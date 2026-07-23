ETV Bharat / state

लखनऊ से कानपुर तक साइबर क्राइम का भंडाफोड़: विदेश तक जुड़े ठगी के तार; पुलिस ने दोनों शहरों से 5 शातिरों को दबोचा

लखनऊ से कानपुर तक साइबर क्राइम का भंडाफोड़ ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: राजधानी में पुलिस ने 'ऑपरेशन CY-VAJRA' के तहत हजरतगंज इलाके से तीन लोगों को गिरफ्तार कर एक ऐसे साइबर ठगी गिरोह का भंडाफोड़ किया है, जो साइबर अपराधियों को पैसे मंगाने के लिए बैंक खातों का जुगाड़ कराते थे, इन खातों का इस्तेमाल ठगी के पैसे को इधर से उधर करने में भी किया जाता था. आरोपियों का पास से 23 एटीएम कार्ड, भारी मात्रा में दस्तावेज़ और 5 लाख रुपये फ्रीज किए गए हैं. यह गैंग सीधे ठगी न करके, अपराधियों को खातों का जुगाड़ करके देता था. पुलिस की जांच में सामने आया कि यह गिरोह गांवों और छोटे शहरों के बेरोजगार लोगों को नौकरी दिलाने का झांसा देता था. लोगों से कहा जाता था कि उन्हें अच्छी नौकरी मिलेगी, लेकिन इसके लिए बैंक खाता खुलवाना पड़ेगा. कई केस में आधार कार्ड में एड्रेस बदलकर फर्जी पते पर मोबाइल नंबर लिए जाते थे और फिर अलग-अलग बैंकों में खाते खोले जाते थे. खाता खुलने के बाद एटीएम कार्ड, पासबुक, चेकबुक, सिम कार्ड, नेट बैंकिंग की आईडी और पासवर्ड सब कुछ गैंग के लोग अपने पास रख लेते थे. यही खाते साइबर ठगी के पैसों को जमा करने के लिए इस्तेमाल होते थे. पुलिस की भाषा में इन्हें फेक अकाउंट को "म्यूल अकाउंट" कहा जाता है. चीन जाता था पैसा पुलिस की जांच में यह भी पता चला कि साइबर ठगी से जो पैसा इन खातों मे आता था, उस पैसे को खाते में आते ही तुरंत निकाल लिया जाता था. इसके बाद पैसा आगे भेज दिया जाता था. पुलिस के अनुसार, अमित और दिनेश सिंह नाम के दो लोग टेलीग्राम के जरिए इस पूरे नेटवर्क को चलाते थे. यही लोग पैसे को क्रिप्टोकरेंसी में बदलकर कथित तौर पर विदेशी, खासकर चीनी नेटवर्क तक पहुंचाते थे. नौकरी दिलाने के नाम पर इस काम में लगाया