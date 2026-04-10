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रांची में स्टूडेंटस के बीच नशीली दवाओं की बिक्री करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, नशीली टैबलेट और शिरफ बरामद

रांची: नशे के तस्करों के खिलाफ रांची पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है. इसी क्रम में रांची पुलिस ने कॉलेज के छात्र- छात्राओं के बीच नशे के कैप्सूल और शिरफ की सप्लाई करने वाले गिरोह के एक तस्कर को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार तस्कर के पास से नशे में इस्तेमाल होने वाले टैबलेट और शिरफ बरामद हुए हैं.

क्या है पूरा मामला

रांची के सिटी एसपी पारस राणा ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि अनिल रजक नाम के एक शख्स के द्वारा रांची के रेडियम रोड के कुमार मार्केट में प्रतिबंधित नशीली दवाओं को कॉलेज के विद्यार्थियों के बीच बिक्री की जा रही है, प्राप्त सूचना के आधार पर एक स्पेशल टीम का गठन किया गया. मामले में मिली सूचना के आधार पर सिटी डीएसपी रांची के नेतृत्व में एक छापेमारी दल का गठन किया गया. पुलिस टीम के द्वारा अनिल रजक उम्र करीब 42 पता रेडियम रोड कुमार मार्केट गली थाना लालपुर जिला रांची के घर पर औचक छापेमारी कर विधिवत तालाशी ली गई.

तलाशी के क्रम में अनिल रजक के पॉकेट से मादक प्रदर्श को बरामद किया गया, जिसके संदर्भ में इनसे पूछताछ करने पर इनके द्वारा मादक पदार्थों को कॉलेज के विद्यार्थियों के पास बिक्री करने की बात स्वीकार की गई. मामले उसको गिरफ्तार करते हुए लालपुर थाना में कांड दर्ज किया गया.