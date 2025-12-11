ETV Bharat / state

ब्राउन शुगर रैकेट का खुलासा, महिला सहित चार गिरफ्तार

रांचीः जिला पुलिस ने एक बड़े ड्रग्स पैडलर्स गिरोह का खुलासा किया है. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक महिला सहित चार ड्रग्स पैडलर्स को गिरफ्तार किया है. वहीं पैडलर्स के ठिकाने से नकद सहित कई ग्राम ब्राउन शुगर भी बरामद किया है.

क्या है पूरा मामला

रांची का सुखदेवनगर इलाका मादक पदार्थों के खरीद बिक्री को लेकर लगातार बदनाम हो रहा है. पुलिस की कार्रवाई के बावजूद इस इलाके में ड्रग्स पैडलर्स एक्टिव है. इस इलाके में एक बार फिर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है.

रांची सीनियर एसपी राकेश रंजन को सूचना मिली थी कि सुखदेवनगर थाना क्षेत्र में ब्राउन शूगर की खरीद बिकी हो रही है. इस सूचना के आलोक में पुलिस अधीक्षक नगर रांची के नियंत्रण में पुलिस उपाधीक्षक कोतवाली रांची के नेतृत्व में एक विशेष छापामारी टीम SIT का गठन किया गया. इसके बाद एसआईटी द्वारा सुखदेवनगर स्थित कुम्हार टोली, चूना भट्टा के पास टीम के द्वारा अमित सोनी के घर पर विधिवत छापामारी किया गया.

आरोपियों के पास से बरामद कैश समेत ब्राउन शुगर (ETV Bharat)

इस दौरान घर में अमित सोनी को पाया और उसके घर के दूसरा तल्ला में कपड़ा के बीच में छिपाकर रखा हुआ ब्राउन शुगर (20.58 ग्राम) बरामद किया गया. इसके बाद उनसे पूछताछ करने पर उनके द्वारा बताया गया कि ये सासाराम के शाहिद नामक व्यक्ति से ब्राउन शुगर लाकर रांची में ऊंचे दाम में बेचते हैं.

पूछताछ करने पर अमित के द्वारा बताया गया कि अखिल मेमोरियल गली, रातू रोड में अनिकेत कुमार उर्फ सिनु एवं उसका परिवार के लोग भी घर से ही ब्राउन शुगर की खरीद बिकी करते हैं. इस पर बुधवार की रात्रि करीब 02:30 बजे अनिकेत कुमार उर्फ सिनु के घर में विधिवत् छापामारी किया गया तो घर पर अनिकेत कुमार उर्फ सिनु एवं उसका भाई सोनु कुमार को घर में पाया गया.

इसके बाद उन दोनों को विधिवत् बदन की तलाशी लेने पर अनिकेत कुमार उर्फ सिनु के पैंट के पॉकेट से प्लास्टिक में लपेटा हुआ ब्राउन शूगर कुल 10.20 ग्राम एवं सोनू कुमार की जेब से कुल- 240 ग्राम बरामद हुआ. इसके बाद घर का तलाशी लेने पर अनिकेत कुमार उर्फ सिनु की पत्नी अनीशा कुमारी उर्फ अन्नु को एक कमरा में सोते हुए पाया गया. इस पर उसकी पत्नी को महिला पुलिस के द्वारा उठाने पर बोला गया तो वह बेड से उठने के लिए मना कर दी.