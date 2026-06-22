दिल्ली पुलिस ने किया अंतर्राज्यीय मोबाइल चोर गिरोह का पर्दाफाश, 100 मोबाइल के साथ तीन आरोपी गिरफ्तार
ग्रेटर नोएडा थाना नॉलेज पार्क पुलिस ने अंतर्राज्यीय चोर गिरोह का पर्दाफाश कर तीन आरोपियों को किया गिरफ्तार, 50 लाख के 100 मोबाइल बरामद .
Published : June 22, 2026 at 7:36 PM IST
नई दिल्ली/ग्रेटर नोएडा: ग्रेटर नोएडा के थाना नॉलेज पार्क पुलिस ने मोबाइल फोन चोरी करने वाले एक शातिर अंतर्राज्यीय गिरोह के 3 सदस्यों को सोमवार को सेक्टर-153 में पानी की टंकी के पीछे से घेराबंदी कर गिरफ्तार किया है. इनके पास से करीब 50 लाख रुपये की कीमत के 100 ब्रांडेड मोबाइल फोन बरामद हुए हैं, जिन्हे खपाने की महिंद्रा पिकअप गाड़ी में दिल्ली जा रहे थे.
मैनुअल इंटेलिजेंस और गोपनीय सूचना के आधार पर कार्रवाई: पुलिस की गिरफ्त में खड़े आरोपियो के नाम आनंद उर्फ रुद्रेश, पंकज उर्फ धीरेंद्र और मोहित पुंडीर हैं. डीसीपी ग्रेटर नोएडा रवि शंकर निम ने बताया कि थाना नॉलेज पार्क पुलिस द्वारा मैनुअल इंटेलिजेंस व गोपनीय सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए सेक्टर-153 में पानी की टंकी के पीछे से घेराबंदी एक महिंद्रा पिकअप गाड़ी को रोका.
नए स्मार्टफोन समेत 100 मोबाइल बरामद : पुलिस ने जब इनकी तलाशी ली और इनकी गाड़ी की जांच की, तो पुलिस को बेहद महंगे और नए स्मार्टफोन समेत 100 मोबाइल फोन मिले जिनकी बाजार में कीमत लगभग 50 लाख रुपये आंकी जा रही है.वहीं वारदात में इस्तेमाल होने वाली एक महिंद्रा पिकअप गाड़ी पर फर्जी नंबर लगा हुआ था.
डीसीपी ग्रेटर नोएडा ने मामले की दी जानकारी : डीसीपी ग्रेटर नोएडा रवि शंकर निम ने बताया कि आरोपी आनंद और मोहित के पास से पुलिस ने अवैध चाकू भी बरामद किए हैं. पकड़े गए आरोपी काफी शातिर हैं. पुलिस अब इन आरोपियों से पूछताछ कर रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि इन्होंने ये मोबाइल कहां से चुराए थे और इन्हें कहां खपाने की योजना थी. इस कामयाबी से इलाके में मोबाइल चोरी की कई वारदातों का खुलासा होने की उम्मीद है.
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