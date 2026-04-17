ETV Bharat / state

गोड्डा में आपराधिक गिरोह का भंडाफोड़, हथियार के साथ चार गिरफ्तार

गोड्डाः जिला के बलबड्डा थाना क्षेत्र से हत्या, अपहरण व रंगदारी और गोलिकांड के जैसे घटनाओं के एक संगठित गिरोह के चार सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है.

दरअसल बलबड्डा व मेहरमा थाना क्षेत्र में पिछले कुछ दिनों से लगातार आपराधिक घटनाओं ने पुलिस की नाक में दम कर दिया था. जिसमें एक व्यवसायी के पुत्र का अपहरण, लालमटिया थाना में एक बच्चे की हत्या, बलबड्डा थाना क्षेत्र में आइसक्रीम विक्रेता की गोली मारकर हत्या के बाद मेहरमा थाना क्षेत्र के सुरनी में रंगदारी के लिए फायरिंग वारदात पिछले चार माह के अंदर हुईं थी. जिसका पुलिस को अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया था.

जानकारी देते एसपी (ETV Bharat)

पुलिस ने सुरनी गोलीकांड के बाद गहनता से तफ्तीश तो एक साथ कई मामलों का खुलासा हुआ. जिसमें सभी आरोपी बलबड्डा थाना क्षेत्र के कोकरा गांव चार युवक शामिल थे. गिरफ्तार लड़कों की उम्र 20-25 वर्ष की है. इन लड़कों ने पिछले कई कांडों में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है.