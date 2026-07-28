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बिहार के शातिरों के साथ मिलकर पुराने अपराधी तैयार कर चुके थे नया गैंग, इस तरह खुल गया राज!

गिरिडीहः जेल से बाहर आने के बाद पुराने अपराधियों ने नया गैंग बना लिया. गैंग में बिहार के भी अपराधियों को शामिल किया गया. गैंग के निशाने पर वैसे लोग थे जो नगद राशि लेकर चलते हैं. ऐसे लोगों को निशान में लेकर इस गैंग के द्वारा घटना को अंजाम दिया जा रहा था.

जिला में 15-17 दिनों के अंदर इस गिरोह ने दो घटना को अंजाम दें डाला था. पहली घटना गांडेय में की थी. यहां फाइनेंस कर्मी से 1.46 लाख की लूट की गई थी. दूसरी घटना पांच दिनों पूर्व शहर के पचम्बा थाना इलाके में अंजाम दी गई थी. पचम्बा की घटना आबादी वाले क्षेत्र में कारित की गई थी और 2.07 लाख लूट लिए गए थे.

इन घटनाओं को गिरिडीह एसपी डॉ बिमल ने गंभीरता से लेते हुए डीएसपी मुख्यालय टू उपेंद्र कुमार राणा के नेतृत्व में टीम का गठन किया. टीम में पचम्बा इंस्पेक्टर ज्ञान रंजन के साथ पचम्बा थाना प्रभारी राजीव कुमार और स्पेशल टीम के पदाधिकारियों को शामिल किया गया. टीम ने छानबीन की तो यह साफ हुआ कि पूरी घटना प्लानिंग कर की गई. पहले भुक्तभोगी की रेकी की गई. फिर घटना को अंजाम देते हुए अपराधी फरार हो गए.

जानकारी देते गिरिडीह एसपी (ETV Bharat)

बाबा है मुख्य सरगना, दो दशक से अपराध में रहा है शामिल

इस घटना की जांच में पुलिस ने एक-एक बिंदू की पड़ताल की. इसके बाद परसन (बेंगाबाद) के रहनेवाले पप्पू प्रसाद वर्मा और दीपक कुमार वर्मा के साथ साथ मोतीलेदा निवासी विजय राय उर्फ बाबा, शहर के शास्त्रीनगर निवासी अशोक दास तथा बरोनडीया निवासी शंकर दास उर्फ भांगड़ा को गिरफ्तार किया.

इनसे लम्बी पूछताछ हुई तो यह साफ हुआ कि लूटपाट की घटनाओं में जेल जाता रहा विजय राय ऊर्फ बाबा ही गैंग का सरगना हैं. दो दशक से अपराध की लत में पड़ चुके इसी बाबा ने नया गिरोह बनाया. इस गिरोह में जेल से बाहर निकले भांगड़ा को भी शामिल किया. फिर बिहार के अपराधियों के साथ सांठ-गांठ कर घटनाओं को अंजाम देने में जुट गया.