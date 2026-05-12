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साइबर अपराधियों को फर्जी सिमकार्ड आपूर्ति करने वाले गिरोह सक्रिय, पुलिस ने किया भंडाफोड़

जामताड़ा: साइबर अपराधियों को जामताड़ा में फर्जी सिमकार्ड आपूर्ति करने वाला एक नेटवर्क काम करता है. इसका एक गिरोह सक्रिय है जो दूसरे राज्यों का सिम लाकर साइबर अपराधियों को सप्लाई करता है.

ऐसे ही एक मामले का खुलासा पुलिस ने किया है. पुलिस की कार्रवाई में पकड़े गया आरोपी का नाम यसमुद्दीन अंसारी शेख है जो नवाडीह थाना पालोजोरी जिला देवघर का रहने वाला है. ये गिरोह मजदूरों को रोजगार दिलाने के लिए बाहर ले जाता था. इसके बदले उसका आधार कार्ड, बैंक खाता का उपयोग करके फर्जी सिमकार्ड लेकर साइबर अपराधियों को सप्लाई करता था. जामताड़ा पुलिस साइबर अपराधियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई और छापेमारी कर रही है. इसके बावजूद साइबर अपराध पर पूरी तरह लगाम नहीं लग पा रहा है. साइबर अपराधी फर्जी सिमकार्ड से ठगी को अंजाम देने में सफल हो रहे हैं.

जानकारी देते एसपी और वरीय अधिवक्ता (ETV Bharat)

कैसे हुआ खुलासा

आरोपी यसमुद्दीन अंसारी शेख के खिलाफ बिंदापाथर थाना में अगस्त 2023 में एक धोखाधड़ी को लेकर मामला दर्ज किया गया. जिसमें यह फरार चल रहा था. पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि फरार आरोपी बिंदापाथर थाना क्षेत्र में पहुंचा हुआ है. सूचना पाकर पुलिस ने उसे पकड़ लिया.

पुलिस के अनुसंधान और पूछताछ में यह खुलासा हुआ कि पकड़ा गया आरोपी यसमुद्दीन अंसारी दूसरे राज्य में काम दिलाने और रोजगार दिलाने के लिए यहां के लोगों को ले जाता था और वहां जाकर फिर इनका बैंक अकाउंट, पैन कार्ड छीनकर रख लेता था. फिर उनके दस्तावेज के उपयोग कर फर्जी सिमकार्ड निर्गत करा लेता था और साइबर अपराधियों को आपूर्ति करता था.

हालांकि अब तक इसके द्वारा कितना फर्जी सिमकार्ड निर्गत कराया गया है और साइबर अपराधियों को आपूर्ति किया गया है, इसका खुलासा नहीं हो पाया है. पुलिस फिलहाल इसको लेकर छानबीन कर रही है. पुलिस का कहना है कि मामला अभी अनुसंधान में है. जांच के बाद पता चलेगा कि पकड़ा गया आरोपी द्वारा कितना फर्जी सिम साइबर अपराधियों को उपलब्ध कराया गया है.

ओडिशा, पश्चिम बंगाल अन्य राज्यों का सिम साइबर अपराधियों द्वारा किया जाता है उपयोग

साइबर अपराधियों द्वारा अधिकतर ओडिशा, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र अन्य राज्यों का फर्जी सिम का उपयोग किया जाता है. इन्हीं से साइबर ठगी को अंजाम दिया जाता है. एसपी कहते हैं कि ओडिशा और बंगाल से फर्जी सिम साइबर अपराधियों को आसानी से मिल जाता है. जिसमें एक निजी कंपनी का अधिकतर सिम जब्त पुलिस द्वारा किया जाता है. जिस पर और कठोर कार्रवाई करने की जरूरत है.