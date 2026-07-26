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रांची पुलिस के शिकंजे में पशु चोरी करने वाला गिरोह, तस्कर गिरफ्तार

रांचीः जिला के ग्रामीण क्षेत्र में मवेशियों की चोरी करने वाले संगठित गिरोह के खिलाफ रांची पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने उसके कब्जे से चोरी किए गए पशु, एक चार पहिया वाहन, मोबाइल फोन और अन्य सामान बरामद किया है.

बेरहमी से जानवरों को वाहन के अंदर डाल रहे थे तस्कर

रांची के नामकुम थानां प्रभारी रामनरायन सिंह ने बताया कि सूचना मिली थी कि संगठित गिरोह के सदस्य राजा उल्लातु के आसपास गोवंशीय पशुओं की चोरी करने के उद्देश्य से जुटे हुए हैं. पुलिस टीम ने सूचना का सत्यापन करते हुए नामकुम के राजा उल्लातु परसाडीह टोला के पास छापेमारी की.

इस छापेमारी के दौरान पुलिस ने देखा कि कुछ लोग सड़क किनारे खड़ी एक काले रंग की कार में मवेशियों को लाद रहे थे. पुलिस को देखते ही सभी आरोपी वाहन और पशुओं को छोड़कर भागने लगे. हालांकि, पुलिस ने पीछा कर तबरेज अंसारी को गिरफ्तार कर लिया. पूछताछ में उसने स्वीकार किया कि गिरोह ग्रामीण इलाकों से गाय, बैल, बकरी और बछड़ों की चोरी करता था.

कई जानवर बरामद