ध किया गया है. आरोपियों के कब्जे से 14 मोबाइल फोन, 15 फर्जी सिम कार्ड, एक एटीएम कार्ड और ठगी के पैसों से खरीदी गई मोटरसाइकिल जब्त की गई है. शुरुआती जांच में सामने आया है कि गिरोह के सदस्यों ने फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट बनाकर 13 लाख रुपए से अधिक की साइबर ठगी को अंजाम दिया था. पुलिस अब आरोपियों के बैंक खातों और संपत्तियों की जांच कर रही है.

पहाड़ी में सड़क किनारे बैठकर ठगी: पुलिस अधीक्षक डीग ओमप्रकाश मीना ने बताया कि थाना पहाड़ी पुलिस को देर रात मुखबिर से सूचना मिली कि सोमका से दाहना जाने वाले रास्ते पर कुछ युवक सड़क किनारे झाड़ियों के पीछे बैठकर मोबाइल से ऑनलाइन ठगी कर रहे हैं. सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मौके पर दबिश दी और पांच साइबर ठगों को रंगे हाथ पकड़ा, जबकि एक किशोर को निरुद्ध किया गया. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान फैजल पुत्र मुफीद (21), मोमिन पुत्र शेर मोहम्मद (22), वासिद पुत्र शेर मोहम्मद (30), अनवर पुत्र आमीन (19) और सहरून पुत्र आकूब (22), सभी निवासी थाना पहाड़ी क्षेत्र के रूप में हुई. पुलिस ने उनके कब्जे से 5 मोबाइल फोन और 5 फर्जी सिम कार्ड बरामद किए.

मदद के नाम पर ठगी: प्रारंभिक जांच में सामने आया कि ये आरोपी फर्जी व्हाट्सएप अकाउंट बनाकर खुद को हर्षा सहाय बताकर मदद के नाम पर ठगी करते थे. इसके अलावा ये लोग पुराने सिक्के और नोट महंगे दाम पर खरीदने का झांसा देकर,ऑनलाइन हथियार बेचने और होम डिलीवरी का वादा कर भी लोगों से रुपए ऐंठते थे. मोबाइलों की जांच में अब तक 13 लाख रुपए की ठगी के प्रमाण सामने आए हैं.