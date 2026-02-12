ETV Bharat / state

रैश ड्राइविंग केस में नया मोड़, प्लानिंग के तहत की गयी थी धर्मेंद्र की हत्या!

रांचीः राजधानी रांची में बुधवार की रात चुटिया इलाके में हुए रैश ड्राइविंग कैसे में बड़ा खुलासा हुआ है. पुलिस की जांच में यह एक हत्या की सुनियोजित साजिश निकला. आरोपी अतुल चड्डा ने पैसे के विवाद के कारण धर्मेंद्र को अपने कार से कुचल कर मार डाला था. वहीं भगाने के क्रम में उसने अन्य पांच लोगों को भी अपनी कार से कुचल दिया था.

पैसे को लेकर विवाद, फिर कार से कुचल कर मार डाला

रांची के चुटिया थाना क्षेत्र में एक गृह प्रवेश समारोह के दौरान पुरानी दुश्मनी के चलते धर्मेंद्र कुमार की हत्या कर दी गई थी. इस घटना में 6 अन्य लोग भी घायल हो गए. इस मामले में पुलिस ने आरोपी अतुल चड्डा उर्फ आयुष कुमार (32) को तत्काल गिरफ्तार कर लिया है. इस वारदात को लेकर रांची के चुटिया थाना में धारा 109(1), 103(1), 61(2) भा. न्या. संहिता के तहत दर्ज किया गया है.

रांची सिटी एसपी पारस राणा ने बताया कि धर्मेंद्र कुमार बिहार के जहानाबाद जिला के महमदपुर गांव के निवासी थे, जो वर्तमान में रांची के हटिया स्थित रिवर व्यू कॉलोनी, जोजोबासा, रोड नंबर 08 में रहते थे. वहीं आरोपी अतुल चड्डा अमरावती कॉलोनी, चुटिया का निवासी है. दोनों की पुरानी दोस्ती थी लेकिन पैसों को लेकर विवाद हो गया था, जिसके कारण दोनों में दुश्मनी हो गई थी.

घटना वाले दिन यानी 11 फरवरी को अमरावती कॉलोनी में एक गृह प्रवेश कार्यक्रम आयोजित था. धर्मेंद्र कुमार और अतुल चड्डा दोनों अपने-अपने दोस्तों के साथ वहां पहुंचे. गृह प्रवेश समारोह में ही पुरानी दुश्मनी फिर भड़क उठी और दोनों के बीच गाली-गलौज व झड़प हो गई. गुस्से में आग-बबूला अतुल चड्डा ने अपने एक साथी के साथ काले रंग की गाड़ी को तेज रफ्तार से चलाया और जान से मारने के इरादे से धर्मेंद्र पर चढ़ा दी.

भागने के क्रम में कई लोगो को कुचला