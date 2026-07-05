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मेरठ में अवैध हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़; 3 आरोपी गिरफ्तार, भारी मात्रा में बने-अधबने तमंचे बरामद

एसपी ने बताया कि फैक्ट्री संचालित करने वाले आरोपी वसीम, आफताब और नदीम पर पहले भी कई मुकदमे दर्ज हैं,

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मेरठ में अवैध हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़; 3 आरोपी गिरफ्तार, भारी मात्रा में बने-अधबने तमंचे बरामद (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 5, 2026 at 4:32 PM IST

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मेरठ। उत्तर प्रदेश में अपराधियों और माफिया के खिलाफ जारी एक्शन के बीच मेरठ पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है. रविवार को लिसाड़ी गेट थाना पुलिस और स्वाट टीम प्रथम (नगर) ने संयुक्त कार्रवाई में अवैध हथियार बनाने वाली एक फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है. पुलिस ने मौके से तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जो बड़े पैमाने पर अवैध पिस्तौल और तमंचे बनाने व सप्लाई करने के काले कारोबार में शामिल थे.

मेरठ में अवैध हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़; 3 आरोपी गिरफ्तार, भारी मात्रा में बने-अधबने तमंचे बरामद (Video Credit; ETV Bharat)

दरअसल, ​पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि लिसाड़ी गेट क्षेत्र में अवैध हथियारों का निर्माण धड़ल्ले से चल रहा है. इस सूचना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए स्वाट टीम प्रभारी मनीष कुमार शर्मा और थाना प्रभारी लिसाड़ी गेट दलवीर सिंह के नेतृत्व में संयुक्त पुलिस टीम ने वसीम नामक आरोपी के बेसमेंट के पास हुमायूं नगर में छापेमारी की. पुलिस ने घेराबंदी कर मौके से तीन आरोपियों को दबोच लिया.

पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों से 14 सीलबंद प्लास्टिक के पारदर्शी डिब्बों में भारी मात्रा में निर्मित, अर्धनिर्मित हथियार और उन्हें बनाने के उपकरण बरामद किए हैं, जिसमें 4 तैयार पिस्तौल, 5 अर्धनिर्मित पिस्तौल, 2 पूरी मैगजीन, 3 अधबनी मैगजीन, 59 बट चाप, 2 स्लाइडर, 1 मैगजीन डाई, 8 मैगजीन हुक, 5 अधबने हैमर, 4 ट्रिगर और 8 मैगजीन स्प्रिंग, 1 ड्रिल मशीन मय स्क्रू, 1 पेचकश, 1 प्लास, 2 हथौड़ी, 1 प्लेट कटर, 4 रेती, 2 आरी मय ब्लेड, 1 वेल्डिंग रॉड बॉक्स, 5 अलग-अलग आकार की लोहे की प्लेटें, 2 रेगमार और कीलों से भरा एक नीला बॉक्स आदि वस्तुएं बरामद की है.

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बरामद हथियार (Photo Credit; ETV Bharat)

वहीं, एक सफेद रंग की स्कूटी (रजिस्ट्रेशन नंबर: UP15EL2112) भी आरोपी वसीम के पास से बरामद की गई है. ​पुलिस अब इस बात का पता लगा रही है कि इन अवैध हथियारों की सप्लाई कहां-कहां की जानी थी और इस गिरोह के तार किन-किन अन्य अपराधियों से जुड़े हुए हैं.

एसपी सिटी विनायक गोपाल भोंसले ने बताया कि फैक्ट्री संचालित करने वाले तीन आरोपी वसीम, आफताब और नदीम पर पहले भी कई मुकदमे दर्ज हैं, जिनको पुलिस अब आधार बनाकर इन पर कड़ी कार्रवाई करते हुए आगे की विधिक कार्रवाई अमल में लाएगी. पकड़े गए तीनों आरोपी बहुत ही शातिर किस्म के अपराधी हैं, जो लगातार अवैध हथियार बनाने का कार्य कर रहे थे.

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