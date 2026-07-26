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रांची पुलिस के शिकंजे में मोबाइल टावर्स में चोरी करने वाला अंतरराज्यीय गिरोह, साइट मैनेजर समेत चार गिरफ्तार

रांची में पुलिस ने मोबाइल टावर्स में चोरी करने वाले अंतरराज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ किया है.

Police busted interstate gang involved in stealing from mobile towers in Ranchi
रांची पुलिस के शिकंजे में आरोपी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 26, 2026 at 11:55 PM IST

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रांचीः पुलिस ने जिला में मोबाइल टावरों को निशाना बनाकर लाखों रुपये के उपकरण चोरी करने वाले एक संगठित गिरोह का खुलासा करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है. गिरोह के सदस्य मोबाईल टावर में चोरी की वारदातो को अंजाम देते थे.

साइट मैनेजर भी हुआ गिरफ्तार

रांची ग्रामीण एसपी गौरव गोस्वामी ने बताया कि चान्हो थाना कांड संख्या 55/26 के तहत अप्रैल 2026 में सिलागाई, फुलडीह और पतरातू गांवों में स्थित मोबाइल टावरों से अज्ञात चोरों ने महंगे उपकरण चोरी कर लिए थे. इस मामले में दर्ज प्राथमिकी के बाद एक विशेष जांच टीम का गठन किया गया.

पुलिस टीम ने घटनास्थलों से तकनीकी साक्ष्य जुटाए और मोबाइल नंबरों के विश्लेषण के आधार पर छापेमारी की गई. जिसमें निजी कंपनी का पूर्व साइट मैनेजर भी शामिल है, जिसने टावरों की तकनीकी जानकारी का इस्तेमाल कर गिरोह के साथ मिलकर चोरी की कई वारदातों को अंजाम दिया. पुलिस ने आरोपियों के पास से चोरी का सामान, वाहन और अन्य उपकरण बरामद किए हैं.

सबसे पहले तौफीक की हुई गिरफ्तारी

जांच के दौरान पुलिस ने तौफीक अंसारी नाम के शख्स को हिरासत में लेकर पूछताछ की. पूछताछ करने पर उसने चोरी में अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली, उसकी निशानदेही पर अकमल अंसारी, मुबारक अंसारी और चोरी का सामान खरीदने वाले कबाड़ी गौरी कुमार को गिरफ्तार किया गया.

पूछताछ में खुलासा हुआ कि तौफीक पहले कंपनी में साइट मैनेजर था और उसे मोबाइल टावरों में लगे महंगे उपकरणों की पूरी जानकारी थी. उसी ने अपने साथियों के साथ मिलकर विभिन्न टावरों में चोरी की योजना बनाई और चोरी का सामान रिंग रोड क्षेत्र में कबाड़ी को बेच दिया करता था.

पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर कई चोरी के उपकरण, टावर में उपयोग होने वाली आरएम मशीनें, बैटरी चार्जर, पांच टावर बैटरियां, केबल, एक कार तथा अन्य सामान बरामद किया है. बरामद सामान की कीमत लाखों रुपये बताई जा रही है. गिरफ्तार आरोपियों में अकमल अंसारी (नगड़ी), तौफीक अंसारी (अंगड़ा), मुबारक अंसारी (पुंदाग) और गौरी कुमार (वर्तमान पता कांके, मूल निवासी सीतामढ़ी, बिहार) के रूप में हुई है. पुलिस के अनुसार तौफीक और अकमल के खिलाफ पहले से भी आपराधिक मामले दर्ज हैं.

पूर्व में कई वारदात को दे चुके हैं अंजाम

पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि इस गिरोह की गिरफ्तारी से रांची जिला के विभिन्न थाना क्षेत्रों में मोबाइल टावर चोरी से जुड़े 33 मामलों का खुलासा हुआ है. इनमें कांके, पिठौरिया, नगड़ी, रातू, ओरमांझी, सिल्ली, अंगड़ा, बेड़ो, मांडर, खलारी, चान्हो, इटकी, बुंडू और राहे समेत कई थाना क्षेत्रों में दर्ज कांड शामिल हैं.

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