एस्कॉर्ट सर्विस के नाम पर साइबर ठगी, संचालित कर रहे थे एक दर्जन फर्जी वेबसाईट!
हजारीबाग पुलिस ने ऑनलाइन ठगी और ब्लैकमेलिंग करने वाले साइबर ठग गिरोह का पर्दाफाश किया है.
Published : December 26, 2025 at 10:45 PM IST
हजारीबागः इस छोटे शहर में भी एस्कॉर्ट सर्विस के नाम पर साइबर ठगी का धंधा चल रहा था. हजारीबाग के ही बरकट्ठा के रहने वाले चार ऐसे साइबर अपराधी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है.
लंबे समय बाद पुलिस ने खुलेआम वेबसाइट का निर्माण कर एस्कॉर्ट सर्विस के नाम पर की जा रही ऑनलाइन ठगी और ब्लैकमेलिंग करने वालों के खिलाफ विशेष अभियान चलाकर पुलिस ने सक्रिय साइबर गिरोह का पर्दाफाश किया है. गुप्त सूचना के आधार पर की गई कार्रवाई में मुफस्सिल थाना क्षेत्र के नूतन नगर इलाके से चार साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है.
हजारीबाग एसपी अंजनी अंजन ने जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी फर्जी वेबसाइटों और विभिन्न मोबाइल नंबरों के माध्यम से एस्कॉर्ट सर्विस का विज्ञापन कर लोगों को झांसे में लेते थे. संपर्क करने पर पीड़ितों से बुकिंग के नाम पर यूपीआई व अन्य डिजिटल भुगतान माध्यमों से रुपये की ठगी की जाती थी. कई मामलों में पीड़ितों को ब्लैकमेल भी किया जाता था.
इसकी सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक हजारीबाग के निर्देश पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर के नेतृत्व में मुफस्सिल थाना पुलिस की एक विशेष टीम गठित की गई. छापेमारी के दौरान चार युवक संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त पाए गए, जो पुलिस को देखकर भागने लगे. लेकिन टीम ने तत्परता दिखाते हुए सभी को गिरफ्तार कर लिया.
गिरफ्तार आरोपियों में विवेक कुमार उम्र लगभग 22 वर्ष, बादल मंडल, दीपक मंडल उम्र लगभग 24 वर्ष और शेखर कुमार लगभग उम्र 21 वर्ष शामिल है. सभी आरोपी बरकट्ठा थाना जिला हजारीबाग के निवासी हैं.
इस प्रेस वार्ता के दौरान एसपी ने जानकारी दी कि आरोपित पकड़े जाने से बचने के लिए ठगी के पैसे किराए के खाते में मंगाते थे. पुलिस ने इनके पास से विभिन्न बैंकों के 12 एटीएम, 9 सिमकार्ड, पांच पैनकार्ड सहित अन्य दस्तावेज बरामद किया है.
एसपी ने बताया कि छापेमारी के दौरान आरोपियों के पास से कई मोबाइल फोन, सिम कार्ड, विभिन्न बैंकों के डेबिट कार्ड, पैन कार्ड एवं साइबर अपराध से जुड़े डिजिटल साक्ष्य बरामद किए गए हैं, जिसकी जांच की जा रही है. इस संबंध में मुफस्सिल थाना में कांड दर्ज कर सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है.
