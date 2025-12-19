ETV Bharat / state

बाड़मेर में एमडी ड्रग फैक्ट्री का भंडाफोड़, लकड़ी के कारखाने की आड़ में चल रहा था नशे का खेल

आदर्श चवा में MD बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ. जहां केमिकल और उपकरण जब्त किए गए हैं.

एमडी ड्रग फैक्ट्री का भंडाफोड़
एमडी ड्रग फैक्ट्री का भंडाफोड़ (फोटो ईटीवी भारत बाड़मेर)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 19, 2025 at 9:17 AM IST

बाड़मेर : राजस्थान के सीमावर्ती जिले बाड़मेर में पुलिस ने एक बार फिर नशे के सौदागरों पर कड़ा प्रहार किया है. गुरुवार रात को जिले के आदर्श चवा गांव में छापेमारी कर अवैध एमडी ड्रग बनाने की फैक्ट्री का पर्दाफाश किया गया. यह कार्रवाई बाड़मेर पुलिस की विशेष टीम ने गोपनीय सूचना पर अंजाम दी. जिसमें भारी मात्रा में ड्रग बनाने की सामग्री, रसायन और मशीनें जब्त की गईं.

बाड़मेर पुलिस अधीक्षक नरेंद्र सिंह मीणा ने कार्रवाई की पुष्टि करते हुए बताया कि डीएसटी और पुलिस ने आदर्श चवा गांव में अवैध फैक्ट्री का पर्दाफाश किया गया है. एक मकान में यह फैक्ट्री संचालित हो रही थी. इसकी सूचना पुलिस को मिली थी. दबिश में मशीनरी सैटअप व निर्मित ड्रग्स आदि को बरामद किया है. पूरे मामले की गहन जांच चल रही है और जल्द ही खुलासा किया जाएगा.

केमिकल और उपकरण जब्त किए (वीडियो ईटीवी भारत बाड़मेर)

बाड़मेर जिले सदर थाना क्षेत्र के आदर्श चवा गांव में लकड़ी के कारखाने की आड़ में चल रही एमडी ड्रग्स बनाने की बड़ी फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है. तस्करों ने पुलिस से बचने के लिए फैक्ट्री धोरों के बीच एक सुनसान मकान में यह फैक्ट्री संचालित की जा रही थी.

पुलिस को सूचना मिली थी कि यहां बड़े स्तर पर ड्रग एमडी का उत्पादन हो रहा है. इस पर तत्काल एक्शन लेते हुए गुरुवार रात को पुलिस की टीम ने मौके पर दबिश देकर ड्रग बनाने की सामग्री, रसायन और मशीनें जब्त की गईं. पुलिस ने एक व्यक्ति को डिटेन किया है. बाड़मेर डीएसटी और पुलिस ने संयुक्त रूप से इस कार्रवाई को अंजाम दिया है. एनसीबी की टीम को सूचना दी गई है. मौके पर एसपी नरेंद्र सिंह मीना, एएसपी नीतेश आर्य, डीएसपी रमेश शर्मा सहित सदर, रीको और बाड़मेर ग्रामीण सहित कई थानों का जाब्ता मौजूद रहा. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है.

