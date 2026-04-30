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महिला के वेश में चोरी करने वाला गिरोह का पर्दाफाश, शिमला में एक नाबालिग समेत दो गिरफ्तार

शिमला: प्रदेश की राजधानी शिमला में पुलिस ने चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाले एक शातिर गिरोह का पर्दाफाश किया है. इस गिरोह के काम करने का तरीका बेहद चौंकाने वाला था. अपनी पहचान छिपाने के लिए गिरोह के सदस्य महिलाओं का वेश धारण करते थे, ताकि किसी को उन पर शक न हो और वे आसानी से चोरी कर सकें. इस मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक नाबालिग समेत दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.

दरअसल, न्यू शिमला थाना में दयाराम, निवासी कंगनाधार ने चोरी की शिकायत दर्ज कराई थी. शिकायत के अनुसार, 8 और 9 अप्रैल की रात अज्ञात चोरों ने बीसीएस स्थित उनके बॉटल स्टोर का शटर तोड़कर करीब 35 हजार रुपये नकद चोरी कर लिए. घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल बन गया और पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस टीम ने तकनीकी साक्ष्य जुटाए और संदिग्धों की तलाश तेज की. लगातार प्रयासों के बाद पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनमें भीष्म सिंह निवासी जिला सिरमौर शामिल है. जबकि दूसरा आरोपी नाबालिग है. पुलिस ने दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है.

महिलाओं का वेश बनाकर करते थे चोरी

जांच में सामने आया कि आरोपी चोरी के समय महिलाओं का भेष धारण करते थे. इस तरीके से वे आसानी से लोगों की नजरों से बच जाते थे और किसी को उन पर शक नहीं होता था. पुलिस के अनुसार यह तरीका काफी योजनाबद्ध था, जिससे गिरोह लंबे समय तक सक्रिय रह सका.