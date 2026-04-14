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पुलिस के हत्थे चढ़ा चोरों का हथौड़ा गैंग, गिरोह के पांच सदस्य गिरफ्तार

पलामूः जिला पुलिस ने घरों में चोरी करने वाले एक ऐसे गिरोह को पकड़ा है जो हथोड़ा का इस्तेमाल करता है. ग्रामीण इलाके में खाली घर के साथ-साथ करीबी रिश्तेदार एवं दोस्तों के घरों को भी निशाना बनाता है.

गिरफ्तार अपराधियों ने पलामू में चोरी की कई घटनाओं को अंजाम दिया है. चोरों के पास से पुलिस ने सोना, चांदी के जेवरात और चोरी में इस्तेमाल होने वाले कई औजार भी बरामद किया है. गिरोह के साथ एक ज्वेलरी कारोबारी को भी पकड़ा गया है जो गिरोह से चोरी के सामग्री को खरीदता था. पिछले एक वर्ष के अंदर ज्वेलरी कारोबारी और गिरोह के बीच 10 लाख रुपए से भी अधिक का ट्रांजेक्शन हुआ है.

दरअसल, 3 मार्च को पलामू के पड़वा थाना क्षेत्र में मिथिलेश कुमार मेहता नामक व्यक्ति के घर में चोरी हुई थी. इस घटना के आरोप में दो लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर किया गया था. पुलिस इसी कांड के अनुसंधान के क्रम में चौंकाने वाली जानकारी मिली थी जिन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया था वे लोग फरार हो गए थे.

गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी करते हुए नामजद आरोपी पंकज कुमार, कुंदन कुमार को गिरफ्तार किया गया. दोनों पड़वा थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं. बाद में पुलिस ने दोनों का साथ देने वाले किशन कुमार और संजीव कुमार को गिरफ्तार किया. इन सभी की निशानदेही पर पुलिस ने ज्वेलरी कारोबारी अनुरंजन सोनी को भी गिरफ्तार किया है.

डीएसपी राजेश यादव ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों ने पड़वा, नौडीहा बाजार इलाके में कई घटनाओं को अंजाम दिया है. नौडीहा बाजार में एक आरोपी ने अपने मामा घर में ही चोरी की घटना को अंजाम दिया है जबकि पाटन में फोन पर एक महिला से बातचीत के बाद उसके घर को निशाना बनाया था. यह गिरोह खाली घरों की रेकी करता है और चोरी की घटनाओं को अंजाम देता है. चोरी के बाद सभी सामग्री को ज्वेलरी कारोबारी खरीदता है उसके खिलाफ पुलिस को कई सबूत मिले हैं.