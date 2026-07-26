रांची पुलिस के शिकंजे में पशु चोरी करने वाला गिरोह, तस्कर गिरफ्तार
रांची में पुलिस ने मवेशी चोरी करने वाले गिरोह पर शिकंजा कसा है.
Published : July 26, 2026 at 8:55 PM IST
रांचीः जिला के ग्रामीण क्षेत्र में मवेशियों की चोरी करने वाले संगठित गिरोह के खिलाफ रांची पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने उसके कब्जे से चोरी किए गए पशु, एक चार पहिया वाहन, मोबाइल फोन और अन्य सामान बरामद किया है.
बेरहमी से जानवरों को वाहन के अंदर डाल रहे थे तस्कर
रांची के नामकुम थानां प्रभारी रामनरायन सिंह ने बताया कि सूचना मिली थी कि संगठित गिरोह के सदस्य राजा उल्लातु के आसपास गोवंशीय पशुओं की चोरी करने के उद्देश्य से जुटे हुए हैं. पुलिस टीम ने सूचना का सत्यापन करते हुए नामकुम के राजा उल्लातु परसाडीह टोला के पास छापेमारी की.
इस छापेमारी के दौरान पुलिस ने देखा कि कुछ लोग सड़क किनारे खड़ी एक काले रंग की कार में मवेशियों को लाद रहे थे. पुलिस को देखते ही सभी आरोपी वाहन और पशुओं को छोड़कर भागने लगे. हालांकि, पुलिस ने पीछा कर तबरेज अंसारी को गिरफ्तार कर लिया. पूछताछ में उसने स्वीकार किया कि गिरोह ग्रामीण इलाकों से गाय, बैल, बकरी और बछड़ों की चोरी करता था.
कई जानवर बरामद
पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी के पास से कई मवेशी, एक कार, एक मोबाइल फोन और प्लास्टिक की रस्सियां बरामद की हैं. बरामद सभी सामानों को जब्त कर लिया गया है. इस मामले में नामकुम थाना में कांड संख्या 198/26 दर्ज किया गया है. आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं के साथ Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960 तथा Jharkhand Bovine Animal Prohibition of Slaughter Act, 2005 के तहत मामला दर्ज कर जांच की जा रही है.
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