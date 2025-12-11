ब्राउन शुगर रैकेट का खुलासा, महिला सहित चार गिरफ्तार
रांची में पुलिस ने ब्राउन शुगर रैकेट का खुलासा किया है.
December 11, 2025
रांचीः जिला पुलिस ने एक बड़े ड्रग्स पैडलर्स गिरोह का खुलासा किया है. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक महिला सहित चार ड्रग्स पैडलर्स को गिरफ्तार किया है. वहीं पैडलर्स के ठिकाने से नकद सहित कई ग्राम ब्राउन शुगर भी बरामद किया है.
क्या है पूरा मामला
रांची का सुखदेवनगर इलाका मादक पदार्थों के खरीद बिक्री को लेकर लगातार बदनाम हो रहा है. पुलिस की कार्रवाई के बावजूद इस इलाके में ड्रग्स पैडलर्स एक्टिव है. इस इलाके में एक बार फिर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है.
रांची सीनियर एसपी राकेश रंजन को सूचना मिली थी कि सुखदेवनगर थाना क्षेत्र में ब्राउन शूगर की खरीद बिकी हो रही है. इस सूचना के आलोक में पुलिस अधीक्षक नगर रांची के नियंत्रण में पुलिस उपाधीक्षक कोतवाली रांची के नेतृत्व में एक विशेष छापामारी टीम SIT का गठन किया गया. इसके बाद एसआईटी द्वारा सुखदेवनगर स्थित कुम्हार टोली, चूना भट्टा के पास टीम के द्वारा अमित सोनी के घर पर विधिवत छापामारी किया गया.
इस दौरान घर में अमित सोनी को पाया और उसके घर के दूसरा तल्ला में कपड़ा के बीच में छिपाकर रखा हुआ ब्राउन शुगर (20.58 ग्राम) बरामद किया गया. इसके बाद उनसे पूछताछ करने पर उनके द्वारा बताया गया कि ये सासाराम के शाहिद नामक व्यक्ति से ब्राउन शुगर लाकर रांची में ऊंचे दाम में बेचते हैं.
पूछताछ करने पर अमित के द्वारा बताया गया कि अखिल मेमोरियल गली, रातू रोड में अनिकेत कुमार उर्फ सिनु एवं उसका परिवार के लोग भी घर से ही ब्राउन शुगर की खरीद बिकी करते हैं. इस पर बुधवार की रात्रि करीब 02:30 बजे अनिकेत कुमार उर्फ सिनु के घर में विधिवत् छापामारी किया गया तो घर पर अनिकेत कुमार उर्फ सिनु एवं उसका भाई सोनु कुमार को घर में पाया गया.
इसके बाद उन दोनों को विधिवत् बदन की तलाशी लेने पर अनिकेत कुमार उर्फ सिनु के पैंट के पॉकेट से प्लास्टिक में लपेटा हुआ ब्राउन शूगर कुल 10.20 ग्राम एवं सोनू कुमार की जेब से कुल- 240 ग्राम बरामद हुआ. इसके बाद घर का तलाशी लेने पर अनिकेत कुमार उर्फ सिनु की पत्नी अनीशा कुमारी उर्फ अन्नु को एक कमरा में सोते हुए पाया गया. इस पर उसकी पत्नी को महिला पुलिस के द्वारा उठाने पर बोला गया तो वह बेड से उठने के लिए मना कर दी.
इस पर उनको तलाशी में सहयोग के लिए बोलने पर अनीशा कुमारी उर्फ अन्नु उठी और बेड से कंबल को हटाया गया तो बेड में अपने साथ 5,82,000/रुपया ओढ़कर छिपा रखी थी. इसके बाद सभी से पैसा के बारे में पूछताछ करने पर बताया गया कि अनिशा कुमारी उर्फ अन्नु भी ब्राउन शुगर खरीद बिकी में शामिल है और ये पैसा भी ब्राउन शुगर बेचकर ही जमा किया गया था.
चारों को किया गया गिरफ्तार
रांची के कोतवाली डीएसपी प्रकाश सोय ने बताया कि एक महिला सहित चार ड्रग्स पैडलर्स को गिरफ्तार किया गया है. इस संबंध में सुखदेवनगर थाना कांड सं0-647/25 दिनांक-11.12.25 धारा-11 (2) (b) बी०एन०एस० 23 & 21(b)/22/29 एन० डी० पी०एस० एक्ट 1985 दर्ज कर अग्रतर कार्रवाई किया जा रहा है.
गिरफतार अभियुक्तों का विवरण
- अनिकेत कुमार उर्फ सिनु उम्र 23 वर्ष पे० राम बचन यादव पता-अखिल मेमोरियल स्कूल गली, रातू रोड, थाना-सुखदेवनगर, जिला-रांची.
- अमित कुमार सोनी उर्फ अमित सोनी उम्र 29 वर्ष पे० स्व० विजय सोनी पता कुम्हार टोली, चूना भट्ठा, थाना-सुखदेवनगर, जिला-रांची.
- सोनू कुमार उम्र 21 वर्ष पे० राम बचन यादव पत्ता-अखिल मेमोरियल स्कूल गली, रातू रोड, थाना-सुखदेवनगर, जिला- रांची.
- अनीशा कुमारी उर्फ अन्नु उम्र 21 वर्ष पति अनिकेत कुमार उर्फ सिनु सा०- अखिल मेमोरियल स्कूल गली, रातू रोड, थाना-सुखदेवनगर, जिला- रांची.
बरामदगी
- ब्राउन शुगर कुल- 33.18 ग्राम (बाजार मूल्य-6,60,000/रुपया).
- कुल रुपया- 6,82,000/नकद.
- स्कॉपियो T0925 Jh3148C.
- स्कूटी JH01dh-7025.
