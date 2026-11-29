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पंचकूला में मसाज पार्लर की आड़ में चल रहे देह व्यापार का भंडाफोड़, मैनेजर समेत 2 गिरफ्तार

पंचकूला में देह व्यापार कराने वाले स्पा लाउंज की खुली पोल ( ETV Bharat )

पंचकूला: हरियाणा के पंचकूला में स्पा सेंटर और मसाज पार्लर की आड़ में अवैध गतिविधियां संचालित करने वालों पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. क्राइम ब्रांच-1 की टीम ने सेक्टर-5 स्थित बुद्धा इंटरनेशनल स्पा लाउंज में चल रहे देह व्यापार का भंडाफोड़ किया है.

एसीपी क्राइम विक्रम नेहरा की अगुवाई में शनिवार को पुलिस ने योजनाबद्ध तरीके से एक फर्जी ग्राहक भेजकर छापेमारी की. पुलिस ने स्पा सेंटर के मैनेजर और एक ग्राहक को गिरफ्तार किया है. जबकि 4 युवतियों को रेस्क्यू किया गया.