रांची में अवैध हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़, भारी मात्रा में वेपन्स बरामद

रांची पुलिस ने अवैध हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है.

Police busted illegal arms factory in Ranchi
रांची पुलिस ने अवैध हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : February 7, 2026 at 8:24 PM IST

रांचीः ग्रामीण एसपी प्रवीण पुष्कर की अगुवाई में अवैध हथियार तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है. इस कारवाई में दो दर्जन से ज्यादा हथियार बरामद किए गए हैं. इस कार्रवाई में एक आरोपी को शिकंजे में लिया है.

क्या है पूरा मामला

रांची पुलिस ने अनगड़ा थाना क्षेत्र के ग्राम सीताडीह में अवैध हथियार निर्माण और बिक्री के बड़े कारोबार का भंडाफोड़ किया है. इस मामले में नारायण लोहरा को गिरफ्तार किया गया है. नारायण लोहरा के घर में ही आर्म्स का निर्माण किया जा रहा था. पुलिस की रेड में नारायण के घर से 19 तैयार देसी कट्टा, 4 अर्ध-निर्मित अग्नेयास्त्र और हथियार बनाने के उपकरण बरामद किए गए हैं. रांची ग्रामीण एसपी प्रवीण पुष्कर ने बताया कि यह कार्रवाई अनगड़ा थाना कांड संख्या 14/26 के तहत की गई. जिसमें आर्म्स एक्ट की धारा 25/25(1-8)(a) के तहत मामला दर्ज किया गया है. ग्रामीण एसपी प्रवीन पुष्कर ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे मामले की जानकारी दी.

गुप्त सूचना पर कार्रवाई

रांची पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि सीताडीह गांव में नारायण लोहरा अवैध रूप से हथियार बनाकर बेच रहा है. इस सूचना के सत्यापन के बाद वरीय पुलिस अधीक्षक रांची के निर्देश पर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के मार्गदर्शन में पुलिस निरीक्षक अनगड़ा के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित की गई. टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी के घर पर छापेमारी की, पूछताछ में नारायण लोहरा ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया. उसके घर की विधिवत तलाशी में घर के अंदर छिपाकर रखे 10 तैयार सिंगल बैरल कट्टे बरामद हुए. वहीं, घर के पीछे एल्वेस्टर (एक प्रकार का पेड़) के नीचे छिपाए 9 और सिंगल बैरल कट्टे, 4 अर्ध-निर्मित अग्नेयास्त्र तथा हथियार बनाने के विभिन्न उपकरण जब्त किए गए.

रिमांड पर लेकर होगी पूछताछ

दूसरी तरफ रांची पुलिस पूरे मामले की गहराई से तफ्तीश करने में जुट गई है. पकड़ा गया नारायण लोहार क्या सिर्फ अकेले ही हथियार का निर्माण कर रहा था या फिर उसके साथ एक पूरी टीम थी. हथियारों की सप्लाई कहां-कहां की जाती थी और अब तक कितने हथियार लोहरा के द्वारा बनाए गए हैं सबकी जांच की जा रही है. जल्द ही नारायण को पुलिस रिमांड पर लगी ताकि इस पूरे नेक्सस का और बेहतर तरीके से खुलासा हो सके.

