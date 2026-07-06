ETV Bharat / state

मोबाइल, फर्जी सिम और 'सेक्सटॉर्शन' का जाल: गांवों से चल रहा था साइबर ठगी का नेटवर्क, पुलिस ने 6 ठग दबोचे

आरोपियों से जब्त बाइक व ट्रैक्टर ( ETV Bharat Bharatpur )

भरतपुर: डीग जिले की जुरहरा थाना पुलिस ने साइबर ठगी के गिरोह का पर्दाफाश करते हुए छह युवकों को गिरफ्तार किया है. ये गिरोह मोबाइल फोन और फर्जी सिम कार्ड के जरिए देशभर के लोगों को अपना निशाना बना रहा था. गिरोह का तरीका इतना सुनियोजित था कि पहले लोगों का विश्वास जीता जाता, फिर उन्हें ब्लैकमेल या झूठे बैंक ट्रांजेक्शन के जाल में फंसाकर रकम ऐंठी जाती थी. आरोपियों के कब्जे से मोबाइल, फर्जी सिम और वाहन जब्त किए हैं. जिलेभर में साइबर अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान ऑपरेशन एंटीवायरस के तहत यह कार्रवाई की गई. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 5 एंड्रॉयड मोबाइल फोन, 7 फर्जी सिम कार्ड, एक एसयूवी, एक ट्रैक्टर और एक मोटरसाइकिल जब्त की है. ऐसे चलता था साइबर ठगी का खेल: डीग के पुलिस अधीक्षक शरण गोपीनाथ ने बताया कि जांच में सामने आया कि आरोपी केवल साइबर ठगी ही नहीं करते थे, बल्कि साइबर अपराधियों के लिए जरूरी संसाधन भी उपलब्ध कराते थे. गिरोह के सदस्य फर्जी सिम कार्ड और मोबाइल फोन की व्यवस्था करते थे, जिससे अलग-अलग पहचान बनाकर लोगों को कॉल और मैसेज किए जाते थे. आरोपी कई मामलों में सेक्सटॉर्शन का सहारा लेते थे. वहीं दूसरी ओर वे लोगों के परिचित या रिश्तेदार बनकर उनके खाते में रुपए भेजने का झूठा दावा करते थे. इसके बाद फर्जी ट्रांजेक्शन मैसेज भेजकर कहते थे कि गलती से पैसे आपके खाते में चले गए हैं, कृपया वापस भेज दें. कई लोग बिना बैंक से पुष्टि किए ही रकम दूसरे खाते में ट्रांसफर कर देते थे और ठगी का शिकार बन जाते थे. पढ़ें: दौसा में साइबर ठगी के दो आरोपी गिरफ्तार, नामी कंपनी में निवेश के नाम पर करते थे वारदात