होली में नकली शराब खपाने की थी योजना, रांची में हुआ मिनी शराब फैक्ट्री का पर्दाफाश

रिपोर्टः प्रशांत कुमार

रांची: होली से पहले रांची में उत्पाद विभाग ने बड़ी कारवाई की है, उत्पाद विभाग की टीम ने रांची में नकली शराब बनाने वाली एक मिनी फैक्ट्री का पर्दाफाश करते हुए भारी मात्रा में नकली और अवैध शराब जब्त किया है. इस कारवाई में तीन तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया है.



क्या है पूरा मामला

राजधानी रांची के हिनू इलाके में होली त्योहार से पहले उत्पाद विभाग ने अवैध शराब के बड़े कारोबार पर शिकंजा कसते हुए एक मिनी शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है, गुप्त सूचना के आधार पर की गई छापेमारी में भारी मात्रा में तैयार अवैध शराब, सैकड़ों खाली बोतलें, ढक्कन, कार्क और पैकिंग सामग्री बरामद की गई है. इस कार्रवाई में तीन शराब तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया है.



ग्राहक बन कर पहुंचे अधिकारी

उत्पाद विभाग की टीम ने सहायक आयुक्त उमा शंकर सिंह के निर्देश पर रांची में लगातार विशेष अभियान चला रही है, इसी दौरान गुप्त सूचना मिली थी कि हिनू इलाके में अवैध शराब कारोबारी ऑनलाइन ऑर्डर लेकर नकली शराब की सप्लाई कर रहे है. सूचना कन्फर्म होने पर टीम ने ट्रैप ऑपरेशन चलाया और खुद उत्पाद विभाग के एक सब इंस्पेक्टर खरीदार बनकर शराब का ऑर्डर दिया, जैसे ही आरोपी शराब लेकर पहुंचे, उसे धर दबोचा गया और छापेमारी शुरू की गई. छापेमरी में हिनू के एक घर में दबिश देकर मिनी फैक्ट्री का खुलासा किया गया. मौके से भारी मात्रा में महुआ आधारित अवैध शराब, खाली बोतलें, ढक्कन, कार्क और अन्य पैकिंग सामग्री जब्त की गई है.



होली पर नकली शराब खपाने की थी तैयारी