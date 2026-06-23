स्पा सेंटर की आड़ में देह व्यापार का खुलासा, विदेशी युवतियों से करवाते थे वेश्यावृत्ति, संचालक सहित 2 गिरफ्तार
पुलिस विदेशी युवतियों को यहां तक लाने वाले नेटवर्क और अन्य संलिप्त लोगों की भूमिका की जांच कर रही है.
Published : June 23, 2026 at 1:54 PM IST
चित्तौड़गढ़ : शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र में स्पा सेंटर के लाइसेंस की आड़ में विदेशी युवतियों से वेश्यावृत्ति करवाने के मामले का खुलासा हुआ है. पुलिस ने सोमवार रात को रामरखी होटल के पास स्थित एक स्पा पर बोगस ग्राहक भेज कर कार्रवाई की और संचालक राहुल मेघवाल समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया है. मामले में विदेशी युवतियों को भी डिटेन किया है. इनमें दो थाईलैंड और एक अफ्रीका की बताई जा रही है.
पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक स्पा में लाइसेंस की आड़ में विदेशी लड़कियों से देह व्यापार करवाया जा रहा है. इसमें संचालक कमीशन वसूल रहा है. सूचना पर डिप्टी बृजेश सिंह ने बोगस ग्राहक बनाकर स्पा सेंटर भेजा. इशारा मिलते ही पुलिस टीम ने छापा मारा. छापेमारी के दौरान स्पा संचालक राहुल मेघवाल पिता जीवराम मेघवाल निवासी सरदार पटेल नगर, थाना औद्योगिक क्षेत्र, पाली को मौके से पकड़ा गया. पुलिस ने उसके साथ एक अन्य आरोपी को भी गिरफ्तार किया है.
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स्पा सेंटर से विदेशी युवतियों को रेस्क्यू किया गया है. कोतवाली पुलिस थाने में चित्तौड़गढ़ डिप्टी बृजेश सिंह की रिपोर्ट पर मामला दर्ज किया गया है. एसपी के निर्देश पर मामले की जांच डिप्टी चित्तौड़गढ़ ग्रामीण दिनेश सुखवाल को सौंपी गई है. पुलिस विदेशी युवतियों को यहां तक लाने वाले नेटवर्क और अन्य संलिप्त लोगों की भूमिका की जांच कर रही है. पुलिस अधीक्षक ने बताया कि जिले में स्पा सेंटरों की आड़ में चल रहे अवैध धंधों पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी. लाइसेंस शर्तों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.