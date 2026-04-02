ETV Bharat / state

करीब 3 हजार पुड़िया ब्राउन शुगर बरामद, शिकंजे में दो ड्रग्स पैडलर्स

रांचीः राजधानी में नशे के काले कारोबार पर पुलिस ने बड़ा प्रहार किया है. पुलिस के द्वारा ब्राउन शुगर का धंधा करने वाले एक संगठित नेटवर्क का पर्दाफाश किया गया है. इस कार्रवाई में दो ड्रग्स पैडलर्स गिरफ्तार किए गए हैं, वहीं उनके पास से 400 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद किया गया है.

पहली बार पकड़ी गई 2800 पुड़िया ब्राउन शुगर

रांची सिटी एसपी पारस राणा की अगुवाई में नशे के तस्करों के खिलाफ बड़ी सफलता हाथ लगी है. पुलिस ने रांची के विधानसभा थाना क्षेत्र में कारवाई करते हुए रांची से पहली बार 2800 पुड़िया ब्राउन शुगर बरामद किया है. ब्राउन शुगर का वजन करीब 400 ग्राम है.

रांची पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर विधानसभा थाना क्षेत्र में एक किराए के मकान पर छापेमारी कर ब्राउन शुगर के इस बड़े रैकेट का खुलासा किया है. कार्रवाई के दौरान पुलिस ने न सिर्फ 400 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद किया बल्कि दो तस्करों अरविंद कुमार और हरीश उरांव को गिरफ्तार किया है. इतना ही नहीं, आरोपियों के पास से एक अवैध हथियार और जिंदा गोली भी बरामद किया गया है.

4 लाख 51 हजार नगद भी बरामद, बड़ा है नेटवर्क

पुलिस पूछताछ में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि गिरफ्तार तस्कर ब्राउन शुगर की सप्लाई के लिए भाड़े पर लड़कों को रखते थे और व्हाट्सएप के जरिए ऑर्डर लेकर पूरे शहर में नशे का जाल फैला रहे थे. तस्करों ने बताया है कि हर पुड़िया 200 से 500 रुपये में बेची जाती थी. आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने 4 लाख 51 हजार रुपये नकद भी जब्त किए हैं.