लखनऊ से कानपुर तक साइबर क्राइम का भंडाफोड़: विदेश तक जुड़े ठगी के तार; पुलिस ने दोनों शहरों से 5 शातिरों को दबोचा
लखनऊ में 3 और कानपुर में 2 साइबर ठग गिरफ्तार, पार्षदों के नकली साइन से की थी ₹36 करोड़ की ठगी
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 23, 2026 at 8:03 PM IST
लखनऊ: राजधानी में पुलिस ने 'ऑपरेशन CY-VAJRA' के तहत हजरतगंज इलाके से तीन लोगों को गिरफ्तार कर एक ऐसे साइबर ठगी गिरोह का भंडाफोड़ किया है, जो साइबर अपराधियों को पैसे मंगाने के लिए बैंक खातों का जुगाड़ कराते थे, इन खातों का इस्तेमाल ठगी के पैसे को इधर से उधर करने में भी किया जाता था. आरोपियों का पास से 23 एटीएम कार्ड, भारी मात्रा में दस्तावेज़ और 5 लाख रुपये फ्रीज किए गए हैं. यह गैंग सीधे ठगी न करके, अपराधियों को खातों का जुगाड़ करके देता था.
पुलिस की जांच में सामने आया कि यह गिरोह गांवों और छोटे शहरों के बेरोजगार लोगों को नौकरी दिलाने का झांसा देता था. लोगों से कहा जाता था कि उन्हें अच्छी नौकरी मिलेगी, लेकिन इसके लिए बैंक खाता खुलवाना पड़ेगा. कई केस में आधार कार्ड में एड्रेस बदलकर फर्जी पते पर मोबाइल नंबर लिए जाते थे और फिर अलग-अलग बैंकों में खाते खोले जाते थे.
खाता खुलने के बाद एटीएम कार्ड, पासबुक, चेकबुक, सिम कार्ड, नेट बैंकिंग की आईडी और पासवर्ड सब कुछ गैंग के लोग अपने पास रख लेते थे. यही खाते साइबर ठगी के पैसों को जमा करने के लिए इस्तेमाल होते थे. पुलिस की भाषा में इन्हें फेक अकाउंट को "म्यूल अकाउंट" कहा जाता है.
चीन जाता था पैसा
पुलिस की जांच में यह भी पता चला कि साइबर ठगी से जो पैसा इन खातों मे आता था, उस पैसे को खाते में आते ही तुरंत निकाल लिया जाता था. इसके बाद पैसा आगे भेज दिया जाता था. पुलिस के अनुसार, अमित और दिनेश सिंह नाम के दो लोग टेलीग्राम के जरिए इस पूरे नेटवर्क को चलाते थे. यही लोग पैसे को क्रिप्टोकरेंसी में बदलकर कथित तौर पर विदेशी, खासकर चीनी नेटवर्क तक पहुंचाते थे.
नौकरी दिलाने के नाम पर इस काम में लगाया
गिरफ्तार वरुण कांत शर्मा और महिला आरोपी ने पुलिस की पूछताछ में बताया कि उन्हें प्रेम कुमार उर्फ विमल ने नौकरी दिलाने के नाम पर इस काम में लगाया था. उनका काम सिर्फ खातों में आए पैसे निकालकर आगे देना था. इसके बदले उन्हें हर महीने 40 से 45 हजार रुपये मिलते थे. धीरे-धीरे वे इस पूरे नेटवर्क का हिस्सा बन गए. पुलिस अब अमित और दिनेश सिंह की तलाश कर रही है, जो इस गिरोह के संचालक हैं. पुलिस ने बताया कि आजकल साइबर अपराधी सीधे अपने बैंक खाते इस्तेमाल नहीं करते हैं. वे आम लोगों के नाम पर खाते खुलवाकर उनका प्रयोग करते हैं, ताकि वो जांच एजेंसियों से बचा सकें.
कानपुर में पार्षदों के फर्जी हस्ताक्षर से 36 करोड़ की साइबर ठगी, दो गिरफ्तार
कानपुर में डीसीपी और एडीसीपी पूर्वी की टीम ने दो ऐसे साइबर ठगों को अरेस्ट किया, जिन्होंने देशभर के अलग-अलग शहरों से 36 करोड़ रुपये की साइबर ठगी की है. डीसीपी पूर्वी सत्यजीत गुप्ता ने बताया कि उनकी पुलिस टीम को म्यूल खातों का जो रिकार्ड मिला था, उसमें एक एक्सिस बैंक का ऐसा म्यूल खाता था, जो गौमाता गौरक्षा सेवा मंच के नाम से था. जिसका ट्रस्टी सूरज निषाद था. जब इसकी जांच की गई तो सामने आया खाते से 12 अप्रैल 2025 से लेकर 16 मई 2025 तक 36 करोड़ रुपये के ट्रांजेक्शन किया गया था.
इस खाते से संबंधित एनसीआरपी पोर्टल पर 178 शिकायतें मिल चुकी थीं. सा्क्ष्यों के आधार पर पुलिस ने आरोपी सूरज निषाद (फतेहपुर निवासी) व विक्रम कुमार (बिठूर) को अरेस्ट किया है. देशभर में इनका कहां-कहां नेटवर्क है, ये पता लगाने की कोशिश हो रही है. फिलहाल इन्हें अरेस्ट करके जेल भेजा गया है. आरोपियों के पास से दो पार्षदों के लेटर हेड भी मिले हैं. इसके अलावा फिंगर प्रिेंट स्कैनर, लैपटॉप समेत अन्य सामान बरामद हुआ है. दोनों आरोपी पिछले दो सालों से साइबर ठगी कर रहे थे.
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