ETV Bharat / state

स्पा सेंटर की आड़ में देह व्यापार का खुलासा, विदेशी युवतियों से करवाते थे वेश्यावृत्ति, संचालक सहित 2 गिरफ्तार

चित्तौड़गढ़ : शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र में स्पा सेंटर के लाइसेंस की आड़ में विदेशी युवतियों से वेश्यावृत्ति करवाने के मामले का खुलासा हुआ है. पुलिस ने सोमवार रात को रामरखी होटल के पास स्थित एक स्पा पर बोगस ग्राहक भेज कर कार्रवाई की और संचालक राहुल मेघवाल समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया है. मामले में विदेशी युवतियों को भी डिटेन किया है. इनमें दो थाईलैंड और एक अफ्रीका की बताई जा रही है.

पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक स्पा में लाइसेंस की आड़ में विदेशी लड़कियों से देह व्यापार करवाया जा रहा है. इसमें संचालक कमीशन वसूल रहा है. सूचना पर डिप्टी बृजेश सिंह ने बोगस ग्राहक बनाकर स्पा सेंटर भेजा. इशारा मिलते ही पुलिस टीम ने छापा मारा. छापेमारी के दौरान स्पा संचालक राहुल मेघवाल पिता जीवराम मेघवाल निवासी सरदार पटेल नगर, थाना औद्योगिक क्षेत्र, पाली को मौके से पकड़ा गया. पुलिस ने उसके साथ एक अन्य आरोपी को भी गिरफ्तार किया है.