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बिहार के शातिरों के साथ मिलकर पुराने अपराधी तैयार कर चुके थे नया गैंग, इस तरह खुल गया राज!

गिरिडीह में अपराध के लिए नया गैंग तैयार किया गया था. गैंग में पुराने अपराधी के साथ दूसरे प्रदेश के शातिर भी शामिल थे.

Police busted criminal gang in Giridih
गिरिडीह पुलिस के शिकंजे में आरोपी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 28, 2026 at 9:54 PM IST

4 Min Read
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गिरिडीहः जेल से बाहर आने के बाद पुराने अपराधियों ने नया गैंग बना लिया. गैंग में बिहार के भी अपराधियों को शामिल किया गया. गैंग के निशाने पर वैसे लोग थे जो नगद राशि लेकर चलते हैं. ऐसे लोगों को निशान में लेकर इस गैंग के द्वारा घटना को अंजाम दिया जा रहा था.

जिला में 15-17 दिनों के अंदर इस गिरोह ने दो घटना को अंजाम दें डाला था. पहली घटना गांडेय में की थी. यहां फाइनेंस कर्मी से 1.46 लाख की लूट की गई थी. दूसरी घटना पांच दिनों पूर्व शहर के पचम्बा थाना इलाके में अंजाम दी गई थी. पचम्बा की घटना आबादी वाले क्षेत्र में कारित की गई थी और 2.07 लाख लूट लिए गए थे.

इन घटनाओं को गिरिडीह एसपी डॉ बिमल ने गंभीरता से लेते हुए डीएसपी मुख्यालय टू उपेंद्र कुमार राणा के नेतृत्व में टीम का गठन किया. टीम में पचम्बा इंस्पेक्टर ज्ञान रंजन के साथ पचम्बा थाना प्रभारी राजीव कुमार और स्पेशल टीम के पदाधिकारियों को शामिल किया गया. टीम ने छानबीन की तो यह साफ हुआ कि पूरी घटना प्लानिंग कर की गई. पहले भुक्तभोगी की रेकी की गई. फिर घटना को अंजाम देते हुए अपराधी फरार हो गए.

जानकारी देते गिरिडीह एसपी (ETV Bharat)

बाबा है मुख्य सरगना, दो दशक से अपराध में रहा है शामिल

इस घटना की जांच में पुलिस ने एक-एक बिंदू की पड़ताल की. इसके बाद परसन (बेंगाबाद) के रहनेवाले पप्पू प्रसाद वर्मा और दीपक कुमार वर्मा के साथ साथ मोतीलेदा निवासी विजय राय उर्फ बाबा, शहर के शास्त्रीनगर निवासी अशोक दास तथा बरोनडीया निवासी शंकर दास उर्फ भांगड़ा को गिरफ्तार किया.

इनसे लम्बी पूछताछ हुई तो यह साफ हुआ कि लूटपाट की घटनाओं में जेल जाता रहा विजय राय ऊर्फ बाबा ही गैंग का सरगना हैं. दो दशक से अपराध की लत में पड़ चुके इसी बाबा ने नया गिरोह बनाया. इस गिरोह में जेल से बाहर निकले भांगड़ा को भी शामिल किया. फिर बिहार के अपराधियों के साथ सांठ-गांठ कर घटनाओं को अंजाम देने में जुट गया.

रेकी कर की लूट, बाहरी अपराधियों को कहा था मिलेगा मोटा माल

गिरफ्तार लोगों से लंबी पूछताछ में यह साफ हुआ कि पचम्बा में मछली व्यवसायी से लूट से पहले दो-तीन दिनों तक रेकी की गई. रेकी का काम दीपक के साथ पप्पू ने किया. रेकी के बाद लूट की योजना तैयार की गई. योजना बाबा ऊर्फ विजय के घर में तैयार की गई. बाबा के घर पर मुर्गा बना और यहीं से बिहार के अपराधियों को सूचित किया गया. सूचना दी गई कि मोटा माल मिलेगा. इसके बाद 23 जुलाई की दोपहर में मछली व्यवसायी को टारगेट करते हुए लूट की गई. बताया जाता है कि लूट में महज 2.07 लाख ही मिला तो इस गिरोह में मदभेद भी शुरू हो गया. आपस में ही ये लोग चर्चा करने लगे कि सूचना एकत्रित करने में चूक हुई है.

घटना के बाद से ही एक्टिव हो गई पुलिस

चूंकि शहर के भीड़ वाले इलाके में घटना को अंजाम देकर अपराधियों ने एक तरह से पुलिस को सीधी चुनौती दें डाली थी. ऐसे में कप्तान डॉ बिमल ने हरेक अपराधी को पकड़ने की योजना तैयार करते हुए कार्रवाई की. बताया जाता है कि घटना के तीसरे दिन ही पुलिस की टीम ने अपराधियों की पहचान कर ली थी लेकिन सभी को हथियार के साथ पकड़ना था ऐसे में सही समय का इंतजार करते हुए छापा मारा गया और फिर पांच अपराधी पकड़े गए. इनके पास से दो देसी पिस्टल, तीन जिंदा गोली, घटना में प्रयुक्त बिना नंबर की बुलेट और टीवीएस राइडर को बरामद कर लिया. इसके साथ लूट की राशि में 10 हजार रुपया भी बरामद कर लिया गया.

लूट करनेवाले पांच अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है. पिस्टल, बाइक भी बरामद किया गया हैं. गिरफ्तार सभी ने अपना जुर्म स्वीकार किया है. इस तरह से दो कांड का उद्भेदन किया गया है. गिरोह के अन्य सदस्य को भी जल्द गिरफ्तार कर किया जाएगा. -डॉ. बिमल कुमार, एसपी, गिरिडीह.

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