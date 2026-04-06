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रांची में ब्राउन शुगर गिरोह का पर्दाफाश, दो तस्कर गिरफ्तार

रांचीः राजधानी रांची में पुलिस ने नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए ब्राउन शुगर सप्लाई करने वाले गिरोह का खुलासा किया है. खरसीदाग ओपी क्षेत्र में छापेमारी कर पुलिस ने दो तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से भारी मात्रा में ब्राउन शुगर बरामद की गई है.

गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई

पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि दो युवक मोटरसाइकिल पर सवार होकर तुपुदाना की ओर से रिंग रोड होते हुए खरसीदाग इलाके में प्रतिबंधित मादक पदार्थ लेकर आ रहे हैं. सूचना की गंभीरता को देखते हुए रांची के एसएसपी के निर्देश पर विशेष छापामारी टीम का गठन किया गया. भुसुर चौक के पास वाहन चेकिंग के दौरान संदिग्ध बाइक को रोकने का प्रयास किया गया लेकिन दोनों युवक पुलिस को देखकर भागने लगे. इसके बाद पुलिस ने पीछा कर गेल गोदाम के पास दोनों को पकड़ लिया.

पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं दोनों आरोपी

खरसीदाग ओपी प्रभारी मनीष कुमार ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों की पहचान पुरुलिया, पश्चिम बंगाल निवासी भिपी सिंह मुंडा (32 वर्ष) और गरूपदो सिंह मुंडा (20 वर्ष) के रूप में हुई है. तलाशी के दौरान उनके पास से 75 पुड़िया ब्राउन शुगर, दो मोबाइल फोन, 2200 रुपये नकद और एक मोटरसाइकिल बरामद की गई.