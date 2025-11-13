ETV Bharat / state

सेक्सटॉर्शन और ऑनलाइन ठगी गैंग पर पुलिस का शिकंजा: 12 गिरफ्तार, 3 किशोर निरुद्ध, 13 लाख की ठगी का खुलासा

डीग जिले में पुलिस ने सेक्सटॉर्शन और ऑनलाइन ठगी करने वाले दो गिरोहों का पर्दाफाश किया है.

Cyber Fraud in Deeg
पुलिस की गिरफ्त में आरोपी (Etv Bharat deeg)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 13, 2025 at 3:09 PM IST

डीग: जिले में साइबर अपराध पर पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है. डीग और कैथवाड़ा थाना क्षेत्रों में पुलिस ने दो अलग-अलग कार्रवाइयों में सेक्सटॉर्शन और ऑनलाइन ठगी करने वाले दो गिरोहों का पर्दाफाश किया है. पुलिस ने कुल 12 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है, जबकि 3 किशोरों को निरुद्ध किया गया है. आरोपियों के कब्जे से 14 मोबाइल फोन, 15 फर्जी सिम कार्ड, एक एटीएम कार्ड और ठगी के पैसों से खरीदी गई मोटरसाइकिल जब्त की गई है. शुरुआती जांच में सामने आया है कि गिरोह के सदस्यों ने फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट बनाकर 13 लाख रुपए से अधिक की साइबर ठगी को अंजाम दिया था. पुलिस अब आरोपियों के बैंक खातों और संपत्तियों की जांच कर रही है.

पहाड़ी में सड़क किनारे बैठकर ठगी: पुलिस अधीक्षक डीग ओमप्रकाश मीना ने बताया कि थाना पहाड़ी पुलिस को देर रात मुखबिर से सूचना मिली कि सोमका से दाहना जाने वाले रास्ते पर कुछ युवक सड़क किनारे झाड़ियों के पीछे बैठकर मोबाइल से ऑनलाइन ठगी कर रहे हैं. सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मौके पर दबिश दी और पांच साइबर ठगों को रंगे हाथ पकड़ा, जबकि एक किशोर को निरुद्ध किया गया. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान फैजल पुत्र मुफीद (21), मोमिन पुत्र शेर मोहम्मद (22), वासिद पुत्र शेर मोहम्मद (30), अनवर पुत्र आमीन (19) और सहरून पुत्र आकूब (22), सभी निवासी थाना पहाड़ी क्षेत्र के रूप में हुई. पुलिस ने उनके कब्जे से 5 मोबाइल फोन और 5 फर्जी सिम कार्ड बरामद किए.

मदद के नाम पर ठगी: प्रारंभिक जांच में सामने आया कि ये आरोपी फर्जी व्हाट्सएप अकाउंट बनाकर खुद को हर्षा सहाय बताकर मदद के नाम पर ठगी करते थे. इसके अलावा ये लोग पुराने सिक्के और नोट महंगे दाम पर खरीदने का झांसा देकर,ऑनलाइन हथियार बेचने और होम डिलीवरी का वादा कर भी लोगों से रुपए ऐंठते थे. मोबाइलों की जांच में अब तक 13 लाख रुपए की ठगी के प्रमाण सामने आए हैं.

कैथवाड़ा: 7 गिरफ्तार, दो निरुद्ध: दूसरी बड़ी कार्रवाई थाना कैथवाड़ा पुलिस ने की, जहां थानाधिकारी ताराचंद शर्मा के नेतृत्व में साइबर अपराधियों की तलाश के दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि कैथवाड़ा से खोहरा जाने वाले कच्चे रास्ते पर कुछ युवक ऑनलाइन ठगी में जुटे हैं. पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो नौ युवक संदिग्ध हालात में बैठे मिले. पुलिस को देखकर उन्होंने भागने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस जाप्ते ने उन्हें घेराबंदी कर दबोच लिया. गिरफ्तार 7 आरोपियों में तारीफ पुत्र सपात, वसीम पुत्र लियाकत, नसीम पुत्र लियाकत, परवेज पुत्र फकरु, साहिल पुत्र सपात (सभी निवासी छल्लावास, थाना कैथवाड़ा), शकील पुत्र मैमन और शाहरूख पुत्र मैमन (निवासी उभाका, थाना पहाड़ी) शामिल हैं. दो अन्य किशोरों को निरुद्ध किया गया है. इनके कब्जे से 9 मोबाइल फोन, 10 सिम कार्ड, एक एटीएम कार्ड और ठगी के पैसों से खरीदी गई मोटरसाइकिल बरामद की गई.

सेक्स्टार्शन से ठगी: जांच में खुलासा हुआ कि यह गैंग फर्जी फेसबुक और व्हाट्सएप आईडी बनाकर अनजान लोगों से अश्लील चैटिंग व वीडियो कॉल करता था, फिर अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेलिंग (सेक्सटॉर्शन) करता था. साथ ही, यह गिरोह ऑनलाइन सस्ता सामान बेचने के नाम पर भी लोगों से धोखाधड़ी करता था. एसपी ने बताया कि दोनों गिरोहों के सदस्यों से बैंक खातों, डिजिटल लेनदेन और संपत्ति की जांच की जा रही है. प्रारंभिक जांच में यह सामने आया है कि ठगी की रकम से कुछ आरोपियों ने बाइक और मोबाइल खरीदे हैं. जिन संपत्तियों का स्रोत अवैध पाया जाएगा, उन्हें बीएनएस के नए प्रावधानों के तहत जब्त किया जाएगा.

