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रामगढ़ में मिनी गन फैक्ट्री का भंडाफोड़, हथियार बनाने की मशीनें और भारी मात्रा में पुर्जे बरामद, दंपती गिरफ्तार

रामगढ़ः जिले में पुलिस ने अवैध हथियार निर्माण और तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक मिनी गन फैक्ट्री का पर्दाफाश किया. रामगढ़ और हजारीबाग जिला पुलिस की संयुक्त टीम ने भुरकुंडा ओपी क्षेत्र के ए.के. कोलियरी (दत्तो) स्थित एक मकान में छापेमारी कर अवैध हथियार निर्माण इकाई का खुलासा किया. कार्रवाई के दौरान पुलिस ने एक दंपती को भी गिरफ्तार किया है. मौके से तीन अर्द्धनिर्मित 7.65 एमएम पिस्टल, हथियार निर्माण में प्रयुक्त मशीनें, मैगजीन, फायरिंग पिन सहित बड़ी मात्रा में स्पेयर पार्ट्स और दूसरे उपकरण बरामद किए गए हैं.

मिनी हथियार निर्माण फैक्ट्री का खुलासा

रामगढ़ के पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार लुणायत ने बुधवार को आयोजित प्रेस वार्ता में बताया कि अवैध हथियार निर्माण एवं तस्करी की गुप्त सूचना मिलने के बाद रामगढ़ और हजारीबाग पुलिस की संयुक्त टीम का गठन किया गया. टीम ने बुधवार देर रात भुरकुंडा ओपी क्षेत्र के ए.के. कोलियरी दत्तो निवासी दिनेश विश्वकर्मा के घर पर विधिवत छापेमारी की. तलाशी के दौरान घर के भीतर अवैध रूप से संचालित मिनी हथियार निर्माण फैक्ट्री का खुलासा हुआ.

जानकारी देते एसपी मुकेश कुमार लुणायत (Etv Bharat)

पुलिस ने दंपती को किया गिरफ्तार

पुलिस ने मौके से दिनेश विश्वकर्मा (45) और उसकी पत्नी नूतन देवी (38) को गिरफ्तार किया. दोनों मूल रूप से बिहार के नवादा जिले के वारसलीगंज के रहने वाले हैं और वर्तमान में ए. के. कोलियरी, दत्तो में रह रहे थे. प्रारंभिक पूछताछ में पुलिस को जानकारी मिली है कि दोनों पिछले कुछ समय से अवैध हथियार तैयार कर अपराधियों तक उनकी आपूर्ति करने में संलिप्त थे. पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि तैयार हथियार किन-किन जिलों और अपराधी गिरोहों तक पहुंचाए जाते थे.

अवैध हथियार बनाने वाली यूनिट का भंडाफोड़

छापेमारी के दौरान पुलिस ने तीन अर्द्धनिर्मित 7.65 एमएम पिस्टल बॉडी, नौ मैगजीन, छह फायरिंग पिन, तीन बॉडी लॉक पिन, तीन कॉक पिन, तीन ट्रिगर, तीन मैगजीन लॉक पिन, चार स्प्रिंग, छह बट कवर तथा पिस्टल निर्माण में प्रयुक्त अन्य कल-पुर्जे बरामद किए. इसके अलावा ड्रिल मशीन, गैस कटर मशीन, वेल्डिंग मशीन, पिस्टल निर्माण में प्रयुक्त विशेष उपकरण, रेलवे पटरी के टुकड़े, लोहे की चादरें, टूल बॉक्स, हेक्सा ब्लेड, हथौड़े, रिंच, चिमटा, भट्ठी, दो मोबाइल फोन तथा एक एक्टिवा-5जी स्कूटी भी जब्त की गई है. पुलिस के अनुसार बरामद मशीनों और उपकरणों का उपयोग हथियारों के निर्माण और फिनिशिंग के लिए किया जा रहा था.

आरोपियों के खिलाफ पतरातू (भुरकुंडा ओपी) थाना कांड संख्या-165/26, दिनांक 8 जुलाई 2026 के तहत आर्म्स एक्ट की धारा 25(1-बी)(ए), 25(1ए), 26 एवं 35 के तहत मामला दर्ज किया गया है. दोनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है.