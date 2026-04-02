करीब 3 हजार पुड़िया ब्राउन शुगर बरामद, शिकंजे में दो ड्रग्स पैडलर्स

करीब 3 हजार पुड़िया ब्राउन शुगर बरामद, शिकंजे में दो ड्रग्स पैडलर्स
रांची पुलिस ने ब्राउन शुगर का धंधा करने वाले गिरोह पर शिकंजा कसा है.
Published : April 2, 2026 at 8:49 PM IST
रांचीः राजधानी में नशे के काले कारोबार पर पुलिस ने बड़ा प्रहार किया है. पुलिस के द्वारा ब्राउन शुगर का धंधा करने वाले एक संगठित नेटवर्क का पर्दाफाश किया गया है. इस कार्रवाई में दो ड्रग्स पैडलर्स गिरफ्तार किए गए हैं, वहीं उनके पास से 400 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद किया गया है.
पहली बार पकड़ी गई 2800 पुड़िया ब्राउन शुगर
रांची सिटी एसपी पारस राणा की अगुवाई में नशे के तस्करों के खिलाफ बड़ी सफलता हाथ लगी है. पुलिस ने रांची के विधानसभा थाना क्षेत्र में कारवाई करते हुए रांची से पहली बार 2800 पुड़िया ब्राउन शुगर बरामद किया है. ब्राउन शुगर का वजन करीब 400 ग्राम है.
रांची पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर विधानसभा थाना क्षेत्र में एक किराए के मकान पर छापेमारी कर ब्राउन शुगर के इस बड़े रैकेट का खुलासा किया है. कार्रवाई के दौरान पुलिस ने न सिर्फ 400 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद किया बल्कि दो तस्करों अरविंद कुमार और हरीश उरांव को गिरफ्तार किया है. इतना ही नहीं, आरोपियों के पास से एक अवैध हथियार और जिंदा गोली भी बरामद किया गया है.
4 लाख 51 हजार नगद भी बरामद, बड़ा है नेटवर्क
पुलिस पूछताछ में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि गिरफ्तार तस्कर ब्राउन शुगर की सप्लाई के लिए भाड़े पर लड़कों को रखते थे और व्हाट्सएप के जरिए ऑर्डर लेकर पूरे शहर में नशे का जाल फैला रहे थे. तस्करों ने बताया है कि हर पुड़िया 200 से 500 रुपये में बेची जाती थी. आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने 4 लाख 51 हजार रुपये नकद भी जब्त किए हैं.
रांची सिटी एसपी पारस राणा ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर धुर्वा डहु टोली स्थित श्वेता कुजूर के किराये के घर पर छापामारी की गई. इस छापामारी के कम में घर के कमरे में दो लड़के को उपस्थित पाया गया, जिनका नाम पता पूछने पर अरविंद कुमार और हरिश उरांव बताया. एनडीपीएस एक्ट के निहित प्रावधान के तहत कमरे का तलाशी ली गई.
तलाशी के कम में घर के कमरे से सफेद प्लास्टिक में छोटे-छोटे सफेद कागज के पुड़िया में ब्राउन शुगर पाया गया. गिनती करने पर 2300 पुड़िया पाया गया, जिसका वजन करने पर प्लास्टिक सहित कुल- 217 ग्राम पाया गया, एक काला प्लास्टिक में ब्राउन शुगर का स्टोन पाया गया, जिसका वजन करने पर कुल 110 ग्राम होना पाया गया. इसके साथ एक सफेद डिब्बा में जिसमें असमानी रंग का ढक्कन लगा हुआ, जिसमें ब्राउन शुगर स्टोन की मात्रा 20 ग्राम पाया गया, इसके साथ ही चार लाख 51 हजार नकद रुपया भी बरामद किया गया.
अभियुक्त अरविंद कुमार के पास से एक देसी पिस्टल, एक आईफोन तथा अभियुक्त हरिश उरांव के पास से एक मोबाइल एवं एक आईफोन बरामद हुआ. साथ ही तलाशी के कम में घर पास खड़े काले रंग की गाड़ी से छोटे-छोटे कागज के पुड़िया में 500 पुड़िया ब्राउन शुगर भी बरामद किया गया.
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