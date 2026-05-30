बच्चों के गले से लॉकेट छिनने वाले गिरोह का भंडाफोड़, पलामू पुलिस के शिकंजे में तीन सदस्य
पलामू में पुलिस ने बच्चों से छिनतई करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है.
Published : May 30, 2026 at 4:45 PM IST
पलामूः बच्चों के गला में लॉकेट का निशाना बनाने वाले गिरोह के तीन सदस्यों को पलामू पुलिस ने गिरफ्तार किया है. गिरोह के सदस्य पलक झपकते बच्चों के गाल में मौजूद कीमती जेवरात एवं लॉकेट को काट लेते थे. गिरफ्तार आरोपी सानू आलम, समीर आलम पलामू के हरिहरगंज थाना क्षेत्र के अररूवा के रहने वाले हैं जबकि तीसरा आरोपी सूर्य प्रताप कुमार उर्फ अमन मेदिनीनगर के साहित्य समाज चौक का रहने वाला है.
अपराधियों ने 26 मई को मेदिनीनगर टाउन के बाजार में एक छह वर्षीय बच्ची का लॉकेट काट लिया था. इस घटना में बच्ची गंभीर रूप से जख्मी हो गयी थी. उसके कंधे के पास छह टांके लगे थे. पुलिस इसी घटना के मामले में अनुसंधान कर रही थी और अनुसंधान के क्रम में सीसीटीवी फुटेज से हम जानकारी मिली थी. अनुसंधान के क्रम में पुलिस ने तीनों आरोपी को गिरफ्तार किया है.
सदर एसडीपीओ राजेश यादव ने बताया कि तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. गिरोह के सदस्य ब्लड के माध्यम से बच्चों को निशाना बनाते है, उनके लॉकेट और कीमती सामान को गले से काट लेते है. गिरफ्तार आरोपी में से एक पर पहले से मामला दर्ज है और वह जेल जा चुका है. पुलिस को कई बड़ी जानकारी मिली है जिसके बाद आगे की कार्रवाई की जा रही है. पुलिस की छापेमारी में डीएसपी राजेश यादव, टाउन थाना प्रभारी ज्योतिलाल रजवार, एएसआई समय राम समेत कई पुलिस अधिकारी शामिल रहे.
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