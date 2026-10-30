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जमशेदपुर में साइबर फ्रॉड गैंग का खुलासाः ऑनलाइन गेमिंग में बड़ा इनाम जीतने का झांसा देकर करते थे ठगी

जमशेदपुर पुलिस के शिकंजे में आरोपी ( ETV Bharat )

जमशेदपुरः लौहनगरी जमशेदपुर के बिरसानगर में रामगढ़ साइबर थाना और जमशेदपुर पुलिस द्वारा साइबर अपराध के मामले में छापामारी की गई. जमशेदपुर ग्रामीण एसपी ने बताया कि ऑनलाइन गेमिंग और गेम्बलर के जरिये लोगों से प्रतिदिन लगभग पांच लाख की ठगी करने वाले गैंग के पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया है.

जमशेदपुर में ऑनलाइन गेमिंग के जरिए साइबर ठगी करने वाले गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया है. बिरसानगर थाना क्षेत्र में रामगढ़ और जमशेदपुर पुलिस संयुक्त छापेमारी कर पांच आरोपियों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है.