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डीग में अवैध हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़: आरोपी घर पर ही बना रहे थे बंदूकें, 2 गिरफ्तार, हथियार और मशीनें जब्त

डीग: जिले में अपराधियों और अवैध हथियार तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल की है. कामां थाना क्षेत्र के लुहेसर गांव में संचालित एक गुप्त अवैध हथियार निर्माण फैक्ट्री का पुलिस ने पर्दाफाश किया. संयुक्त टीम ने छापेमारी कर 7 तैयार व अधबने अवैध हथियार, हथियार बनाने वाली मशीनें, कलपुर्जे और अन्य सामग्री बरामद की. इस दौरान दो आरोपियों को मौके से गिरफ्तार किया गया, जबकि गिरोह का एक सदस्य फरार होने में कामयाब रहा, जिसकी तलाश जारी है.

मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई: पुलिस अधीक्षक शरण गोपीनाथ ने कार्रवाई की जानकारी देते हुए बताया कि जिला स्पेशल टीम के प्रभारी उपनिरीक्षक वीरेन्द्र को 14 जुलाई को विश्वसनीय सूचना मिली थी. सूचना के अनुसार कामां थाना क्षेत्र के लुहेसर गांव स्थित एक मकान में बड़े पैमाने पर अवैध हथियार तैयार किए जा रहे थे. सूचना मिलते ही कामां थाना पुलिस, डीएसटी और क्विक रिस्पॉन्स टीम की संयुक्त टीम ने मकान की घेराबंदी कर दबिश दी. मकान के अंदर पुलिस को हथियार निर्माण की पूरी व्यवस्था मिली, जहां विभिन्न मशीनों और औजारों की मदद से बंदूकें बनाई जा रही थीं.

पुलिस अधीक्षक शरण गोपीनाथ (ETV Bharat Deeg)

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मौके से दो आरोपी गिरफ्तार: कार्रवाई के दौरान पुलिस ने लुहेसर गांव के निवासी मकसूद पुत्र नसरु (42 वर्ष) और इन्ताज पुत्र साब खां (35 वर्ष) को मौके से गिरफ्तार कर लिया. दोनों के पास से अवैध हथियार बरामद होने के बाद पूरे मकान की तलाशी ली गई, जिसमें हथियार बनाने का पूरा जखीरा सामने आया. पुलिस ने इस अवैध फैक्ट्री से कुल सात हथियार जब्त किए हैं. इनमें एक 12 बोर की बंदूक, एक .315 बोर की बंदूक, एक .315 बोर का पौना, एक टूटी हुई 12 बोर बंदूक, एक अन्य 12 बोर बंदूक और दो अवैध टोपीदार बंदूकें शामिल हैं.