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रांची में बाइक चोरी का बिहार कनेक्शन, पुलिस के शिकंजे में आया सरगना

रांचीः जिला पुलिस ने बिहार से रांची आकर बाइक चोरी करने वाले गिरोह के तीन सदस्यों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार बाइक चोरों के पास से चोरी के कई बाइक भी बरामद किए गए है.

बिहार के गयाजी का है गिरोह

रांची पुलिस की टीम ने बाइक और स्कूटी चोर गिरोह का भंडाफोड़ किया है. पुलिस की टीम ने गिरोह का सरगना समेत तीन को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपियों ने पूछताछ में खुलासा किया है कि वे रांची, रामगढ़ और बोकारो से बाइक व स्कूटी चुराकर बिहार के गयाजी में सस्ती कीमत में बिक्री करते थे.

गिरफ्तार आरोपियों में सरगना बोकारो निवासी अनिकेत कुमार उर्फ भोला, रांची के नामकुम का सिंदू कुमार और बिहार के गयाजी का विकास कुमार शामिल है. इन आरोपियों के पास से पुलिस ने चोरी के आधा दर्जन से ज्यादा बाइक बरामद की है. पूछताछ में आरोपियों ने पुलिस के समक्ष अपना जुर्म स्वीकार किया है.

रूरल एसपी ने दी मामले की जानकारी

इस मामले का खुलासा करते हुए रांची ग्रामीण एसपी गौरव गोस्वामी ने बताया कि ओरमांझी पुलिस की ओर से शुक्रवार की रात चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है. इस दौरान तैनात पुलिस कर्मियों ने एक बाइक सवार को रूकने का इशारा किया, लेकिन बाइक सवार व्यक्ति पुलिस को देखकर सिकिदिरी की ओर भागने लगा.

पहले से तैनात सिकिदिरी पुलिस ने बाइक सवार दोनों आरोपियों को पकड़ लिया. इसी दौरान एक आरोपी के पीठु बैग की तलाशी ली गई. बैग से पुलिस ने मास्टर की, प्लग रिंच, पेचकस और खुला हुआ नंबर प्लेट बरामद किया. कड़ाई से पूछताछ में आरोपी अनिकेत और सिंदू ने पुलिस को बताया कि वह बाइक व स्कूटी चुराकर गयाजी में बेचा करते हैं.