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बरेली : बड़े साइबर फ्रॉड गिरोह का भंडाफोड़, करोड़ों की ठगी का खुलासा, 5 आरोपी गिरफ्तार, तिहाड़ से चीन तक निकला कनेक्शन

पुलिस को आरोपियों के मोबाइल से चैट, बैंक डिटेल, एपीके फाइल, ट्रेडिंग फ्रॉड और डिजिटल अरेस्ट से जुड़े कई अहम सबूत मिले हैं.

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बरेली : बड़े साइबर फ्रॉड गिरोह का भंडाफोड़, करोड़ों की ठगी का खुलासा, 5 आरोपी गिरफ्तार (Photo Credit; ETV Bharat)
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Published : April 18, 2026 at 4:23 PM IST

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बरेली : बरेली में पुलिस ने एक बड़े इंटरस्टेट साइबर फ्रॉड गैंग का पर्दाफाश किया है, जिसके तार चीन के ठगों और तिहाड़ जेल से जुड़े होने की बात सामने आई है. यह गैंग मोबाइल पर भेजी जाने वाली एपीके फाइल के जरिए लोगों के बैंक खाते खाली कर रहा था. पुलिस ने मौके से पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर करोड़ों की ठगी के नेटवर्क का खुलासा किया है.

बरेली : बड़े साइबर फ्रॉड गिरोह का भंडाफोड़, करोड़ों की ठगी का खुलासा, 5 आरोपी गिरफ्तार (Video Credit; ETV Bharat)

दरअसल, कैंट थाना पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए हाईटेक साइबर ठगी करने वाले गिरोह को पकड़ने में सफलता प्राप्त की है. प्रभारी निरीक्षक संजय कुमार धीर अपनी टीम के साथ गश्त पर थे, तभी सूचना मिली कि कृष्णा कॉलोनी के पास एक काली स्कॉर्पियो में बैठा गैंग रियल टाइम में साइबर फ्रॉड कर रहा है. सूचना मिलते ही पुलिस ने घेराबंदी कर वाहन को रोक लिया और बिना किसी को भागने का मौका दिए पांच आरोपियों को मौके से गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तार आरोपियों में शकिब अली, राजकुमार, डॉ. सचेंद्र कुमार, आशीष सिंह और बब्लू उर्फ माधोराम शामिल हैं. पुलिस ने इनके कब्जे से एक लैपटॉप, सात मोबाइल फोन, दो तमंचे, जिंदा कारतूस, कई चेकबुक, एटीएम कार्ड, फर्जी आईडी और बैंक व ट्रस्ट से जुड़े गोपनीय दस्तावेज बरामद किए हैं.


एपीके से मोबाइल कंट्रोल, मिनटों में खाते साफ
पुलिस जांच में सामने आया कि गैंग लोगों को एसएमएस के जरिए एक खतरनाक एपीके फाइल भेजता था. जैसे ही कोई व्यक्ति इसे डाउनलोड करता, उसका मोबाइल पूरी तरह हैक हो जाता. इसके बाद आरोपी ओटीपी, पासवर्ड और नेट बैंकिंग की जानकारी हासिल कर खाते से रकम निकाल लेते थे. ठगी की रकम को तुरंत कई खातों में ट्रांसफर कर एटीएम या बैंक के जरिए निकाल लिया जाता था.

पुलिस की जांच के दौरान सामने आया कि गैंग द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे खातों पर देशभर से सैकड़ों शिकायतें दर्ज थीं. एक खाते पर 199 और दूसरे पर 143 शिकायतें मिलीं, जबकि कई अन्य खातों पर भी 50 से ज्यादा केस दर्ज थे. इससे गैंग के देशव्यापी नेटवर्क की पुष्टि हुई है. पुलिस की पूछताछ में खुलासा हुआ कि इस गिरोह का सरगना सुमित है, जो लखनऊ का रहने वाला है. उसके चीन के साइबर ठगों से संपर्क थे. बताया जा रहा है कि उसने ठगी का पूरा नेटवर्क तिहाड़ जेल के अंदर रहते हुए सीखा और बाहर आकर गैंग को संगठित किया.


कमीशन पर चलता था पूरा रैकेट
गिरोह में हर सदस्य की भूमिका तय थी. डॉ. सचेंद्र को 15 प्रतिशत हिस्सा मिलता था, जबकि बब्लू को 2 प्रतिशत और अन्य सदस्यों को 1-1 प्रतिशत कमीशन दिया जाता था. गैंग ज्यादातर लेन-देन डिजिटल माध्यम से करता था और नकदी कम रखता था. जांच में यह भी सामने आया कि डॉ. सचेंद्र ने पहले क्लीनिक और मेडिकल स्टोर चलाने की कोशिश की, लेकिन असफल रहने पर उसने साइबर अपराध का रास्ता अपना लिया. वहीं, आशीष सिंह ने भी दिल्ली में कपड़ों का कारोबार छोड़कर इस गैंग में शामिल होना स्वीकार किया.


पुलिस को आरोपियों के मोबाइल से व्हाट्सएप चैट, बैंक डिटेल, एपीके फाइल, ट्रेडिंग फ्रॉड और डिजिटल अरेस्ट से जुड़े कई अहम सबूत मिले हैं. सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को सील कर फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है. पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ आईटी एक्ट की धारा 66C, 66D और आर्म्स एक्ट 3/25 समेत अन्य गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है. मेडिकल परीक्षण के बाद सभी आरोपियों को जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है. सीओ शिवम आशुतोष ने घटना का खुलासा करते हुए बताया कि घटना के संबंध में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. इस मामले में जांच जारी है. यह गिरोह apk फाइल डाउनलोड कराकर लोगों को ठगी का शिकार बनाता था.

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