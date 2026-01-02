ETV Bharat / state

रांची में अवैध गांजा कारोबार का भंडाफोड़, दो गिरफ्तार

रांचीः राजधानी रांची की पुलिस ने सुखदेवनगर थाना क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए अवैध मादक पदार्थों के कारोबार का भंडाफोड़ किया है. इस अभियान के तहत दो गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया गया है. गिरफ्तार गांजा तस्करों के पास से एक किलो से ज्यादा गांजा और 2.71 लाख रुपये नकद बरामद किया गया है.

क्या है पूरा मामला

रांची पुलिस के द्वारा दी गई आधिकारिक जानकारी के अनुसार वरीय पुलिस अधीक्षक रांची को मिली गुप्त सूचना के आधार पर सुखदेवनगर थाना क्षेत्र के मधुकम रूगड़ीगड़ा में छापेमारी की गयी. जहां से पुलिस ने करीब 1.052 किलोग्राम गांजा और 2.71 लाख रुपये नकद बरामद किए हैं. कार्रवाई में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, हालांकि गिरोह का मुख्य सरगना फरार होने में कामयाब हो गया.

गुप्त सूचना पर बनी छापामारी टीम

गांजा की खरीद बिक्री करने की सूचना मिलने पर सिटी एसपी रांची के नियंत्रण एवं कोतवाली डीएसपी प्रकाश सोय के नेतृत्व में बनी विशेष टीम ने एक जनवरी की देर रात करीब 10:46 बजे मधुकम रूगड़ीगड़ा में जुतून लिंडा के घर पर छापेमारी की. पुलिस को देखते ही वहां मौजूद कई लोग भागने लगे लेकिन पुलिस टीम ने घेराबंदी कर दो लोगों को मौके से पकड़ लिया.

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान नुतून लिंडा उर्फ मिथुन (36 वर्ष) पिता स्वर्गीय लक्ष्मण लिंडा निवासी शास्त्री चौक, मधुकम रूगड़ीगड़ा, और अमन जायसवाल (28 वर्ष) पिता अजय जायसवाल निवासी न्यू मधुकम रोड नंबर-5, सुखदेवनगर के रूप में हुई है.

घर से गांजा और नकदी बरामद