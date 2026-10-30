जमशेदपुर में साइबर फ्रॉड गैंग का खुलासाः ऑनलाइन गेमिंग में बड़ा इनाम जीतने का झांसा देकर करते थे ठगी
(Cyber Crime in Jamshedpur) जमशेदपुर में पुलिस ने साइबर ठगी के गिरोह का पर्दाफाश किया है.
Published : October 30, 2026 at 10:41 PM IST
जमशेदपुरः लौहनगरी जमशेदपुर के बिरसानगर में रामगढ़ साइबर थाना और जमशेदपुर पुलिस द्वारा साइबर अपराध के मामले में छापामारी की गई. जमशेदपुर ग्रामीण एसपी ने बताया कि ऑनलाइन गेमिंग और गेम्बलर के जरिये लोगों से प्रतिदिन लगभग पांच लाख की ठगी करने वाले गैंग के पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया है.
जमशेदपुर में ऑनलाइन गेमिंग के जरिए साइबर ठगी करने वाले गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया है. बिरसानगर थाना क्षेत्र में रामगढ़ और जमशेदपुर पुलिस संयुक्त छापेमारी कर पांच आरोपियों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है.
आरोपियों के पास से पांच लैपटॉप, 25 मोबाइल फोन, 102 एटीएम और डेबिट कार्ड, 67 सिम कार्ड समेत कई अन्य सामान बरामद किए गए हैं. पुलिस के अनुसार, आरोपी GET&ID नामक ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म के जरिए लोगों को बड़ा इनाम जीतने का लालच देकर ठगी करते थे.
इस मामले का खुलासा करते हुए जमशेदपुर ग्रामीण एसपी शुभम खंडेवाल ने बताया कि रामगढ़ साइबर थाना में साइबर ठगी का मामला दर्ज हुआ था. जिसमें अनुशंधान मे जमशेदपुर का इनपुट मिला जिसके बाद वहां की टीम जमशेदपुर पहुंची और जमशेदपुर एसएसपी के नेतृत्व में बनी टीम के साथ मिलकर संयुक्त रूप से बिरसानगर के एक मकान मे छापामारी की.
जमशेदपुर पुलिस और रामगढ़ साइबर थाना की संयुक्त टीम ने हुंगरी टोला, ओम नगर, रोड नंबर दो स्थित एक किराए के फ्लैट में छापेमारी की. इस दौरान ऑनलाइन गेमिंग के जरिए साइबर ठगी का संचालन कर रहे पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया गया. पुलिस के मुताबिक, आरोपी GET&ID नामक ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से लोगों को गेम खेलने के लिए प्रोत्साहित करते थे.
शुरुआत में कम पैसे लगाकर बड़ा इनाम जीतने का लालच दिया जाता था. इसके बाद जब खिलाड़ी पैसे हारने लगते थे, तो उन्हें अधिक रकम लगाकर अपना नुकसान वापस पाने का भरोसा दिलाया जाता था. इनके झांसे में लोग लाखों रुपये गंवा बैठते थे. ठगी से हासिल रकम को फर्जी बैंक खातों में ट्रांसफर करने और एटीएम कार्ड के जरिए नकद निकासी कर पैसे को ठिकाने लगाया जाता था.
ग्रामीण एसपी ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों की पहचान एम. भानु प्रकाश, मो. फरहान, राहुल मिंज, अभिषेक राज और श्रवण सोना के रूप में हुई है. सभी आरोपी जमशेदपुर के अलग-अलग इलाकों के रहने वाले हैं. छापेमारी के दौरान पुलिस ने पांच लैपटॉप, 25 मोबाइल फोन, 67 सिम कार्ड, विभिन्न बैंकों के 102 एटीएम और डेबिट कार्ड, नौ बैंक पासबुक, चार रजिस्टर और नोटबुक, तीन लैपटॉप चार्जर, एक वाई-फाई राउटर, लैन केबल, छह मोबाइल चार्जर, 8 हजार 440 रुपये नकद और एक मोटरसाइकिल जब्त की है.
इस गैंग के तार अन्य कई राज्यों से जुड़े है. उन्होंने बताया कि एक व्यक्ति नटवर्क ऑपरेट करता था दूसरा टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम मे मे एडवरटाइजिंग के जरिये लोगों का ध्यान आकर्षित करता था जबकि तीसरा व्यक्ति पेमेंट लेन देन करता था. इस गैंग के मुख्य सरगना का पता लगाया जा रहा है. फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है.
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