गोड्डा में आपराधिक गिरोह का भंडाफोड़, हथियार के साथ चार गिरफ्तार

गोड्डा में आपराधिक गिरोह का भंडाफोड़, हथियार के साथ चार गिरफ्तार
गोड्डा पुलिस ने आपराधिक गिरोह के चार सदस्यों के हथियार के साथ पकड़ा है.
Published : April 17, 2026 at 11:19 PM IST
गोड्डाः जिला के बलबड्डा थाना क्षेत्र से हत्या, अपहरण व रंगदारी और गोलिकांड के जैसे घटनाओं के एक संगठित गिरोह के चार सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है.
दरअसल बलबड्डा व मेहरमा थाना क्षेत्र में पिछले कुछ दिनों से लगातार आपराधिक घटनाओं ने पुलिस की नाक में दम कर दिया था. जिसमें एक व्यवसायी के पुत्र का अपहरण, लालमटिया थाना में एक बच्चे की हत्या, बलबड्डा थाना क्षेत्र में आइसक्रीम विक्रेता की गोली मारकर हत्या के बाद मेहरमा थाना क्षेत्र के सुरनी में रंगदारी के लिए फायरिंग वारदात पिछले चार माह के अंदर हुईं थी. जिसका पुलिस को अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया था.
पुलिस ने सुरनी गोलीकांड के बाद गहनता से तफ्तीश तो एक साथ कई मामलों का खुलासा हुआ. जिसमें सभी आरोपी बलबड्डा थाना क्षेत्र के कोकरा गांव चार युवक शामिल थे. गिरफ्तार लड़कों की उम्र 20-25 वर्ष की है. इन लड़कों ने पिछले कई कांडों में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है.
गोड्डा एसपी मुकेश कुमार ने बताया कि ये सभी नए लड़के हैं और ये लोग आसानी से पैसा कमाने की चाह में लगातार अपराध की घटना को अंजाम दे रहे थे. इनके द्वारा पूर्व में फिरौती भी वसूल की गई थी उस पैसे से ऑटो भी खरीदी थी. इनके पास से उसे USA मेड पिस्टल व जिंदा कारतूस के साथ ही घटना में इस्तेमाल समान व तीन बाइक भी बरामद किया गया. गिरफ्तार अपराधियों में मिथिलेश दास, सुमन कुमार, पवन कुमार दास व प्यारेलाल तांती शामिल है सभी युवक एक गांव कोकरा के रहने वाले हैं.
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