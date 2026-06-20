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रांची में बाइक चोरी का बिहार कनेक्शन, पुलिस के शिकंजे में आया सरगना

रांची में पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का खुलासा करते हुए सरगना को गिरफ्तार किया है.

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रांची पुलिस के शिकंजे में आरोपी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : June 20, 2026 at 8:05 PM IST

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रांचीः जिला पुलिस ने बिहार से रांची आकर बाइक चोरी करने वाले गिरोह के तीन सदस्यों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार बाइक चोरों के पास से चोरी के कई बाइक भी बरामद किए गए है.

बिहार के गयाजी का है गिरोह

रांची पुलिस की टीम ने बाइक और स्कूटी चोर गिरोह का भंडाफोड़ किया है. पुलिस की टीम ने गिरोह का सरगना समेत तीन को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपियों ने पूछताछ में खुलासा किया है कि वे रांची, रामगढ़ और बोकारो से बाइक व स्कूटी चुराकर बिहार के गयाजी में सस्ती कीमत में बिक्री करते थे.

गिरफ्तार आरोपियों में सरगना बोकारो निवासी अनिकेत कुमार उर्फ भोला, रांची के नामकुम का सिंदू कुमार और बिहार के गयाजी का विकास कुमार शामिल है. इन आरोपियों के पास से पुलिस ने चोरी के आधा दर्जन से ज्यादा बाइक बरामद की है. पूछताछ में आरोपियों ने पुलिस के समक्ष अपना जुर्म स्वीकार किया है.

रूरल एसपी ने दी मामले की जानकारी

इस मामले का खुलासा करते हुए रांची ग्रामीण एसपी गौरव गोस्वामी ने बताया कि ओरमांझी पुलिस की ओर से शुक्रवार की रात चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है. इस दौरान तैनात पुलिस कर्मियों ने एक बाइक सवार को रूकने का इशारा किया, लेकिन बाइक सवार व्यक्ति पुलिस को देखकर सिकिदिरी की ओर भागने लगा.

पहले से तैनात सिकिदिरी पुलिस ने बाइक सवार दोनों आरोपियों को पकड़ लिया. इसी दौरान एक आरोपी के पीठु बैग की तलाशी ली गई. बैग से पुलिस ने मास्टर की, प्लग रिंच, पेचकस और खुला हुआ नंबर प्लेट बरामद किया. कड़ाई से पूछताछ में आरोपी अनिकेत और सिंदू ने पुलिस को बताया कि वह बाइक व स्कूटी चुराकर गयाजी में बेचा करते हैं.

रांची, बोकारो व गयाजी के गुर्गे हैं गिरोह में शामिल

ग्रामीण एसपी ने बताया कि आरोपियों ने पूछताछ में एक गिरोह का संचालन करने की बात बतायी है. आरोपियों ने पुलिस को बताया कि पकड़े गए आरोपियों के अलावा गिरोह में गयाजी के मधुरापुर पथरा के मृत्युंजय साव शामिल है. इसके बाद पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर गयाजी निवासी विकास कुमार के घर पर छापेमारी कर पांच और रामगढ़ से एक बाइक बरामद की गई.

नंबर प्लेट बदल कर बेचते हैं गाड़ियां

ग्रामीण एसपी ने बताया कि आरोपी बाइक और स्कूटी चुराकर उसका पहले नंबर प्लेट बदल देते हैं. इसके बाद चेचिस व इंजन नंबर को पिंच कर बदल देते हैं. इसके बाद उसकी बिक्री किया करते हैं.

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