ETV Bharat / state

मक्का के बीच में अफीम की खेती, एक करोड़ की खेती का भंडाफोड़, हिरासत में संदिग्ध

दुर्ग में मक्का के बीच अफीम की खेती का खुलासा हुआ है.पुलिस ने मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है.

Police Busted Opium cultivation
मक्का के बीच में अफीम की खेती (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : March 6, 2026 at 7:00 PM IST

|

Updated : March 6, 2026 at 7:13 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

दुर्ग : दुर्ग के जेवरा सिरसा चौकी क्षेत्र में खेत के अंदर अफीम की खेती की जा रही थी. इसकी सूचना पुलिस को लगते ही मौके पर रेड की कार्रवाई की गई.एएसपी ने एफएसएल टीम के साथ समोदा गांव के बताए गए ठिकाने पर दबिश दी.

5 एकड़ के खेत में हो रही थी खेती

पुलिस ने मौके पर जाकर देखा तो मक्के के बीच में अफीम की खेती की जा रही थी. करीब 5 एकड़ के क्षेत्र में अफीम लगाई गई थी.पुलिस ने मौके से एक संदिग्घ को हिरासत में लिया है. पूछताछ करने पर उसने बताया कि वो अवैध तरीके से अफीम उगा रहा था.

मक्का के बीच में अफीम की खेती (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

हमें मुखबिर से सूचना मिली थी कि समोदा गांव के खेत में मादक पदार्थ की खेती की जा रही है.सूचना मिलने पर हम एफएसएल टीम के साथ मौके पर पहुंचे.यहां खेतों के बीच में जाकर जब जांच की गई तो पाया गया कि मादक पदार्थ अवैध तरीके से उगाया जा रहा था. एफएसएल टीम ने परीक्षण के बाद खेत में मादक पदार्थ होने की पुष्टि की.मौके से एक संदिग्ध को हिरासत में लिया गया है.उसने खेती से संबंधित किसी भी तरह का कोई वैध दस्तावेज अब तक नहीं दिखाया है - मणिशंकर चंद्रा,एएसपी

अफीम खेती केस में कलेक्टर ने कही जांच की बात (ETV BHARAT)

खसरा नंबर 310, ग्राम झेंझरी की 9 एकड़ भूमि मधुमति ताम्रकार और प्रीतिबाला ताम्रकार के नाम दर्ज है, जहां मक्के की फसल के साथ अफीम की मिश्रित खेती की जा रही थी-रेखा शुक्ला,आरआई दुर्ग

सरपंच ने दी पुलिस को सूचना

ग्राम समोदा के सरपंच अरुण गौतम ने बताया कि यह खेती बृजेश ताम्रकार कर रहे थे .उन्हें दो दिन पहले इसकी जानकारी मिली, जिसके बाद उन्होंने पुलिस को सूचना दी.

मेरे पास एक फोटो आया था, जिसे गूगल पर सर्च करने पर पता चला कि यह अफीम का पौधा है. मक्के की फसल के बीच इसकी खेती की जा रही है.इस खेती में विनायक ताम्रकार और बृजेश ताम्रकार शामिल हैं, जबकि खेत उनकी बहन के नाम पर है- अरुण गौतम,सरपंच ग्राम समोदा

किसान ने पुलिस की टीम को रोका

वहीं इस पूरे मामले में किसान का कुछ और ही कहना है. विनायक ताम्रकार की माने तो उसने दूसरे को खेती के लिए जमीन दी है. किसान का कहना है कि मैंने अपने खेत को दूसरे को खेती के लिए दिया था.फिलहाल मेरे खेत में चने की फसल लगी है.इसलिए मैंने खेत में घुसने से लोगों को रोका,ताकि फसल खराब ना हो.पुलिस फिलहाल मामले की जांच रही है.

मेरे बगल वाले गांव झिंझरी में मधुबाला प्रीतिबाला के खेत में राजस्थान से आए लोग अफीम की खेती कर रहे थे.ये खेत मेरे खेत के बगल में है.इसकी जांच पुलिस कर रही है-विनायक ताम्रकार,किसान

एक्शन में दुर्ग कलेक्टर

दुर्ग कलेक्टर अभिजीत सिंह ने ग्राम समोदा क्षेत्र में मक्के की फसल के बीच की जा रही अवैध अफीम की खेती का मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया. उन्होंने बताया कि अफीम की खेती की सूचना मिलने के बाद वे स्थिति का जायजा लेने पहुंचे हैं. प्रारंभिक जांच में यहां अफीम की खेती किए जाने के संकेत मिले हैं. कलेक्टर ने कहा कि भूमि को कुछ लोगों ने विरासत में लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है. पूरी जानकारी सामने आने के बाद ही पूरे मामले का खुलासा होगा. उन्होंने इसे चिंताजनक बताते हुए कहा कि मामले की बारीकी से जांच की जाएगी और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी

एक करोड़ की अफीम होने का अनुमान

वहीं पुलिस ने बताया कि मक्के की खेती के बीच अफीम की फसल को इस तरह उगाया गया था कि बाहर से देखने पर संदेह न हो. करीब 5 से 6 एकड़ में फैली इस खेती की अनुमानित कीमत लगभग एक करोड़ रुपए है. फिलहाल मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन पुलिस ने स्पष्ट किया है कि जांच के बाद दोषियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी. दुर्ग जिले में इतने बड़े पैमाने पर अफीम की खेती का यह पहला मामला सामने आया है, जिसे नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में पुलिस की बड़ी सफलता माना जा रहा है.

तिलोखन गांव में लकड़बग्घा की दहशत, मवेशियों पर कर रहा हमला, पागल होने की आशंका

धार्मिक स्थल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश, अज्ञात शख्स पर मामला दर्ज

बलौदाबाजार के पास रायपुर बिलासपुर हाइवे पर भीषण सड़क हादसा, 5 की मौत, 29 घायल

Last Updated : March 6, 2026 at 7:13 PM IST

TAGGED:

OPIUM CULTIVATION
OPIUM CULTIVATION IN MAIZE
अफीम की खेती
अफीम
POLICE BUSTED OPIUM CULTIVATION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.