कई डकैती कांड को अंजाम देने वाले हाजरा गिरोह का पर्दाफाश, लूट के गहने के साथ दो कुख्यात गिरफ्तार
दुमका में पुलिस ने डकैती को अंजाम देने वाले गिरोह का खुलासा किया है.
Published : July 20, 2026 at 10:45 PM IST
दुमकाः जिला पुलिस ने कई डकैती कांड को अंजाम देने वाले हाजरा गिरोह का पर्दाफाश किया है. गैंग के दो सदस्यों की गिरफ्तारी हुई है और लूट गए कुछ आभूषण भी बरामद किए गए हैं. पुलिस की इस सफलता की जानकारी जरमुंडी क्षेत्र के एसडीपीओ नवल किशोर सिंह ने दी है.
फरवरी में व्यवसायी के घर की थी डकैती
पांच माह पूर्व 21 फरवरी को दुमका जिला के तालझारी थाना क्षेत्र के सहारा गांव के व्यवसायी श्याम सुन्दर साह के घर 9 अपराधियों ने हथियार के बल पर डकैती की थी. सभी के खिलाफ मामला दर्ज कर पुलिस डकैतों का पता लगाने का प्रयास कर रही थी. इसी कड़ी में तालझारी थाना की पुलिस ने सरैयाहाट के कोल्हड़िया निवासी प्रदीप हाजरा और संजय राय को गिरफ्तार कर आज सोमवार को जेल भेज दिया है. पुलिस ने दोनों के पास से चांदी का कड़ा, दो कंगन, एक पायल और चांदी का सिकड़ी में लगा एक लॉकेट बरामद किया है.
एसडीपीओ ने दी जानकारी
पुलिस अधीक्षक सभागार में जरमुंडी एसडीपीओ नवल किशोर सिंह ने बताया कि डकैती की वारदात के बाद उनके नेतृत्व में विशेष छापामारी दल का गठन किया गया. आरोपियों का सुराग लगाने के लिए तकनीक की मदद ली जा रही थी. इसी दौरान तालझारी थाना की पुलिस ने सूचना के आधार पर दोनों को धर दबोचा.
दोनों ने अपने अपराध स्वीकारोक्ति बयान में बताया कि साथियों की मदद से हंसडीहा थाना क्षेत्र में नोनीहाट ज्लेवरी मालिक से भी छिनतई की थी. इसके अलावा देवघर के कुंडा थाना क्षेत्र अन्तर्गत में भी डकैती के प्रयास की बात स्वीकार की. उन्होंने बताया कि पूछताछ में यह पता चला है कि उनके गैंग में आठ-नौ अपराधी और भी शामिल है.
पुलिस अब बाकी फरार अपराधियों की तलाश में लग गई है. उन्होंने बताया कि संजय का आपराधिक इतिहास है. उसके खिलाफ सरैयाहाट में 28 मई 2025 को आर्म्स एक्ट और हंसडीहा में 15 मार्च 2023 को डकैती का मामला दर्ज है.
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