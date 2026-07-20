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कई डकैती कांड को अंजाम देने वाले हाजरा गिरोह का पर्दाफाश, लूट के गहने के साथ दो कुख्यात गिरफ्तार

दुमकाः जिला पुलिस ने कई डकैती कांड को अंजाम देने वाले हाजरा गिरोह का पर्दाफाश किया है. गैंग के दो सदस्यों की गिरफ्तारी हुई है और लूट गए कुछ आभूषण भी बरामद किए गए हैं. पुलिस की इस सफलता की जानकारी जरमुंडी क्षेत्र के एसडीपीओ नवल किशोर सिंह ने दी है.

फरवरी में व्यवसायी के घर की थी डकैती

पांच माह पूर्व 21 फरवरी को दुमका जिला के तालझारी थाना क्षेत्र के सहारा गांव के व्यवसायी श्याम सुन्दर साह के घर 9 अपराधियों ने हथियार के बल पर डकैती की थी. सभी के खिलाफ मामला दर्ज कर पुलिस डकैतों का पता लगाने का प्रयास कर रही थी. इसी कड़ी में तालझारी थाना की पुलिस ने सरैयाहाट के कोल्हड़िया निवासी प्रदीप हाजरा और संजय राय को गिरफ्तार कर आज सोमवार को जेल भेज दिया है. पुलिस ने दोनों के पास से चांदी का कड़ा, दो कंगन, एक पायल और चांदी का सिकड़ी में लगा एक लॉकेट बरामद किया है.

एसडीपीओ ने दी जानकारी

पुलिस अधीक्षक सभागार में जरमुंडी एसडीपीओ नवल किशोर सिंह ने बताया कि डकैती की वारदात के बाद उनके नेतृत्व में विशेष छापामारी दल का गठन किया गया. आरोपियों का सुराग लगाने के लिए तकनीक की मदद ली जा रही थी. इसी दौरान तालझारी थाना की पुलिस ने सूचना के आधार पर दोनों को धर दबोचा.